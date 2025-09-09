Giannis Antetokounmpo domina, Grécia bate Lituânia e vai à semifinal do EuroBasket

Após 16 anos, a Grécia volta à semifinal do EuroBasket ao vencer a Lituânia por 88 a 76, com grande atuação de Giannis Antetokounmpo. Nesta terça-feira (9), o time grego dominou a partida e está entre as quatro melhores seleções do torneio em 2025. Como resultado, terá a Turquia na próxima fase para buscar uma vaga na decisão.
Segundo principal cestinha do EuroBasket, Giannis Antetokounmpo liderou a Grécia para mais um triunfo. Na vitória sobre a Lituânia, o astro do Milwaukee Bucks fez 29 pontos, seis rebotes, quatro roubos de bola e ainda converteu 11 de 16 lances livres. Portanto, foi o jogador com mais pontos do duelo.
Além disso, a Grécia contou com boa participação de Vasileios Toliopoulos, que anotou 17 pontos, e Kostas Sloukas com 11. Por outro lado, outra estrela da NBA liderou a Lituânia. Isso porque Jonas Valanciunas fez grande duplo-duplo de 24 pontos e 15 rebotes. No entanto, não foi o suficiente para sua equipe sair com a vitória.
O time lituano não conseguiu impor boa defesa sobre a Grécia e acabou perdendo os três primeiros quartos. O único que venceu foi o último, mas já com o resultado encaminhado para os gregos. Assim, a Lituânia dá adeus ao EuroBasket após uma boa campanha. Afinal, chegou às quartas de final com apenas uma derrota em seis jogos disputados.
Leia mais!
- EuroBasket: Alperen Sengun brilha e Turquia despacha Polônia
- Astro do Lakers, Luka Doncic faz história no EuroBasket
- Saiba onde assistir às quartas de final do EuroBasket 2025
Aliás, essa também era a campanha da Grécia, que só sofreu um revés no EuroBasket 2025, onde Giannis Antetokounmpo tem sido dominante. O craque do Milwaukee Bucks tem média de 29.6 pontos por jogo, ficando atrás apenas de Luka Doncic, que tem 36.7.
Agora, Grécia avança à semifinal para enfrentar a Turquia, uma das sensações da atua edição do torneio europeu. Portanto, terá um duelo particular com Alperen Sengun, que vem fazendo grande campeonato. A partida está marcada para a próxima sexta-feira (12), em Riga, na Letônia.
Por fim, do outro lado da chave ainda faltam as definições. Nesta quarta-feira (10), os vencedores de Finlândia x Geórgia e Alemanha x Eslovênia definem a outra semifinal.
(5-2) Lituânia 76 x 87 Grécia (6-1)
Destaques
Lituânia
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jonas Valanciunas
|24
|15
|1
|0
|0
|Arnas Velicka
|12
|5
|7
|0
|0
|Gytis Radzevicius
|10
|4
|3
|1
|0
Três pontos: 8-22 (36%) / Velicka: 3-5
Grécia
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Giannis Antetokounmpo
|29
|6
|2
|4
|1
|Vasileios Toliopoulos
|17
|1
|1
|0
|0
|Kostas Sloukas
|11
|4
|4
|0
|0
Três pontos: 9-39 (31%) / Toliopoulos: 3-4
EuroBasket 2025 – Outro jogo do dia
Liderada por Alperen Sengun, a Turquia despachou a Polônia e avançou à semifinal do EuroBasket 2025. No duelo que ocorreu nesta terça-feira (9), em Riga, na Letônia, os turcos levaram a melhor por 91 a 77. Assim, a seleção turca chega ao top 4 da competição pela terceira vez na história. As outras foram em 1949 e 2001. Desse modo, o sonho do título inédito se mantém vivo.
Alperen Sengun fez um triplo-duplo: 19 pontos, 11 rebotes e dez assistências, em 31 minutos. Assim, ele se tornou o mais jovem a alcançar essa marca. Agora na semifinal, o pivô do Houston Rockets segue como um dos favoritos ao prêmio de MVP do EuroBasket.
Quarta-feira (10/09)
Finlândia x Geórgia – 11h
Alemanha x Eslovênia – 15h
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA