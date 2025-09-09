Giannis Antetokounmpo domina, Grécia bate Lituânia e vai à semifinal do EuroBasket

Time do astro do Bucks terá pela frente a Turquia de Alperen Sengun

EuroBasket giannis antetokounmpo Grécia Fonte: Divulgação / FIBA

Após 16 anos, a Grécia volta à semifinal do EuroBasket ao vencer a Lituânia por 88 a 76, com grande atuação de Giannis Antetokounmpo. Nesta terça-feira (9), o time grego dominou a partida e está entre as quatro melhores seleções do torneio em 2025. Como resultado, terá a Turquia na próxima fase para buscar uma vaga na decisão.

Continua após a publicidade

Segundo principal cestinha do EuroBasket, Giannis Antetokounmpo liderou a Grécia para mais um triunfo. Na vitória sobre a Lituânia, o astro do Milwaukee Bucks fez 29 pontos, seis rebotes, quatro roubos de bola e ainda converteu 11 de 16 lances livres. Portanto, foi o jogador com mais pontos do duelo.

Além disso, a Grécia contou com boa participação de Vasileios Toliopoulos, que anotou 17 pontos, e Kostas Sloukas com 11. Por outro lado, outra estrela da NBA liderou a Lituânia. Isso porque Jonas Valanciunas fez grande duplo-duplo de 24 pontos e 15 rebotes. No entanto, não foi o suficiente para sua equipe sair com a vitória.

Continua após a publicidade

O time lituano não conseguiu impor boa defesa sobre a Grécia e acabou perdendo os três primeiros quartos. O único que venceu foi o último, mas já com o resultado encaminhado para os gregos. Assim, a Lituânia dá adeus ao EuroBasket após uma boa campanha. Afinal, chegou às quartas de final com apenas uma derrota em seis jogos disputados.

Leia mais!

Aliás, essa também era a campanha da Grécia, que só sofreu um revés no EuroBasket 2025, onde Giannis Antetokounmpo tem sido dominante. O craque do Milwaukee Bucks tem média de 29.6 pontos por jogo, ficando atrás apenas de Luka Doncic, que tem 36.7.

Continua após a publicidade

Agora, Grécia avança à semifinal para enfrentar a Turquia, uma das sensações da atua edição do torneio europeu. Portanto, terá um duelo particular com Alperen Sengun, que vem fazendo grande campeonato. A partida está marcada para a próxima sexta-feira (12), em Riga, na Letônia.

Por fim, do outro lado da chave ainda faltam as definições. Nesta quarta-feira (10), os vencedores de Finlândia x Geórgia e Alemanha x Eslovênia definem a outra semifinal.

(5-2) Lituânia 76 x 87 Grécia (6-1)

Destaques

Continua após a publicidade

Lituânia

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jonas Valanciunas 24 15 1 0 0
Arnas Velicka 12 5 7 0 0
Gytis Radzevicius 10 4 3 1 0

Três pontos: 8-22 (36%) / Velicka: 3-5

Continua após a publicidade

Grécia

Jogador PTS REB AST STL BLK
Giannis Antetokounmpo 29 6 2 4 1
Vasileios Toliopoulos 17 1 1 0 0
Kostas Sloukas 11 4 4 0 0

Três pontos: 9-39 (31%) / Toliopoulos: 3-4

Continua após a publicidade

EuroBasket 2025 – Outro jogo do dia

Liderada por Alperen Sengun, a Turquia despachou a Polônia e avançou à semifinal do EuroBasket 2025. No duelo que ocorreu nesta terça-feira (9), em Riga, na Letônia, os turcos levaram a melhor por 91 a 77. Assim, a seleção turca chega ao top 4 da competição pela terceira vez na história. As outras foram em 1949 e 2001. Desse modo, o sonho do título inédito se mantém vivo.

Alperen Sengun fez um triplo-duplo: 19 pontos, 11 rebotes e dez assistências, em 31 minutos. Assim, ele se tornou o mais jovem a alcançar essa marca. Agora na semifinal, o pivô do Houston Rockets segue como um dos favoritos ao prêmio de MVP do EuroBasket.

Continua após a publicidade

Quarta-feira (10/09)

Finlândia x Geórgia – 11h
Alemanha x Eslovênia – 15h

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Últimas Notícias

Últimas Notícias Thumbnail
Bucks pode enviar Kyle Kuzma em troca
Últimas Notícias Thumbnail
Clippers acerta com quatro reforços para treinos na NBA
Últimas Notícias Thumbnail
Giannis Antetokounmpo domina, Grécia bate Lituânia e vai à semifinal do EuroBasket
Comentários
© Copyright 2007 - 2024 - jumperbrasil.com.br - Todos os direitos reservados.