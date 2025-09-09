Giannis Antetokounmpo domina, Grécia bate Lituânia e vai à semifinal do EuroBasket

Após 16 anos, a Grécia volta à semifinal do EuroBasket ao vencer a Lituânia por 88 a 76, com grande atuação de Giannis Antetokounmpo. Nesta terça-feira (9), o time grego dominou a partida e está entre as quatro melhores seleções do torneio em 2025. Como resultado, terá a Turquia na próxima fase para buscar uma vaga na decisão.

Segundo principal cestinha do EuroBasket, Giannis Antetokounmpo liderou a Grécia para mais um triunfo. Na vitória sobre a Lituânia, o astro do Milwaukee Bucks fez 29 pontos, seis rebotes, quatro roubos de bola e ainda converteu 11 de 16 lances livres. Portanto, foi o jogador com mais pontos do duelo.

Além disso, a Grécia contou com boa participação de Vasileios Toliopoulos, que anotou 17 pontos, e Kostas Sloukas com 11. Por outro lado, outra estrela da NBA liderou a Lituânia. Isso porque Jonas Valanciunas fez grande duplo-duplo de 24 pontos e 15 rebotes. No entanto, não foi o suficiente para sua equipe sair com a vitória.

O time lituano não conseguiu impor boa defesa sobre a Grécia e acabou perdendo os três primeiros quartos. O único que venceu foi o último, mas já com o resultado encaminhado para os gregos. Assim, a Lituânia dá adeus ao EuroBasket após uma boa campanha. Afinal, chegou às quartas de final com apenas uma derrota em seis jogos disputados.

Aliás, essa também era a campanha da Grécia, que só sofreu um revés no EuroBasket 2025, onde Giannis Antetokounmpo tem sido dominante. O craque do Milwaukee Bucks tem média de 29.6 pontos por jogo, ficando atrás apenas de Luka Doncic, que tem 36.7.

Agora, Grécia avança à semifinal para enfrentar a Turquia, uma das sensações da atua edição do torneio europeu. Portanto, terá um duelo particular com Alperen Sengun, que vem fazendo grande campeonato. A partida está marcada para a próxima sexta-feira (12), em Riga, na Letônia.

Por fim, do outro lado da chave ainda faltam as definições. Nesta quarta-feira (10), os vencedores de Finlândia x Geórgia e Alemanha x Eslovênia definem a outra semifinal.

(5-2) Lituânia 76 x 87 Grécia (6-1)

Destaques

Lituânia

Jogador PTS REB AST STL BLK Jonas Valanciunas 24 15 1 0 0 Arnas Velicka 12 5 7 0 0 Gytis Radzevicius 10 4 3 1 0

Três pontos: 8-22 (36%) / Velicka: 3-5

Grécia

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 29 6 2 4 1 Vasileios Toliopoulos 17 1 1 0 0 Kostas Sloukas 11 4 4 0 0

Três pontos: 9-39 (31%) / Toliopoulos: 3-4

EuroBasket 2025 – Outro jogo do dia

Liderada por Alperen Sengun, a Turquia despachou a Polônia e avançou à semifinal do EuroBasket 2025. No duelo que ocorreu nesta terça-feira (9), em Riga, na Letônia, os turcos levaram a melhor por 91 a 77. Assim, a seleção turca chega ao top 4 da competição pela terceira vez na história. As outras foram em 1949 e 2001. Desse modo, o sonho do título inédito se mantém vivo.

Alperen Sengun fez um triplo-duplo: 19 pontos, 11 rebotes e dez assistências, em 31 minutos. Assim, ele se tornou o mais jovem a alcançar essa marca. Agora na semifinal, o pivô do Houston Rockets segue como um dos favoritos ao prêmio de MVP do EuroBasket.

Quarta-feira (10/09)

Finlândia x Geórgia – 11h

Alemanha x Eslovênia – 15h

