Coby White faz exigência de salário ao Bulls

Depois de acertar extensão de contrato com Josh Giddey, o Chicago Bulls pode ter outra “novela” para negociar o salário de Coby White. Isso porque, de acordo com Jake Fischer, do site Bleacher Report, o armador já estipulou que quer ganhar ao menos US$30 milhões na próxima agência livre da NBA.

Continua após a publicidade

“Coby White, pelo que eu sei, será elegível para receber mais dinheiro como agente livre no ano que vem. A conversa na liga já é de que ele quer um valor ainda maior do que a média anual de US$30 milhões que Josh Giddey tem buscado. Então, não espero uma extensão de contrato para ele neste momento”, disse o jornalista.

Hoje, Coby White é elegível para uma extensão de quatro anos por US$89 milhões em salário com o Chicago Bulls. No entanto, vai se tornar agente livre irrestrito ao término de 2025/26 e poderá buscar um salário ainda maior. Com o valor que ele pode renovar agora, receberia cerca de US$22,5 milhões por temporada da NBA.

Continua após a publicidade

Em 2024/25, Coby White teve o melhor ano de sua carreira. Isso porque terminou com médias de 20.4 pontos, 4.5 assistências e 37% de aproveitamento nas bolas de três. Como resultado, o jogador foi o cestinha do Bulls após a saída de Zach LaVine.

Sem extensão, ele vai receber US$12.8 milhões na próxima campanha da NBA. Afinal, o Bulls conseguiu um bom contrato com o armador em 2023, quando fechou um acordo de US$36 milhões. Entretanto, Chicago perdeu a pós-temporada em sete dos últimos oito anos, sendo três quedas seguidas no play-in.

Continua após a publicidade

Leia mais!

O grande problema para o Bulls dar o salário que Coby White quer receber, é o nível de multas da NBA. Afinal, o novo acordo de Josh Giddey é de quatro temporadas e US$100 milhões, de acordo com Shams Charania, da ESPN. Além disso, há um ano, renovou com Patrick Williams por US$90 milhões e cinco anos e ainda tem Nikola Vucevic, que vai receber quase US$22 milhões em 2025/26.

Vale lembrar que o Bulls não opera acima do teto salarial da liga desde 2015/16, quando lutava nos playoffs. Agora, já são três anos seguidos sem ir à pós-temporada. Nas últimas oito campanhas, aliás, chegou apenas uma vez à fase decisiva da NBA (2022). Enquanto isso, a franquia não vence uma série de mata-mata desde 2015, quando foi semifinalista da Conferência Leste.

Continua após a publicidade

Da mesma forma, segundo o jornalista Keith Smith, do site Spotrac, um diretor do Bulls disse que o time não tem como estender com White. Ou seja, está preocupado em não extrapolar os gastos.

“O contrato é isso aí. Nós, provavelmente, não podemos estender com ele por causa das regras que não permitem que a gente o pague”, disse o dirigente. “Mas nós queremos que Coby esteja no Bulls por muito tempo. Ele sabe que a gente gosta dele”, disse o dirigente.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA