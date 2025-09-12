NBA: Ideia de troca envolve Heat, Lakers e Nets

Times têm sido envolvidos em rumores de troca nos últimos dias

NBA troca Heat Lakers Fonte: Reprodução / X

Miami Heat, Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets são candidatos a movimentar o mercado de troca da NBA em breve. Os times, afinal, buscam um salto maior em relação à temporada passada, mas ainda não conseguiram reforços de alto nível. Desse modo, é provável que estejam de olho em negócios até a trade deadline.

O cenário das franquias vem acompanhado de rumores. O mais recente veio de Eric Pincus, do Bleacher Report. De acordo com jornalista, Miami Heat, Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets poderiam participar de uma troca tripla. A proposta, aliás, seriam centrada em Rui Hachimura, Dalton Knecht e Andrew Wiggins.

Conforme a sugestão, a ideia seria o Miami Heat reforçar a rotação na NBA com Hachimura e Knecht. Para isso, porém, teria que abrir mão de Wiggins e Jaime Jaquez Jr.

Com a troca, o Heat ganharia em qualidade no perímetro. Isso porque, Knecht e Rui Hachimura são arremessadores melhores que os atuais alas de Miami. No entanto, o técnico Eric Spoelstra perderia o talento de Andrew Wiggins na defesa. Ainda assim, para Pincus, Miami poderia se beneficiar.

“Hachimura é elegível para uma extensão e pode ser uma boa peça. Ele é um arremessador melhor que Wiggins e um ala-pivô mais natural. Knecht também é uma melhoria no arremesso em relação a Jaquez. Embora nenhum dos dois tenha se destacado no ano passado, o ala do Lakers tem um contrato mais longo”, avaliou Pincus.

Leia mais!

O Lakers, por sua vez, poderia conseguir um jogador que interessa a diretoria há tempos na NBA. A franquia angelina, aliás, até teria entrado em negociações recentes com o Heat por Wiggins. Porém, Miami teria pedido uma escolha de primeira rodada, além de Hachimura, segundo Anthony Irwin, do Clutch Points. Desse modo, as conversas travaram.

A troca com o Lakers, no entanto, pode ser repensada pelo desejo do Heat em liberar Wiggins na NBA. O ala não teve uma temporada consistente em Miami, enquanto conta com um salário alto em um time que está em reconstrução parcial.

Caso o negócio ocorra, o Lakers pode usar o talento de Wiggins como bom defensor que é na NBA. Vale lembrar que o time conta com Luka Doncic, que não tem o lado defensivo como ponto forte. Então, ter um ala capaz de ajudar no perímetro pode ser um ganho no grupo de Los Angeles.

Por fim, veja a sugestão de troca entre Lakers, Heat e Nets:

Lakers recebe: Andrew Wiggins, Jaimes Jaquez Jr. e Drew Timme
Heat recebe: Rui Hachimura e Dalton Knecht
Nets recebe: Maxi Kleber e escolha de segunda rodada de 2026 (via Heat)

