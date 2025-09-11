NBA: Patrick Beverley esteve perto de retorno ao Rockets

Patrick Beverley esteve perto de reforçar o Houston Rockets na NBA. O veterano está fora da liga desde a temporada passada, enquanto jogava pelo Hapoel Tel Aviv, de Israel. No entanto, o armador revelou que participou de treinos com a antiga equipe, mas não obteve sucesso em assinar um contrato.

“Tenho estado em Houston treinando com o Rockets nas últimas duas ou três semanas”, revelou Patrick Beverley. “Estive muito perto, mas com o teto salarial o time não tem muito espaço. Então, não pode me garantir um acordo na NBA”.

Beverley passou o início da carreira na NBA com a camisa do Houston Rockets. Ao todo, foram cinco temporadas com a franquia, onde se consagrou como um dos melhores defensores de perímetro da liga. Em 291 jogos, ele teve médias de 9.3 pontos, 4.1 rebotes e 3.4 assistências, além de 1.3 roubo.

Após a saída do Rockets, Beverley ainda jogou por seis times na NBA. Foram eles: Los Angeles Lakers e Clippers, Minnesota Timberwolves, Chicago Bulls, Philadelphia 76ers e Milwaukee Bucks. O time de Wisconsin, aliás, foi o último do veterano na liga, onde ele fez 26 jogos na fase regular de 2023/24.

Sem um novo acordo na NBA, desse modo, Beverley optou por assinar com o Hapoel Tel Aviv para o último ano. Com a equipe de Israel, inclusive, ele recebeu um contrato acima do de veterano na liga dos EUA, que foi avaliado em US$3.3 milhoes em 2024/25.

Porém, após a passagem pela Europa, o veterano passou a sinalizar um desejo de voltar aos EUA. Patrick Beverley, assim, garantiu que buscaria uma franquia da NBA para realizar treinos, conforme fez com o Rockets nas últimas semanas. Desse modo, na expectativa de obter um contrato para 2o25/26.

“Não tem muito o que falar (sobre meu futuro)”, seguiu Patrick Beverley. “A gente tem que esperar passar os primeiros dias e ver para onde vão os contratos de veteranos. Quem vai convidar quem para os treinos de pré-temporada. Então, é isso. Seja por um contrato de veterano ou para um treino, nós vamos”.

Portanto, seja no Rockets ou não, Beverley ainda espera uma chance na liga. Vale lembrar que Houston tem a nona folha salarial mais cara da NBA, bem como já tem 15 jogadores sob contrato. Então, é pouco provável que o veterano consiga voltar para o time onde estreou no basquete dos EUA.

