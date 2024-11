Fora da NBA, Patrick Beverley pode deixar time de Israel

Após deixar a NBA para se juntar ao Hapoel Tel Aviv de Israel, Patrick Beverley pode mudar de time novamente. No entanto, a decisão não tem a ver com o basquete em si, mas sim com questões geopolíticas que tem afetado suas relações pessoais. Mais precisamente, a de sua esposa. Isso pode fazer com que o armador deixe o país.

A informação é do jornalista Donatas Urbonas, do site Basket News. De acordo com ele, os problemas pessoais podem levar Beverley a deixar o país.

A noiva do jogador é iraniana. A relação entre os dois países é muito complicada, em meio a guerra no Oriente Médio. Falando em seu podcast, o armador revelou que tem sido uma experiência estressante.

“Acho que vir jogar aqui foi muito importante, seja para o clube ou para Israel em si. Eu sou quase um porta-voz do esporte por aqui. Mas minha noiva é iraniana e muitas pessoas não entendem isso de forma positiva. Então, tem sido muito complicado. A experiência para nossas famílias não tem sido agradável e sim muito estressante. É difícil”, revelou o veterano.

Ele garantiu que está gostando muito da experiência no país e que foi muito acolhido desde que chegou a Israel. Mas ao mesmo tempo, a questão familiar é muito importante.

“No fim, acho que estou em um grande dilema. Estou em Tel Aviv agora, e tem sido acima de tudo, incrível. Tenho liberdade jogando basquete, sou muito bem tratado, a comunidade judaica me abraçou e me aceitou de forma fenomenal. Mas é difícil. Não diria que recebi um ultimato. Mas eu tenho algumas decisões a tomar sem dúvida. Tem muita pressão por todos os lados. Seja da família dela, dos meus filhos, não é fácil”, explicou.

Patrick Beverley ainda garantiu que a questão não envolve dinheiro para ficar no time em que chegou após sair da NBA. Mas sim sobre a felicidade das pessoas que ele ama.

“Estou muito dividido. Não é sobre dinheiro, eu sou rico e ela também. Aliás, ela é mais rica do que eu. Mas é sobre quem eu quero fazer feliz. Estou entre o amor da minha vida e minha primeira paixão (basquete). Então, quero cumprir a promessa de ficar aqui, competir e ajudar o time. Mas também tenho dias que me esgotam do ponto de vista mental”, concluiu o polêmico jogador.

Possibilidades

O jornalista citou alguns times que poderiam ser opção para Beverley caso ele deixe o Hapoel Tel Aviv.

Um deles seria o Real Madrid, que demonstrou interesse, segundo o próprio Beverley. Além disso, existe uma opção de ir para o BC Dubai, equipe dos Emirados Árabes.

Um retorno para a NBA também não está descartado. Afinal, ele teve minutos em um time de playoffs na última temporada com o Milwaukee Bucks. De qualquer forma, é certo que aposentadoria está descartada. Ele seguirá jogando.

