Confira cinco jogadores da G League buscando retorno à NBA

Alguns jogadores velhos conhecidos da NBA perderam espaço e foram para G League com o sonho de retornar à liga principal. Alguns nomes, aliás, sonham em retomar seus espaços na principal competição de basquete do mundo. Então, listamos cinco atletas que poderiam ter espaço na NBA, ainda na temporada 2024/25.

Essa semana foi marcada por alguns desempenhos interessantes. Por exemplo, o veterano Elfrid Payton, que retornou à NBA após dois anos entre a G League e ligas de outros países. Ele distribuiu 21 assistências na derrota do New Orleans Pelicans para o Indiana Pacers, e tem tido minutos regulares em meio as várias lesões da equipe.

Além disso, Tyrese Martin brilhou na vitória do Brooklyn Nets sobre o Phoenix Suns na última quarta-feira (27). O ala anotou 30 pontos. Após jogar pelo Atlanta Hawks em 2022/23, o jogador passou pela G League com o Iowa Wolves, que é afiliado ao Minnesota Timberwolves. Depois de grande Summer League, conseguiu um contrato Two-Way com o Nets e vem conquistando espaço.

Então, sem mais delongas, confira cinco jogadores da G League que poderiam jogar na NBA em breve.

Jahlil Okafor

O pivô foi a terceira escolha do Draft de 2015. Porém, suas dificuldades defensivas impediram sua carreira de deslanchar. Ele passou por Philadelphia 76ers, Detroit Pistons, Brooklyn Nets e New Orleans Pelicans. Antes de chegar na G League, ele também teve breves experiências na China, Espanha e Porto Rico.

Atualmente, está no Indiana Mad Ants, que é afiliado do Indiana Pacers. Suas médias em oito partidas são de 18.8 pontos, 7.5 rebotes e 3.5 assistências, enquanto acerta mais de 67% de seus arremessos. Ele sempre foi muito bom no jogo próximo a cesta. Em recente entrevista, garantiu que seu objetivo ainda é voltar para a NBA.

Tony Snell

Tony Snell tem longa carreira na NBA. O ala jogou por nove anos, o que inclui passagens por Chicago Bulls, Milwaukee Bucks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers e New Orleans Pelicans. Após deixar a liga em 2022, ele tem buscado um retorno.

O veterano esteve no Maine Celtics em 2023/24, e agora atua pelo Sioux Falls Skyforce, que é o afiliado do Miami Heat. Suas médias são, sobretudo, tímidas. Afinal, tem 4.3 pontos, 1.5 assistência e 1.3 rebote. Mas é sua eficiência que chama mais a atenção, com incríveis 62.5% do perímetro.

Trey Burke

Outra escolha de loteria do Draft, que no entanto, não se firmou na NBA. O armador foi a nona pick do recrutamento de 2013. Em nove anos na liga, passou por Utah Jazz, Washington Wizards, New York Knicks, Dallas Mavericks e Philadelphia 76ers. Porém, está fora desde 2022.

Desde então, tem estado na G League. Em 2022/23 com o Stockton Kings e nos últimos dois anos com o Mexico City Capitanes. Aliás, ele foi companheiro de Mãozinha Pereira por lá. O armador tem sido incrível ofensivamente com 23.8 pontos, quatro assistências e 2.7 rebotes. Além disso, tem 40.1% do perímetro com um alto volume. Para times que procuram pontuação, ele pode ser uma opção.

TJ Warren

Entre todos os nomes da lista, TJ Warren é quem melhor performou na NBA. Com uma boa passagem pelo Phoenix Suns e ótimos momentos com o Indiana Pacers, ele chegou a ser um pontuador de 20 pontos por jogo em algum momento. Mas graves lesões alteraram sua carreira a partir de 2021/22. O ala teve passagens pouco produtivas por Phoenix Suns e Minnesota Timberwolves.

Nesse ano, ele passou perto de fechar um acordo com o New York Knicks, mas não conseguiu. Ainda assim, ele está jogando pelo afiliado da franquia na G League, o Westchester Knicks. Suas médias tem sido sólidas com 26.3 pontos, 7.5 rebotes e 3.3 assistências. Seu aproveitamento nas bolas triplas é de 49.2%.

Killian Hayes

Por fim, o nome final da lista de jogadores da G League que poderiam conseguir um contrato na NBA, é Killian Hayes.

O armador foi selecionado como sétima escolha do Draft e grande esperança no começo da reconstrução do Detroit Pistons em 2020. Porém, seu arremesso de três pontos pouco eficiente e outros nomes jovens que chegaram a franquia, como por exemplo, Cade Cunningham e Jaden Ivey, tiraram o espaço do francês.

Após ser dispensado na trade deadline de 2023/24, ele ficou sem time até conseguir um acordo não garantido com o Brooklyn Nets. Perto do começo de 2024/25, o armador não foi um nome que ganhou um contrato, indo para a G League com o Long Island Nets. Suas médias por lá são de 13.6 pontos, 6.7 assistências e 4.9 rebotes. Seu arremesso de três pontos, porém, segue como uma questão, com apenas 30% de eficiência.

