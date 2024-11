Após dois anos sem jogar na NBA, Elfrid Payton volta ao Pelicans

Sem jogar na NBA nos últimos dois anos, o armador Elfrid Payton fez sua estreia pelo New Orleans Pelicans na noite de quarta-feira. Mas não foi como ele gostaria. Afinal, o Pelicans perdeu mais uma. Desta vez, para o time de melhor campanha em 2024/25, o Cleveland Cavaliers. Sem elenco disponível, New Orleans precisou utilizar Payton como titular. No fim, o Cavs venceu por 128 a 100.

“Vamos começar a falar sobre Elfrid (Payton)”, disse o técnico Willie Green, em coletiva. “Foram duas temporadas fora, então temos muito orgulho por ele ter a resiliência que precisou. Estou grato ao Pelicans por dar a ele a chance de voltar a jogar na NBA. Então, é aqui que ele pertence. Payton é um armador da NBA”.

Em 22 minutos, Elfrid Payton produziu 11 pontos, oito assistências e cinco rebotes pelo Pelicans em sua reestreia na NBA. Apesar de não ser o bastante para encarar um time como o Cavs, ele mostrou que ainda pode atuar na liga.

“Payton foi muito bem, pois não jogou por dois anos na NBA”, afirmou Green. “Para conseguir pisar em uma quadra e ter tanto comando no ataque e controlar o jogo, é ótimo. Mas teve alguns erros de ataque no começo. Estava ‘enferrujado’, mas teve oito assistências, encontrando os caras. Ele é um ótimo defensor e pode pegar rebotes. Foi ótimo ver o cara de volta em quadra. Nós precisávamos dele”.

O Pelicans, que tinha muitas expectativas para a temporada 2024/25 da NBA, vem passando por problemas com lesões. Para ter uma ideia, oito jogadores estão fora no momento. Dos titulares, apenas o calouro Yves Missi vem atuando normalmente. Trey Murphy, que retornou recentemente, desfalcou New Orleans contra Cleveland. Até Brandon Ingram, que havia feito todos os 15 jogos até aqui, ficou fora por lesão (tornozelo). No entanto, é possível que eles estejam de volta nas próximas partidas.

O mesmo deve acontecer com CJ McCollum, Herb Jones e Jordan Hawkins. Enquanto isso, Zion Williamson segue sem previsão de voltar aos jogos da NBA pelo Pelicans. O astro tem lesão na coxa e fez apenas seis partidas em 2024/25. Por fim, Dejounte Murray teria prazo entre quatro e seis semanas após fratura na mão. Ele passou por cirurgia no dia 25 de outubro, então estaria cada vez mais próximo.

Aos 30 anos, Elfrid Payton tem contrato de um ano com o Pelicans no valor de US$2.9 milhões. É sua segunda passagem pela equipe. Em 2018/19, ele atuou em 42 jogos, com médias de 10.6 pontos, 7.6 assistências e 5.2 rebotes em cerca de 30 minutos por noite.

Em 2024/25, o Pelicans ocupa o 14° lugar no Oeste, com apenas quatro vitórias.

