Jogador desconhecido e Ben Simmons comandam vitória do Nets sobre Suns

Ben Simmons flertou com um triplo-duplo na vitória do Brooklyn Nets sobre o Phoenix Suns por 127 a 117 na noite de quarta-feira (27). Apesar de o australiano fazer sua melhor partida da atual temporada da NBA, o Nets teve um outro jogador em noite espetacular. Tyrese Martin, desconhecido do público, anotou 30 pontos em 28 minutos.

Martin fez um grande jogo, de fato. Mas, de longe, ele alcançou sua melhor pontuação na carreira. Com contrato two-way, o jogador de 25 anos tinha seis pontos como seu recorde na NBA. Então, no jogo entre Suns e Nets, acertou oito das dez tentativas do perímetro. Enquanto isso, o alemão Dennis Schroder ficou com 29.

Pelo lado do Suns, Devin Booker (31 pontos e quatro assistências) e Kevin Durant (30 pontos, oito rebotes e três tocos), foram os principais nomes.

É mais uma vitória surpreendente do Nets em 2024/25. O time bateu seu terceiro adversário consecutivo fora de casa. Antes, Brooklyn venceu Sacramento Kings e Golden State Warriors. E detalhe: o cestinha Cam Thomas e o pivô Nic Claxton não jogaram contra Phoenix por lesões.

Agora, o Nets soma nove vitórias em 19 partidas, enquanto o Suns venceu dez e perdeu oito no período.

Apesar de o Nets jogar sem dois de seus melhores jogadores, o Suns jamais conseguiu abrir larga vantagem. No primeiro quarto, por exemplo, Phoenix até tentou superar a barreira dos dez pontos. Não conseguiu, entretanto. Com três cestas do perímetro, Martin não deixava Phoenix fazer diferença no placar.

Enquanto o Suns tinha problemas com erros de ataque, o Nets de Ben Simmons aproveitava para crescer no jogo. Então, ao fim do primeiro tempo, os times empatavam em 63. Na volta do intervalo, a situação ficou difícil para os donos da casa.

Após uma sequência de 17 a 2, o Nets liderava por 80 a 66 sobre o Suns. Enquanto isso, Ben Simmons (14 pontos, nove rebotes e oito assistências) atacava a defesa adversária, de forma diferente do que vinha fazendo ao longo da atual campanha. Martin, então, deixou a diferença em 12 ao fim do terceiro período.

Por fim, nos 12 minutos decisivos, Durant tentava de tudo para fazer o Suns reagir. Mas a cada bom momento de Phoenix, Martin “congelava” o oponente com cestas de três consecutivas.

Schroder deixou em 125 a 110, quando restava pouco mais de dois minutos. Apesar de o Suns descontar a partir daquele momento, era tarde demais e o Nets ficou com a inesperada vitória.

