NBA: Stephen Curry é honesto ao falar sobre momento do Warriors

Após ótimo começo de temporada, o Golden State Warriors de Stephen Curry vem de suas duas piores derrotas na NBA. No últimos compromissos, equipe desperdiçou duas grandes vantagens contra Brooklyn Nets e San Antonio Spurs. Então, o ídolo e líder da franquia falou sobre o momento de queda e perda da liderança da Conferência Oeste para o Oklahoma City Thunder.

“Bom, é difícil. Afinal, nós temos uma rotação ampla com 12 jogadores. Existem muitos grupos em quadra. Então, precisamos continuar nos esforçando para nos ajustar da melhor forma, não importa qual seja a combinação. Temos todos que estar comprometidos com esses ajustes para que isso funcione”, afirmou o astro.

Apesar das duas derrotas, o começo de campanha em 2024/25 ainda é muito positivo. A equipe venceu 12 das suas primeiras 17 partidas. Mesmo com as derrotas, Golden State ainda é vice-líder do Oeste e tem a quarta melhor campanha da NBA, abaixo apenas de Cleveland Cavaliers, Boston Celtics e Thunder.

Publicidade

No entanto, para Stephen Curry, o Warriors vai definir o caminho do time na NBA em 2024/25 a partir de sua reação aos momentos de baixa, como o que acontece agora.

“Eu acho que até aqui, nós fomos muito sólidos na maior parte do tempo. Portanto, acredito que a visão geral é bem positiva. Mas eu sei que existe um outro nível que precisamos atingir se queremos ser campeões. É aí que o destino dessa equipe vai se decidir. Ou seja, se vamos conseguir atingir esse outro nível ou não”, concluiu o camisa 30.

Publicidade

Leia mais sobre o Warriors!

O armador citou a rotação ampla de Steve Kerr ao longo da temporada, e esse foi um dos pontos de maior critica ao treinador na derrota para o Nets. Com 18 pontos de frente no meio do terceiro quarto, o Warriors parecia caminhar para um triunfo tranquilo em San Francisco.

Kerr tirou o astro da quadra com pouco menos de cinco minutos para o fim do período. Porém, ele só retornou a sete minutos do fim do jogo. Assim, Curry ficou fora da quadra por mais de dez minutos. Aliás, o mesmo aconteceu com Draymond Green, que saiu pouco antes do craque, e só voltou para a quadra junto do companheiro. Enquanto ambos estavam no banco, Golden State perdeu a vantagem.

Publicidade

O técnico também sofreu questionamentos sobre Moses Moody. O ala foi o cestinha do time no primeiro tempo com 15 pontos, mas só jogou por quatro minutos em todo o segundo tempo. As dúvidas sobre a rotação de 12 homens ficaram mais evidentes. Vale lembrar que o treinador ainda perdeu De’Anthony Melton para o resto da temporada.

Em sua coletiva, Kerr confirmou que Curry e Green não tinham problemas físicos e ficaram no banco de reservas por opção dele. Por fim, ambos jogaram por menos de 30 minutos em uma dura derrota em casa.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA