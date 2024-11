Jogador do Warriors admite dificuldade em esquema de Steve Kerr

Moses Moody, jogador do Golden State Warriors, admitiu em entrevista recente que está tendo dificuldades em se adaptar ao novo esquema de Steve Kerr. Depois da derrota para o Brooklyn Nets, Moody admitiu a insatisfação com a limitação de minutos que tem enfrentado. Contudo, mostrou que está pronto para o que vier.

“Essa não é uma opção que eu tive ao longo da minha carreira, então meio que tive que aprender a jogar”, disse Moody, via 95.7 The Game no X. “Aconteça o que acontecer, qualquer que seja a oportunidade, eu meio que lido com isso”.

Mesmo estando há quatro anos na liga, o ala-armador nunca chegou a ter médias superiores a 18 minutos por jogo. Além disso, nessa temporada, está jogando menos que a anterior. Isso, é claro, é efeito da nova rotação de Steve Kerr, que usa 12 ou 13 jogadores toda noite.

Publicidade

Apesar de o jovem já ter jogado três anos na NBA, o Warriors ainda não encontrou um papel consistente para ele. Por isso, há um fluxo constante de rumores de troca ao seu redor. Incluindo uma negociação envolvendo Lauri Markkanen, durante a pré temporada. Entretanto, a troca caiu por terra.

Leia mais!

Após o fim dessa negociação, Moody acabou ficando no banco de reservas, atrás de jogadores como Brandin Podziemski e os recém chegados Buddy Hield e Kyle Anderson. Contra o Nets, Moses Moody marcou 15 pontos, mas jogou apenas 16 minutos.

Publicidade

Dessa forma, o lugar do ala-armador dentro da equipe do Warriors ainda é dúvida. Embora possa ser uma peça de rotação de um dos melhores times da liga, Moody já sinalizou querer mais espaço para brilhar e mostrar seu jogo. Assim, pode ser que o jogador seja envolvido em alguma troca num futuro próximo.

É claro, no entanto, que isso depende do Warriors. Afinal, a equipe é uma das melhores da liga atualmente, ocupando a segunda colocação da conferência Oeste com 12 vitórais em 17 jogos. Além disso, a franquia já perdeu De’Anthony Melton por lesão, então o time de receber algo valioso caso fosse trocar um de seus jovens jogadores.

Publicidade

Moody tem médias de 8.6 pontos e 2.1 rebotes. O jogador do Warriors é um dos jovens que Steve Kerr julga como o futuro da equipe, junto de Jonathan Kuminga e Brandin Podziemski. Assim, o jogador melhorou bastante desde que chegou na NBA, dobrando sua pontuação média e indo de 36.4 para 41.3% de aproveitamendo de três pontos.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA