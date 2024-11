Site aconselha Warriors fazer troca por Donte DiVincenzo

No sábado (23), o site Blue Man Hoop apresentou uma ideia para que o Golden State Warriors possa fazer uma troca por Donte DiVincenzo. Os recentes rumores indicam que o ala-armador estaria disponível no mercado, já que não teve o encaixe esperado no Minnesota Timberwolves.

O portal indica que DiVincenzo é o substituto ideal para De’Anthony Melton, que teve a temporada encerrada por conta de lesão. Desse modo, Lindy Waters assumiu boa parte de seus minutos, mas não tem sido regular.

“Waters não está exatamente dominando. Mas Steve Kerr também não quer utilizar jovens como Moses Moody ou Brandin Podziemski no momento. Então, a melhor opção para Golden State é achar alguém que ocupe o lugar de Melton até a trade deadline, no dia 6 de fevereiro”.

Publicidade

“Se esse for o caso, a franquia precisa encontrar alguém que pode se encaixar no sistema tático, como DiVincenzo. Ele é um arremessador de elite que consegue driblar a bola, pegar rebotes e defender. Portanto, talvez seja o substituto ideal para Melton, que também possui um contrato parecido”, escreveu o jornalista Peter O’Keefe.

Donte DiVincenzo seria um jogador já adaptado para uma troca com o Warriors. Isso porque o ala-armador passou a temporada 2022/23 com a equipe. Como resultado, anotou 9.4 pontos, 4.5 rebotes e 3.5 assistências. Além disso, também teve um aproveitamento de 39.7% da linha de três pontos.

Publicidade

Leia mais sobre o Golden State Warriors!

Desse modo, seu preço de mercado subiu e Golden State não teve espaço para renovar com o jogador. Assim, ele foi para o New York Knicks. O acordo foi fechado por US$46.9 milhões e quatro anos. Então, DiVincenzo teve a melhor temporada de sua carreira. Ele registrou 15.5 pontos, 3.7 rebotes, 2.7 assistências e 40.1% do perímetro.

No entanto, foi trocado para o Timberwolves. Agora, sua situação no mercado está sendo monitorada de perto pelos times da NBA. De acordo com Brett Siegel, do site Clutch Points, a franquia não está feliz com o começo de temporada e a tensão no vestiário pode deixar DiVincenzo disponível no mercado.

Publicidade

No momento, o Timberwolves está em 11º lugar na Conferência Oeste, com uma campanha de oito vitórias e oito derrotas. Ao mesmo tempo, DiVincenzo está com 9.5 pontos, 3.1 rebotes e 3.2 assistências em 26 minutos por jogo. Seu aproveitamento do perímetro é de 32.4%. Isso, aliás, mesmo arremessando quase uma bola de três a menos por jogo do que na última temporada.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA