NBA: Segundo jornalista, plano de Steve Kerr funcionou antes da hora no Warriors

O Golden State Warriors tem ótimo começo de temporada na NBA e o técnico Steve Kerr comemorou o desempenho até agora. Isso porque Stephen Curry, Draymond Green e companhia guiam a equipe em uma campanha de 11 vitórias em 14 jogos e a liderança da Conferência Oeste.

Essa temporada marca o início de uma nova era para o Warriors, após a saída de Klay Thompson. Dessa forma, a equipe teve uma offseason ativa, mesmo sem trazer nenhuma estrela. Chegaram Buddy Hield, Kyle Anderson, De’Anthony Melton e vários outros jogadores. Agora, contudo, surgem informações sobre como o time planejou usar outubro, novembro e dezembro para ajustes, segundo Kendra Andrews, da ESPN.

“O Warriors queria usar os primeiros 30 jogos para ajudar o técnico Steve Kerr a escolher seus cinco titulares e sua rotação, disse uma fonte à ESPN”, relatou a jornista.

Andrews também disse que o quinteto ideal de Kerr conta com De’Anthony Melton, Stephen Curry, Andrew Wiggins, Draymond Green e Trayce Jackson-Davis. Além disso, Buddy Hield seria o primeiro a sair do banco. Outros jogadores teriam seus minutos conforme o jogo. Agora, entretanto, com a lesão de Melton que o tirou da temporada, Kerr terá que repensar seus titulares

“No entanto, como a rotação de 12 jogadores de Kerr tem ido tão bem, não parece haver muita pressão para cortar alguém. Nenhum jogador tem problemas com isso e a rotação de 12 homens deve seguir”, relatou Andrews.

A equipe tem uma das rotações mais profundas da NBA. São treze jogadores participando de mais de dez minutos por jogo. Além disso, Stephen Curry está com a menor minutagem de sua carreira. É a primeira vez que um time de Steve Kerr, que comanda o Warriors desde 2014, e já venceu NBA quatro vezes, tem com tantos jogadores atuando durante os jogos.

Embora não se esperasse que o Warriors tivesse uma queda drástica após a saída de Thompson, poucos previam um início tão bom, em especial considerando o tempo que Curry ficou fora devido à lesão.

Dessa forma, Buddy Hield tem tido um ótimo início de trajetória com o Warriors. Além disso, o time conta com uma versão mais madura de Draymond Green. A saída de Thompson parece ter dado mais espaço para jovens jogadores, como Jonathan Kuminga e Moses Moody, ambos começando a temporada em boa fase. No geral, o clima em San Francisco parece ser bastante positivo.

