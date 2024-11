NBA admite erro de arbitragem em jogo entre Bucks e Hornets

Um erro terrível custou o resultado na partida entre Milwaukee Bucks e Charlotte Hornets nesse sábado. No entanto, a NBA admitiu que LaMelo Ball não sofreu falta em um lance decisivo do jogo entre Bucks e Hornets. Ball tropeçou sozinho, mas a arbitragem indicou que o armador deveria cobrar dois lances livres. Ele colocou Charlotte na liderança, enquanto Milwaukee ainda teve uma chance. Em vão, entretanto.

“Eu achei que a última jogada teve um erro de arbitragem”, disse Doc Rivers, técnico de Milwaukee, em entrevista coletiva. “Mas é o segundo jogo consecutivo que o último lance tem um erro”.

Rivers fala sobre um lance em que Ron Holland, do Detroit Pistons, sofreu falta. No entanto, o calouro errou seus dois lances livres. Então, na prorrogação, o Bucks venceu seu quarto jogo na temporada. Na ocasião, Giannis Antetokounmpo anotou 59 pontos para garantir o triunfo.

Publicidade

Mas nesse sábado, o grego esteve mais uma vez envolvido. A falta de Ball teria sido de Antetokounmpo, de acordo com a arbitragem. O armador cobrou os lances livres e colocou o Hornets na frente do Bucks por 115 a 114. Após pedido de tempo, o duas vezes MVP errou sua tentativa, confirmando o resultado.

Rivers não desafiou o lance, pois havia perdido um poucos minutos antes. De acordo com o árbitro Curtis Blair, se o Bucks tivesse ainda o desafio técnico, venceria e Ball não teria os lances livres.

Leia mais

“Durante o jogo, vimos um contato ilegal no lance. Mas quando vimos após o jogo, notamos que não houve falta”, disse Blair. Ou seja, se Rivers tivesse, naquele momento, mais um desafio, Ball não teria os arremessos. Então, o Hornets ficaria atrás no placar com a posse de bola para o Bucks, que possivelmente venceria o jogo, o quinto na temporada 2024/25 da NBA.

Publicidade

“LaMelo Ball caiu”, disse Rivers. “Ele apenas caiu. Ninguém tocou nele, então caiu sozinho. Nós tivemos a última bola, mas o jogo acabou. Então, em dois jogos consecutivos tivemos marcações erradas. Demos sorte contra Detroit, pois o garoto errou os lances livres. Hoje (ontem), Ball acertou”.

Giannis Antetokounmpo liderou o Bucks com um triplo-duplo, ainda sem Damian Lillard (concussão), enquanto Ball foi o cestinha do Hornets.

Como resultado, o Bucks segue na décima segunda posição no Leste. Já o Hornets, subiu para o oitavo lugar.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA