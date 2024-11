Bobby Portis: “Não presto atenção sobre rumores do Bucks”

Bobby Portis é um dos jogadores mais queridos por parte da torcida do Mikwaukee Bucks, mas o início ruim da equipe tem gerado rumores sobre a equipe. O principal deles seria de uma troca do principal astro da equipe, Giannis Antetokounmpo. No entanto, o pivô veterano evitou alimentar qualquer boato sobre negociações do time.

Portanto, Bobby Portis não acredita em uma possível troca de Giannis Antetokounmpo e minimizou rumores envolvendo o Bucks.

“Este é meu quinto ano em Milwaukee, cara. Todo ano que estou aqui falam sobre a saída de Giannis. É algo que acontece todo ano. Sabemos que isso repercute muito”, disse Portis. “Então, é obvio que este ano está ganhando mais cliques porque nosso começo é ruim”.

Publicidade

Em seguida, o jogador comentou que não dá ouvidos aos rumores da imprensa. Além diso, explicou que o elenco do Bucks segue unido e focado em melhorar os resultados da equipe na temporada da NBA.

Leia mais!

“Há tanta especulação em torno da equipe. Esse time pode fazer isso? Temos os jogadores certos? Nosso vestiário é unido. Então, eu não escuto tudo isso. Nossos jogadores estão focados”, completou.

Publicidade

Em sua quinta temporada pelo Bucks, Bobby Portis soma médias de 12.9 pontos e oito rebotes em 11 partidas disputadas. O veterano vem do banco, mas acumula 24.5 minutos por jogo.

Apesar do início ruim, a última partida do Mikwaukee Bucks foi histórica para Giannis Antetokounmpo. Isso porque o astro marcou 59 pontos. A equipe venceu o Detroit Pistons e garantiu o segundo triunfo consecutivo. Após o duelo, o grego afastou os rumores de uma possível troca e comentou sobre as semelhanças da temporada atual com a do título de 2022.

Publicidade

“Lembro que no ano em que vencemos a NBA, não começamos muito bem. Mas, no final, nunca desistimos. Não importa quem joga. Como líder, continuo lembrando aos caras para não subestimarem os momentos. Quando alguns jogadores não estão disponíveis e seu número é chamado, vá lá e dê tudo de si pelo time, jogue da maneira certa. Assim, coisas boas vão acontecer”.

Por fim, o Bucks busca deixar a fase ruim e o rumores no passado. Agora, a equipe se prepara para visitar o Charlotte Hornets neste sábado (15). Em seguida, o time emplaca quatro jogos consecutivos em casa diante do Houston Rockets, Chicago Bulls, Indiana Pacers e mais uma vez o Hornets.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA.