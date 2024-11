Técnico do Pistons detona arbitragem em derrota para Bucks

A derrota para o Milwaukee Bucks, na quarta-feira (13), gerou revolta do técnico do Detroit Pistons, JB Bickerstaff, com a arbitragem. Isso porque, após o confronto, o comandante reclamou do grande número de lances livres marcados para o adversário. Ao todo, o Bucks cobrou 25, contra 13 do Pistons.

A reclamação do técnico do Pistons com a arbitragem também esteve ligada ao principal astro do Bucks. Afinal, apenas Giannis Antetokounmpo foi 17 vezes à linha do lance livre. Destes, converteu 16. Portanto, um número maior do que todas as tentativas de Detroit no jogo. Aliás, o grego terminou a noite com incríveis 59 pontos ao todo.

“Foi muito desequilibrado, para ser honesto com você. Um cara arremessa mais lances livres do que todo o nosso time. Isso é decepcionante”, declarou Bickerstaff. “Acho que nossos jogadores merecem mais. Eles estavam sendo agressivos, mas os arbitros não estavam na nossa direção. Agora, estamos ganhando o respeito das pessoas. E, jogando do jeito que estamos jogando, espero recebermos mais faltas”.

No entanto, a insatisfação com a arbitragem diante do Bucks não foi só do técnico do Pistons. A grande estrela do time, Cade Cunningham também reclamou dos juízes após a oitava derrota da equipe na temporada.

“Tento ser físico. Aliás, tenho que ser. Os times são comigo quando estão me marcando. Então, preciso lidar com isso para chegar aos meus pontos e conseguir arremessar,” disse Cunningham. “Estou tentando conseguir faltas, gritar mais, mostrar mais o contato. Mas tudo depende dos árbitros e do que eles veem”.

Na última temporada, o Pistons amargou a pior campanha da NBA com somente 14 vitórias e ainda bateu um recorde negativo de 28 derrotas seguidas. Apesar disso, Cunningham foi o destaque do time com 22.8 pontos por partida. Agora, com um novo técnico, o astro espera que a equipe melhore.

“Temos que deixar o passado para trás, pois essa é uma nova temporada. Estamos muito empolgados para esse ano porque será um recomeço para todos. Ou seja, é uma nova chance. Trajan Langdon [presidente] assumiu as operações de basquete. Com isso, vários rostos novos chegaram. Eu gostei de todos os seus movimentos na agência livre”, disse Cunningham antes do início da temporada 2024/25.

Até o momento, o Pistons venceu cinco partida e perdeu oito. Como resultado, a equipe ocupa a décima posição na tabela da Conferência Leste.

