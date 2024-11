E se os jogadores estivessem no mesmo time do Draft da NBA

Imagine só se todos os jogadores da NBA jamais mudassem o time que foram selecionados no Draft. É fato que alguns elencos ficam estranhos, enquanto outros ficariam muito mais fortes. Mas o ponto é que muitas vezes, a equipe passou tanto tempo lutando pelos primeiros lugares, que ao selecionar atletas, geralmente são de fim de primeira rodada.

Então, pensamos em listar jogadores como se jamais tivessem saído daquele time que o escolheu no Draft da NBA. Nada muito absurdo (às vezes), mas com a ideia de que estão em atividade. Ou seja, se jogou na pré-temporada da liga e foi dispensado, aí não tem como. Em casos assim, os atletas não entram na lista final.

Em alguns casos, você vai ver que os times possuem três ou quatro jogadores no banco, mas é justamente pelo fato que explicamos acima. Não vamos “pegar emprestado”.

Publicidade

Confira, portanto, a lista do que cada time poderia ter hoje na NBA, dependendo exclusivamente dos jogadores do Draft.

Atlanta Hawks

Jogador POS Dennis Schroder G* Luka Doncic G Kelly Oubre F* Jalen Johnson F Al Horford C* Reservas – Kobe Bufkin G Cam Reddish G Zaccharie Risacher F John Collins F Jaxson Hayes C Onyeka Okongwu C

Legenda: G (armador ou ala-armador), F (ala ou ala-pivô), C (pivô)

Publicidade

Apesar de Luka Doncic jamais ter atuado pelo Hawks, ele foi selecionado pela equipe. Na noite do Draft da NBA, o time o trocou para o Dallas Mavericks, enquanto os jogadores daquele negociação são ídolos por suas franquias. Como resultado, Atlanta recebeu Trae Young.

Boston Celtics

Jogador POS Marcus Smart G Terry Rozier G Jaylen Brown F Jayson Tatum F Robert Williams C Reservas – Payton Pritchard G Desmond Bane G Aaron Nesmith F Matisse Thybulle F Jeff Green F Grant Williams F

Enquanto o Hawks até teria um time forte, o Celtics brigaria pelo título. Aliás, com quase todos os jogadores aqui, foi o que Boston teve na final da NBA contra o Golden State Warriors, em 2021/22. Não veio o título, mas dois anos depois, ele chegou. Em com sobras.

Publicidade

Brooklyn Nets

Jogador POS Nickeil Alexander-Walker G Cam Thomas G Pat Connaughton F Kyle Kuzma F Jarrett Allen C Reservas – Kessler Edwards G Saddiq Bey F Jalen Wilson F Mason Plumlee C Nic Claxton C Brook Lopez C

Olhe para o Nets e perceba: não tem um armador de ofício, mas o que tem de pivô bom…

Charlotte Hornets

Jogador POS LaMelo Ball G Shai Gilgeous-Alexander G Brandon Miller F Tobias Harris F Jalen Duren C Reservas – Malik Monk G Cody Martin F Jalen McDaniels F PJ Washington F Mark Williams C Dwight Powell C

É estranho como alguns times terão bons quintetos titulares. O Hornets, por exemplo, é muito forte. Enquanto isso, o banco é bem competitivo. Ou seja, Charlotte teria um dos grupos mais fortes com jogadores de elite da NBA.

Publicidade

Chicago Bulls

Jogador POS Coby White G Gary Harris G Jimmy Butler F Bobby Portis F Jusuf Nurkic C Reservas – Ayo Dosunmu G Matas Buzelis F Dalen Terry F Patrick Williams F Daniel Gafford C Wendell Carter C

O Bulls, apesar de contar com alguns ótimos jogadores, ficaria longe dos pirmeiros lugares da NBA.

Leia mais

Cleveland Cavaliers

Jogador POS Darius Garland G Kyrie Irving G Andrew Wiggins F LeBron James F Evan Mobley C Reservas – Tyus Jones G , Collin Sexton G Isaac Okoro F Ochai Agbaji F Jae Crowder F Tristan Thompson C

Dos cinco titulares do Cavaliers, apenas um não foi ao All-Star Game: Evan Mobley. No entanto, é bem provável que o ala-pivô (às vezes, pivô) do Cavs atual esteja no Jogo das Estrelas de 2025. Completo, portanto.

Publicidade

Dallas Mavericks

Jogador POS Jalen Brunson G Trae Young G Josh Green F Kelly Olynyk F Ariel Hukporti C Reservas – Shake Milton G Cason Wallace G Wendell Moore F – – – – – –

Apesar de ter quase um time titular, não seria bom o suficiente. A defesa, por exemplo, já seria bem preocupante.

Denver Nuggets

Jogador POS Jamal Murray G Donovan Mitchell G Christian Braun F Michael Porter F Nikola Jokic C Reservas – Monte Morris G Bones Hyland G Malik Beasley F Doug McDermott F Zeke Nnaji F Rudy Gobert C

Olha… dificilmente, o Denver Nuggets seria batido aqui. Imagine Donovan Mitchell no lugar de Aaron Gordon, como se fosse uma troca entre Cleveland Cavaliers e Nuggets. Então, no banco, um ótimo arremessador (Beasley) e só Rudy Gobert para ser reserva de Nikola Jokic.

Publicidade

Detroit Pistons

Jogador POS Cade Cunningham G Jaden Ivey G Bruce Brown F Khris Middleton F Andre Drummond C Reservas – Spencer Dinwiddie G Kentavious Caldwell-Pope G Luke Kennard F Ausar Thompson F JT Thor F Luka Garza C

Apesar de o time titular ser de um bom nível, o banco, especialmente o garrafão, deixaria a desejar.

Golden State Warriors

Jogador POS Stephen Curry G Klay Thompson G Harrison Barnes F Jonathan Kuminga F Draymond Green C Reservas – Jordan Poole G Moses Moody G Brandin Podziemski F Gui Santos F James Wiseman C Kevon Looney C

Basicamente, é o time que ganhou o título da NBA em 2021/22, com Harrison Barnes no quinteto titular. Então, poderia lutar nos playoffs com alguma facilidade.

Publicidade

Houston Rockets

Jogador POS De’Anthony Melton G Jalen Green G Nicolas Batum F Jabari Smith Jr, F Clint Capela C Reservas – Reed Sheppard G Cam Whitmore G Amen Thompson F Dillon Brooks F Tari Eason F Isaiah Hartenstein C

Bom, mas não o suficiente para brigar por playoffs. Claro, imaginando os jogadores na atual condição física, já com alguns anos de NBA.

Indiana Pacers

Jogador POS Andrew Nembhard G Benn Mathurin G Paul George F Kawhi Leonard F Myles Turner C Reservas – Aaron Holiday G Caris LeVert G Chris Duarte F Bilal Coulibaly F Georges Niang F Goga Bitadze C

Kawhi Leonard e Paul George juntos. Então, nem precisa dizer que teria dificuldades de os dois atuarem nos playoffs. Enquanto isso, tem Chris Duarte. Mas ninguém lembra que ele está na NBA. Dica: ele está.

Publicidade

Los Angeles Clippers

Jogador POS Terance Mann G Eric Gordon G Quentin Grimes F Miles Bridges F DeAndre Jordan C Reservas – Kobe Brown G Jordan Miller G Cam Christie F Moussa Diabate C – – – –

Três palavras: Copa Cooper Flagg

Los Angeles Lakers

Jogador POS Lonzo Ball G D’Angelo Russell G Brandon Ingram F Julius Randle F Ivica Zubac C Reservas – Max Christie G De’Andre Hunter F Dalton Knecht F Jaden McDaniels F Larry Nance Jr F Moritz Wagner C

Lembre-se: LeBron James trocou todo o quinteto titular. Ou quase isso. Mas é muito bom, de qualquer forma.

Publicidade

Memphis Grizzlies

Jogador POS Ja Morant G Mike Conley G Trey Murphy F Kevin Love F Jaren Jackson Jr. C Reservas – Kyle Lowry G BJ Boston G Marcus Sasser G Jaylen Wells F GG Jackson F Walker Kessler C

Muito bom time, mas os veteranos já não são tão impactantes hoje.

Miami Heat

Jogador POS Tyler Herro G Jaime Jaquez G Bojan Bogdanovic F Nikola Jovic F Bam Adebayo C Reservas – Josh Richardson G Precious Achiuwa F Bol Bol F Kel’el Ware C – – – –

Até poderia brigar por algo, mas o banco, sem arremessadores ou armadores, não seria bom para ir atrás de um título.

Publicidade

Milwaukee Bucks

Jogador POS Malcolm Brogdon G Donte DiVincenzo G Norman Powell F MarJon Beauchamp F Giannis Antetokounmpo F Reservas – Kevin Porter G AJ Johnson G Tyler Smith F – – – – – –

Pobre grego.

Minnesota Timberwolves

Jogador POS Kris Dunn G Anthony Edwards G Zach LaVine F Lauri Markkanen F Karl-Anthony Towns C Reservas – Jaylen Nowell G Terrence Shannon G Josh Okogie F Jake LaRavia F Cam Johnson F – –

Apesar de o time contar com alguns astros, outros jogadores de Draft da NBA não são bons o bastante aqui. O quinteto titular é ótimo, mas o banco não ajuda.

Publicidade

New Orleans Pelicans

Jogador POS Chris Paul G Buddy Hield G Herb Jones F Zion Williamson F Anthony Davis C Reservas – Dyson Daniels G Jordan Hawkins G Sam Merrill F Ziaire Williams F Yves Missi C Nick Richards C

Sorria, Ottoni. Apenas, sorria. O Pelicans, aqui, brigaria por título. Mas é só de brincadeira, tá?

New York Knicks

Jogador POS Tim Hardaway Jr G Kyrie Irving G RJ Barrett F Kristaps Porzingis F Mitchell Robinson C Reservas – Keon Johnson G Pacôme Dadiet G Kyshawn George F Obi Toppin F Ousmane Dieng F Jericho Sims C

Imagine apenas uma coisa: esse banco sob o comando de Tom Thibodeau. Quantos minutos, no total, os jogadores teriam em uma partida da NBA? Se passar de 30, será uma surpresa.

Publicidade

Oklahoma City Thunder

Jogador POS Russell Westbrook G James Harden G Kevin Durant F Chet Holmgren F Alperen Sengun C Reservas – Reggie Jackson G Immanuel Quickley G Jalen Williams F Brandon Clarke C Steven Adams C Dereck Lively C

Candidato ao título. Sem mais.

Orlando Magic

Jogador POS Jalen Suggs G Franz Wagner F Aaron Gordon F Paolo Banchero F Domantas Sabonis C Reservas – Anthony Black G Cole Anthony G Talen Horton-Tucker F Tristan Da Silva F Jonathan Isaac F Mo Bamba C

Talento, tem. Encaixe, talvez. Mas o fato é que o Magic poderia vencer muitos jogos com um time assim na NBA.

Publicidade

Philadelphia 76ers

Jogador POS Ben Simmons G Tyrese Maxey G Mikal Bridges F Jerami Grant F Joel Embiid C Reservas – Vasilije Micić G Jared McCain G Jaden Springer G Isaiah Joe G David Roddy F Richaun Holmes C

Na teoria, um dos mais fortes, incluindo boas peças do banco (aqui e ali, tá?). Mas seria bom o suficiente para brigar por muitas coisas. Acreditar no processo, né?

Phoenix Suns

Jogador POS Devin Booker G Bogdan Bogdanovic G Toumani Camara F Jalen Smith F Deandre Ayton C Reservas – Markieff Morris F Day’Ron Sharpe C Alex Len C – – – – – –

Bem… não. Até poderia vencer jogos, mas sem reservas e um quinteto titular apenas mediano para bom, não seria o bastante.

Publicidade

Portland Trail Blazers

Jogador POS Damian Lillard G CJ McCollum G Shaedon Sharpe F Jabari Walker F Donovan Clingan C Reservas – Scoot Henderson G Bub Carrington G Patty Mills G Anfernee Simons G Oso Ighodaro F Isaiah Stewart C

Não é perfeito, mas já seria bom o bastante para brigar por algo.

Sacramento Kings

Jogador POS De’Aaron Fox G Tyrese Haliburton G Gary Trent Jr F Keegan Murray F Xavier Tillman C Reservas – Jamal Shaed G Jaden Hardy G KJ Martin F Jalen Slawson F Neemias Queta C Marvin Bagley C

Aqui, o Kings repetiria a dupla de armação com De’Aaron Fox e Tyrese Haliburton. Mas o garrafão não ajudaria ao ponto de fazer a diferença.

Publicidade

San Antonio Spurs

Jogador POS Dejounte Murray G Derrick White G Keldon Johnson F Jeremy Sochan F Victor Wembanyama C Reservas – Stephon Castle G Tre Jones G Rob Dillingham G Malaki Branham G Devin Vassell G Kyle Anderson F

Isso aqui, com um pivô reserva, seria um time para brigar no topo da NBA. Mas como quinteto titular, por si só, já faria um estrago.

Toronto Raptors

Jogador POS Scottie Barnes G DeMar DeRozan G OG Anunoby F Pascal Siakam F Jonas Valanciunas C Reservas – Dalano Banton G Gradey Dick G Delon Wright G Ja’Kobe Walter F PJ Tucker F Jakob Poeltl C

Enquanto isso, o Raptors teria um grupo forte e competitivo, com boas reposições em quase todas as posições. Então, iria aos playoffs imaginário.

Publicidade

Utah Jazz

Jogador POS Keyonte George G Grayson Allen G Josh Hart F Santi Aldama F Trey Lyles C Reservas – Dante Exum G Cody Williams G Taurean Prince F Taylor Hendricks F Kyle Filipowski C Thomas Bryant C

Apesar de o Jazz ter bons jogadores aqui e ali, o time não iria a lugar algum. Simples assim.

Washington Wizards

Jogador POS Jordan Clarkson G Bradley Beal G Deni Avdija F Rui Hachimura F Alex Sarr C Reservas – Corey Kispert G Johnny Davis G Jarace Walker F Ochai Agbaji F Trayce Jackson-Davis C Tristan Vukcevic C

Por fim, o Wizards. Embora o time conte com bons jogadores que vieram do Draft da NBA, poucos realmente ficaram. Bradley Beal, no entanto, ficou por longas temporadas até sair em troca para o Phoenix Suns. Mas, no fim das contas, a equipe teria problemas em brigar por algo.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA