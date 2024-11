NBA: Três opções de trocas para Warriors

Em grande fase, o Golden State Warriors desponta como um dos candidatos ao título. Dessa forma, a equipe pode ir ao mercado de trocas durante o ano para reforçar algumas posições. Assim, o portal Fadeaway World citou três opções de trocas para o Warriors se reforçar na NBA.

A franquia, vale dizer, tem uma das rotações mais profundas da liga. São 12 jogadores atuando dez minutos por jogo ou mais. No entanto, conforme chegamos perto dos playoffs, a rotação deve ficar menor, dando espaço para os jogadores mais confiáveis. Dessa forma, vários jogadores da rotação atual podem acabar saindo.

Myles Turner

Golden State Warriors recebe: Myles Turner

Indiana Pacers recebe: Jonathan Kuminga, Trayce Jackson-Davis, Escolha de Primeira Rodada de 2027

Adicionar Myles Turner daria ao Warriors uma defesa de garrafão que a equipe precisa. Turner é um dos grandes pivôs defensivos da liga, com uma média de 1.9 tocos por jogo. Além disso, pode espaçar a quadra (42% de de três pontos), o que o tornaria uma peça ideal para o sistema ofensivo do time.

Sua proteção do aro ajuda Draymond Green na defesa. Enquanto isso, sua precisão nos chutes de longe mantem o espaçamento da equipe e permite que Stephen Curry brilhe ainda mais. Assim, o jogador é uma das melhores opções de trocas para o Warriors na NBA.

Para o Pacers, esse acordo é bom porque dá à equipe um núcleo mais jovem e versátil. Jonathan Kuminga, já mostrou que pode ser um jogador confiável, com seu atletismo e boa defesa. Além disso, Trayce Jackson-Davis é uma promessa no garrafão. A escolha de primeira rodada de 2027 é um ativo futuro valioso.

Cameron Johnson

Golden State Warriors recebe: Cameron Johnson

Brooklyn Nets recebe: Jonathan Kuminga, Gary Payton II, Kevon Looney

Cameron Johnson é um alvo ideal para o Warriors. O jogador traz arremesso, tamanho e defesa na posição de ala. Com 43.1% nos chutes de três, Johnson espaçaria a quadra ao lado de Stephen Curry e Buddy Hield. Com a saída de Klay Thompson, o Warriors precisa de mais bons chutadores, e Johnson atende isso.

Ademais, para o Nets, a troca diversifica seu elenco. O atletismo e o potencial de dois lados da quadra de Jonathan Kuminga se alinham bem com o núcleo jovem de Brooklyn. Enquanto isso, Gary Payton II oferece defesa. Assim, Kevon Looney, um melhores reboteiros da NBA, ajudaria o garrafão.

Herb Jones

Golden State Warriors recebe: Herbert Jones

New Orleans Pelicans recebe: Jonathan Kuminga, Moses Moody

Herbert Jones seria ideal para a defesa do Warriors. Na última temporada, Jones registrou uma média de 1,4 roubos de bola por jogo, além de várias vezes marcar o melhor jogador rival.

Assim, a habilidade de Jones para marcar estrelas como Kevin Durant e LeBron James faz dele ideal para qualquer time que briga pelo título. Além disso, chutou 41.8% de três em 23/24. Inserir Jones no time titular ao lado de Draymond Green deixaria a defesa do Warriors ainda melhor.

Para o Pelicans, essa troca pode fazer sentido. Jonathan Kuminga tem bom potencial, como já dito antes, e isso casa com o núcleo jovem da equipe. Moses Moody também é uma peça atraente. Seu chute e defesa ajudariam o elenco no futuro.

