NBA Black Friday: jogadores podem sair em troca após rumores

A Black Friday da NBA chegou, enquanto vários jogadores que estiveram nos rumores recentes podem sair em troca. Então, é uma questão de aproveitar os preços baixos, né? São atletas que, em sua maioria, não possuem tanto espaço em seus times. Mas chegamos para resolver isso.

Vamos começar com um veterano, que sabe jogar e apareceu em vários rumores recentes na NBA. Apesar de não jogar tantos minutos mais, ele pode ajudar qualquer time hoje.

Kevin Love (Miami Heat)

Vantagens Desvantagens Preço (salário) Veterano Não consegue jogar todas US$3.8 milhões Bom de grupo 36 anos – Arremessa de três – – Pega rebotes – – É campeão – –

Kevin Love é muito bom jogador (ainda), mas está em fim de carreira. Apesar de saber arremessar bem de três e pegar rebotes, tem um limite ali de minutos. Não tem como, né? Embora seja um ótimo “cavador” de faltas, Love nunca foi exatamente um grande defensor. Ajuda mais que atrapalha, entretanto.

Chris Duarte (Bulls)

Vantagens Desvantagens Preço (salário) Contrato expirante MIP ao contrário US$5.9 milhões Fala espanhol Ninguém lembra – Curso de mandarim Pode aparecer no seu time – Pode dispensar – – Sabe arremessar – –

Apesar de aparecer bem no Indiana Pacers em seu primeiro ano na NBA, Chris Duarte só tem valor para troca no momento. Ele conseguiu piorar suas médias a cada ano na liga, mas seus minutos também caíram. Seja como for, muita gente nem lembrava que ele estava jogando ainda.

Gabe Vincent (Lakers)

Vantagens Desvantagens Preço (salário) Cardio está em dia Esqueceu como arremessar US$11 milhões Tem um cabelo legal Pode aparecer no seu time – Jogou com Jimmy Butler LeBron vai trocar – – Tem mais um ano de contrato – – – –

É claro que todo torcedor do Los Angeles Lakers está de olho nos rumores e tem uma lista de jogadores que quer mandar em troca para qualquer time da NBA. Mas ninguém aparece tantas vezes quanto Gabe Vincent. Às vezes, ele pontua. Normalmente, faz cardio e é isso. Já são quatro jogos na temporada 2024/25 em que ele não pontua. Sério. Contra o Orlando Magic, por exemplo, ele não fez nada. Não teve arremesso, rebote, assistência, roubo, toco. Fez duas faltas para parecer que esteve em quadra. Mas ninguém ali quer mais saber dele no Lakers.

Deandre Ayton (Blazers)

Vantagens Desvantagens Preço (salário) Tem corpo para dominar De 0 a 100 em 80 anos US$34 milhões Habilidade de pivô Machuca muito – Todas temporadas de duplo-duplo Não usa a força que tem – Pode ajudar (se acordado) Tem mais um ano de contrato – Contrato bom para troca – –

É mais uma oportunidade de negócio, tá? Deandre Ayton é bom jogador. Só gosta de perder jogos por lesão e não se esforçar muito. Mas é bom. De acordo com rumores da NBA, o Portland Trail Blazers pode mandar algum de seus pivôs em troca por outros jogadores. Enquanto o calouro Donvan Clingan vai bem, Robert Williams é um ótimo defensor. Então, pode ser que o Blazers tente algo por Ayton.

Jonas Valanciunas (Wizards)

Vantagens Desvantagens Preço (salário) Faz cosplay de Travis Kelce Não defende US$9.9 milhões Pega muitos rebotes Ex-promessa de All-Star – Salário ótimo para troca Ottoni não gosta – Fala lituano – – Pode aparecer no seu time – –

Está muito na cara que Jonas Valanciunas vai para o Lakers em troca, pois estava na lista de jogadores que LeBron James queria na offseason. Depois, Anthony Davis pediu para mudar de posição. E com os rumores de que o time vai atrás de um pivô no mercado, é mais uma questão de “quando” do que “se”.

De’Andre Hunter (Hawks)

Vantagens Desvantagens Preço (salário) Muito talento Ama enfermaria US$21.7 milhões Pode contribuir imediatamente Defesa ocasional – Sabe arremessar – – Contrato bom para troca – – – – –

Assim como Ayton, Hunter é muito bom. O problema está mais por conta das lesões. Ele se machuca muito, enquanto o Atlanta Hawks tenta ir até onde for possível em 2024/25. O time vence jogos, mas não faz muito sentido perder por querer. Afinal, o Hawks não possui a própria escolha (vai para o San Antonio Spurs). Mas os rumores da NBA apontam que Atlanta vai mexer muito no time até fevereiro.

Cam Thomas (Nets)

Vantagens Desvantagens Preço (salário) Cestinha Controle não tem botão de defesa US$4 milhões Pode contribuir imediatamente Controle não tem botão de passe – Jovem que sabe arremessar Versão atual de Jamal Crawford – Salário baixo Salário expirante – Versão atual de Jamal Crawford – –

Longe de ser ruim, tá? Mas saiu a notícia de que Cam Thomas está disponível para troca e o Brooklyn Nets vai conversar com outros times da NBA. É legal ver a equipe em 2024/25, mas não faz sentido lutar por vitórias. É hora de pensar na pick que recebeu de volta do Houston Rockets e mirar no Draft.

