Cam Thomas estaria disponível para troca no Nets

De acordo com Sam Amick, do site The Athletic, Cam Thomas estaria disponível para troca no Brooklyn Nets. Ainda segundo o jornalista, a falta de uma extensão contratual para o jogador seria o principal indício. Portanto, poderia indicar um caminho oposto à declaração recente do GM da franquia, Sean Marks, quando garantiu que o time não vai buscar o tank na NBA.

“O cestinha do Nets, Cam Thomas, não conseguiu chegar a uma extensão contratual com o Nets. Então, ele é um alvo de algumas equipes e é considerado como amplamente disponível nesse momento. Pelo preço certo, podemos ver até ele na mesa de negociação”, afirmou Amick.

O camisa 24 é o principal jogador ofensivo da franquia desde a metade final da temporada 2023/24. Suas médias em 2024/25 são de 24.6 pontos, 3.4 rebotes e 3.1 assistências. Além disso, ele acerta 45.8% de seus chutes gerais e 39.2% nas bolas de três. Todos esses são seus melhores números na carreira até aqui.

Entretanto, a lista de troca pode ser ainda maior. Entre velhos conhecidos dos rumores e até o pivô Nic Claxton, que estendeu seu contrato com a franquia na agência livre, o insider cita mais nomes que podem estar em uma troca no futuro próximo.

“Além de Cam Thomas, o Nets tem muitos outros nomes disponíveis pra troca. Dennis Schroder e Bojan Bogdanovic, por exemplo, dois veteranos provados nos playoffs. Eu também diria o nome de Nic Claxton, apesar de ter assinado uma extensão de US$100 milhões nessa offseason. A mentalidade de longo prazo do Brooklyn indica que todos podem estar na mesa. Não esqueça também de Cam Johnson, que faz grande ano”, explicou.

Outros nomes do elenco que tem sido citados em rumores constantes, são Dorian Finney-Smith e o pivô Day’Ron Sharpe. Isso, aliás, desde que a temporada começou. Ben Simmons também é um nome a se observar, mas seu valor de mercado é muito baixo no momento.

Então, o jornalista garante que o Nets será um alvo de muitos times para negociações até a trade deadline. Portanto, o GM Sean Marks deve fazer mais movimentações até fevereiro.

“Faltam quase três meses para a trade deadline, mas todos ao redor da liga sabem que o Nets é um time que pode fazer negócios nessa fase tão importante da temporada. Os candidatos a título que procurarem uma correção ou ajuda extra em seus elencos, vão negociar com Brooklyn. E a franquia está pronta para isso. Sean Marks terá muitas propostas e coisas com que lidar até fevereiro”, concluiu o jornalista.

GM rejeita tank

A atitude em quadra tem mostrado que o time do Brooklyn Nets não está de olho no tank na NBA. Apesar de grandes nomes disponíveis na próxima classe, a ideia vem sendo entrosar os jogadores do núcleo atual. Uma ideia reforçada por Sean Marks. Em entrevista ao site NJ.com, o dirigente explicou que o espírito competitivo tomou conta.

“Acho que você navega pela temporada à medida que ela acontece. Em vez de entrar nela dizendo: ‘é aqui que vamos estar’. Ou ‘é assim que vai acabar’. Há muitas coisas imprevisíveis. Você precisa dar crédito a esses jogadores. Eles estão jogando com determinação. Além disso, os treinadores estão fazendo um trabalho incrível. É empolgante ver uma identidade sendo formada e um cultura sendo construída”, elogiou Marks.

