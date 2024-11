NBA: Brooklyn Nets pode perder três titulares até fevereiro

Alguns titulares e jogadores importantes do Brooklyn Nets, já estão sendo monitorados pelo mercado em meio ao começo da temporada da NBA. A equipe tem tido um bom desempenho inicial. Então, de acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, três veteranos da franquia são alvos de troca até a trade deadline, em fevereiro.

“O Nets tem alguns nomes interessantes no mercado. Eu destacaria três como grandes destaques: Dennis Schroder, Dorian Finney-Smith e Bojan Bogdanovic. Os três são comprovados no maior nível da NBA e tem salários menores que US$20 milhões atualmente. As próprias equipes da liga consideram que esses são prováveis nomes que serão negociados pelo Brooklyn até a trade deadline de 2024/25”, afirmou Stein.

Mas o jornalista também afirma que o interesse de troca-los pode ser do próprio Nets. Afinal, a equipe está em processo de reconstrução, e vencer jogos pode diminuir as possibilidades de uma boa escolha em um dos recrutamentos mais badalados dos últimos anos.

“Não que Brooklyn não queira vencer algumas partidas, mas o foco é muito claro em obter grandes calouros na próxima classe do Draft. O trabalho de Jordi Fernandez é muito bom, os jogadores veteranos tem jogado bem, e o Nets tem tido chances de vencer em quase todas as noites. Isso pode fazer com que a franquia diminua a qualidade de seu elenco de uma forma mais rápida do que o esperado”, concluiu.

O nomes desses veteranos é citado em rumores há muito tempo. Após a troca de Mikal Bridges para o New York Knicks, já se citava os três atletas, ao lado de nomes como Ben Simmons, Cam Johnson e Day’Ron Sharpe. Por fim, o Brooklyn Nets, ao que tudo indica, está disposto a negociar alguns titulares e focar na construção do elenco ao redor de Cam Thomas, Nic Claxton e outros jovens que cheguem na temporada 2025/26 da NBA.

Schroder é quem tem maior destaque até aqui. Afinal, o armador tem médias de 20.1 pontos, 6.6 assistências, 2.9 rebotes e 1.5 roubo de bola por partida. Além disso, tem acertado 46.3% dos seus arremessos de três pontos. O armador está em último ano de contrato, recebendo US$13 milhões.

O ala Dorian Finney-Smith tem sido outra peça importante. Ele tem 10 pontos, cinco rebotes, 1.6 assistência e 1.2 roubo por partida. Seu arremesso de três pontos está na casa dos 34%. O jogador recebe US$14.9 milhões em 2024/25 e tem uma opção de jogador de US$15.3 milhões para 2025/26.

Por fim, Bojan Bogdanovic ainda está lesionado e não estreou pela franquia. Ele chegou nessa campanha, na troca de Bridges com New York. Seu salário também é expirante. O ala recebe pouco mais de US$19 milhões em 2024/25.

Atualmente, o Nets tem quatro vitórias nos dez primeiros jogos da campanha. O time ocupa o sétimo lugar da Conferência Leste, igualado a Chicago Bulls e Charlotte Hornets.

