Invicto, Cavaliers vira sobre Nets em noite de Evan Mobley

Com ótima atuação de Evan Mobley, o Cleveland Cavaliers sofreu, mas virou sobre o Brooklyn Nets, conseguindo grande vitória por 105 a 100. Com o resultado, a equipe segue sendo a única invicta na atual temporada da NBA. Agora, são 11 vitórias . A rodada deste sábado (9), ainda contou com outras três partidas.

A franquia de Ohio vive grande momento. Com 11 vitórias em 11 partidas, conquistou a maior sequência inicial desde que o Golden State Warriors de 2015/16 venceu suas 24 primeiras partidas. Então, o enorme momento segue. Cleveland tem 2.5 jogos de vantagem para o Boston Celtics na conferência. O próximo desafio para manter sua sequência será o Chicago Bulls, em Illinois, na próxima segunda-feira (11).

O Nets tem sido um time competitivo, mesmo com a realidade de reconstrução para os próximos anos. O time fez dois bons jogos contra os dois líderes da conferência, mas não teve força o suficiente pra fechar. Ainda assim, uma prova do bom trabalho inicial do técnico Jordi Fernandez. Com quatro vitórias em dez jogos, a equipe está igualada a outras três franquias na sexta posição.

Então, sem mais delongas, vamos conferir como foi a vitória do Cleveland Cavaliers de Evan Mobley e Donovan Mitchell, sobre o Brooklyn Nets de Cam Johnson e Cam Thomas.

Começar e terminar bem foi o suficiente para o Cavaliers

Cleveland começou bem no duelo desse sábado. Apesar de menos atento na defesa, a equipe teve um Donovan Mitchell quente logo de cara, anotando 15 pontos nos primeiros 12 minutos. Ainda assim, era uma noite coletiva, como tem sido regra na franquia em 2024/25. Foram sete assistências para 12 conversões.

Isso embalou o bom momento dos mandantes no jogo. A equipe começou o segundo quarto de maneira sublime, e chegou a abrir 14 pontos de vantagem. Mas após seu melhor momento no jogo, tudo começou a dar errado. Como citei, não era a noite mais atenta da equipe no aspecto defensivo até ali. Com algumas desatenções, o Nets conseguia cestas fáceis. No ataque, talvez o momento de maior desleixo em toda a campanha até aqui. Os 14 pontos se transformaram em apenas dois.

Mas a morosidade não diminui no terceiro quarto. Além de cometer muitos erros de ataque, o time não conseguia acelerar o jogo em transição, outra de suas melhores armas no começo de campanha. Só 13 pontos foram anotados na parcial, e o time chegou a estar atrás pelos mesmos 14 pontos que havia liderado em determinado momento.

Ao longo da noite, uma coisa era certa: O Nets não tinha resposta quando o Cavaliers alimentava Evan Mobley. E ele foi, sobretudo, o dono do último quarto. Rebotes ofensivos, roubos, um toco decisivo, cestas no aro, o camisa 4 esteve em todos os lugares.

Aliás, vale a menção para Darius Garland que anotou oito pontos e duas assistência em outro ótimo desempenho em momento decisivo em 2024/25. A aposta de Kenny Atkinson em Ty Jerome também funcionou nos últimos minutos. Com drama e nos minutos finais, o Cavaliers garantiu sua 11ª vitória.

Nets compete, mas não consegue fechar

Quem acompanha o Nets nessa campanha tem visto, sobretudo, um time que sabe competir e se manter vivo nos jogos. A organização de um time muito coletivo na frente e que é físico na defesa, ao redor de um cestinha como Cam Thomas, tem sido legal de assistir. E essa foi uma marca do jogo desse sábado. Brooklyn, acima de tudo, não pareceu ser claramente superado por Cleveland.

A equipe acompanhou o ritmo ofensivo do líder da NBA nos primeiros 20 minutos, e disparou a partir daí. Seja com uma defesa agressiva forçando jogadas ruins do rival, seja com lindos arremessos de Thomas e Johnson principalmente, Brooklyn emendou uma corrida de 30 a 5 entre o fim do segundo quarto e todo o terceiro período. Isso transformou uma desvantagem de 14 pontos em uma vantagem igual a essa.

Mas como já havia acontecido contra Boston na última sexta, o bom funcionamento do time não chegou ao último quarto. Apesar de alguns bons momentos, a defesa sufocante do líder da NBA complicou muito a equipe. Foram seis erros de ataque decisivos para o resultado na última parcial. Cleveland construiu várias posses de transição que não apareciam desde o primeiro período e ganhou ritmo para sobreviver.

Após a vantagem cair para dois pontos, o Nets até conseguiu uma breve resposta. Foram dois rebotes ofensivos gerando pontos de Nic Claxton e uma bola tripla de Schroder. Mas após a vantagem voltar a sete pontos, o time teve muitas dificuldades de pontuar. Por fim, Brooklyn não conseguiu uma nova corrida e foi superado. Ainda assim, um jogo de bons sinais do trabalho técnico e de um time coletivo que tem agrado muito mais do que a maioria esperava.

(4-6) Brooklyn Nets 100 x 105 Cleveland Cavaliers (11-0)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Johnson 23 5 1 0 0 Cam Thomas 22 2 6 0 0 Dennis Schroder 22 2 5 0 0 Nic Claxton 10 10 4 0 1 Dorian Finney-Smith 10 4 0 0 0

Três pontos: 15-43; Johnson: 4-7

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Evan Mobley 23 16 1 4 1 Donovan Mitchell 22 1 1 1 0 Darius Garland 20 1 6 1 0 Caris LeVert 12 2 6 1 2 Georges Niang 8 2 1 0 1

Três pontos: 10-28; Mitchell: 4-6

Além da vitória do Cleveland Cavaliers de Evan Mobley e Donovan Mitchell sobre o Brooklyn Nets de Cam Thomas e Cam Johnson, a rodada desse sábado ainda contou com outros três jogos. Então, confira os dados das vitórias de Clippers, Bulls e Jazz.

(2-7) Utah Jazz 111 x 110 San Antonio Spurs (4-6)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Collin Sexton 23 4 2 2 0 Lauri Markkanen 20 6 4 2 0 Jordan Clarkson 16 3 4 3 0 John Collins 15 10 2 3 0 Johnny Juzang 10 4 0 0 1

Três pontos: 10-33; Markkanen: 3-7

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 24 16 0 0 7 Stephon Castle 23 2 3 2 0 Devin Vassell 21 1 2 0 0 Keldon Johnson 14 4 5 2 2 Harrison Barnes 10 2 2 0 0

Três pontos: 17-47; Wembanyama: 6-9

(4-6) Chicago Bulls 125 x 113 Atlanta Hawks (4-7)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Ayo Dosunmu 19 2 4 0 1 Nikola Vucevic 18 12 1 2 0 Zach LaVine 18 2 7 1 0 Coby White 18 4 5 3 0 Josh Giddey 13 6 7 2 0

Três pontos: 13-39; Dosunmu: 2-3

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Clint Capela 20 9 1 0 1 Jalen Johnson 20 6 5 1 1 Zaccharie Risacher 17 2 0 0 2 Trae Young 14 3 16 0 0 Dyson Daniels 16 8 3 6 0

Três pontos: 9-29; Johnson: 3-6

