Líder, Suns bate Mavericks em noite de Kevin Durant

Com grande atuação de Kevin Durant, o Phoenix Suns venceu o Dallas Mavericks fora de casa, por 114 a 113, em jogo emocionante. O astro anotou 26 pontos e foi fundamental para superar os 59 combinados de Luka Doncic e Kyrie Irving. Então, foi o grande confronto da recheada rodada da NBA desta sexta-feira (8), com 13 partidas. Só quatro times não entraram em quadra.

Foi a sétima vitória em jogos de clutch time para o Suns em 2024/25. Ou seja, que a equipe conseguiu o resultado nos últimos cinco minutos de partida. Assim, a equipe se mantém na liderança da Conferência Oeste ao lado do Oklahoma City Thunder. Afinal, são oito vitórias em nove jogos. Agora, o Suns de Kevin Durant terá uma noite de folga nesse sábado, após vencer o Mavericks, e volta às quadras no domingo (10) para enfrentar o Sacramento Kings em casa.

Por outro lado, o Mavericks vive um momento de oscilação. Com desfalques crescentes, sobretudo na defesa, a equipe vem alternando vitórias e derrotas nos últimos seis jogos. Então, isso não permitiu que o time de Jason Kidd embalasse no início de campanha. Isso porque, com cinco vitórias em nove jogos, a franquia divide a sétima posição do Oeste com Los Angeles Lakers, Houston Rockets e Los Angeles Clippers. Dallas também só volta a jogar no domingo, quando visita o Denver Nuggets, no Colorado.

Então, confira como foi a vitória do Phoenix Suns de Kevin Durant sobre o Dallas Mavericks de Luka Doncic.

Suns perde vantagem, mas encontra jeito de vencer

O começo de jogo foi até equilibrado no primeiro quarto do Suns de Kevin Durant contra o Mavericks de Luka Doncic. Com Devin Booker e Kyrie Irving também participando da festa, os astros começaram dominando e pontuando, com várias alternâncias de liderança. Mas no a partir do fim do primeiro período, a realidade se tornou diferente.

Mesmo com o desfalque do calouro Ryan Dunn, o banco de reservas de Phoenix jogou muito bem entre o fim do primeiro período e o começo do segundo com a liderança de Royce O’Neale. O ala esteve muito quente desde que a partida começou. O Suns chegou a abrir 14 e, mesmo com o retorno dos titulares acontecendo, manteve o controle do placar durante toda a primeira parcial.

Porém, uma realidade difícil que já começou no segundo quarto, se estendeu para a volta do intervalo. Phoenix estava mal nas bolas de três. O time teve oito bolas triplas e dez assistências só nos primeiros 12 minutos de jogo. Nos quartos seguintes, apenas três acertos em 17 tentativas e as mesmas dez assistências. Enquanto Devin Booker e Bradley Beal tinham problemas, Tyus Jones impacta o jogo positivamente na parcial.

Ainda assim, Dallas reagiu com Irving e Doncic muito quentes na volta do intervalo. Aliás, o Mavericks chegou a estar com seis pontos de frente na última parcial.

Mas se tem algo que o Suns sabe fazer em 2024/25 é fechar partidas. Com movimentação de bola resultando em mais acertos de três, rebotes ofensivos de Jusuf Nurkic e Kevin Durant resolvendo, Phoenix fechou uma importante virada.

Mavericks começa e termina mal

Os últimos minutos do primeiro e do último quarto, foram decisivos para a derrota de Dallas. E esses minutos foram impulsionados, acima de tudo, por algumas falhas e “tiros no pé” que a equipe cometeu. Com alguns reservas em quadra no fim do primeiro período, a intensidade não esteve em alta. A produção de Phoenix, então, disparou no ataque, abrindo a maior vantagem do jogo naquele momento.

Mas os titulares vieram ao resgate. Claro que Doncic e Kyrie levam os méritos por criar a reação do Mavericks contra o Suns de Kevin Durant, mas outros também impactaram a reação. Sobretudo, Naji Marshall e Daniel Gafford. O ala forneceu alguns pequenos momentos de respiro para a dupla com sua pontuação, e o pivô foi uma constante arma no pick-and-roll.

Mas com PJ Washington, Dereck Lively II, Maxi Kleber e Dante Exum fora, a equipe precisava de um pouco mais de ajuda de Klay Thompson. Mas não aconteceu nessa noite, em desempenho difícil com um acerto em sete tentativas do perímetro.

Com maior intensidade e agressividade, além de sua super dupla esquentando no segundo tempo, Dallas enfim cortou a diferença e até virou a partida. Mas em momentos chave, não conseguiu fazer posses defensivas boas o suficiente, além de ceder rebotes ofensivos.

Foi o símbolo do fim do jogo, com uma falta polêmica sobre Jusuf Nurkic que cobrou o lance livre que decretou a vitória do Suns de Kevin Durant sobre o Mavericks. Afinal, a infração foi cometida após um rebote ofensivo do bósnio. Ele até errou o primeiro, mas capitalizou o segundo. Um começo, acima de tudo, acidentado para o time texano.

(8-1) Phoenix Suns 114 x 113 Dallas Mavericks (5-4)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 26 5 4 1 2 Royce O’Neale 18 5 2 0 0 Tyus Jones 17 2 5 1 0 Jusuf Nurkic 15 10 0 2 0 Devin Booker 13 6 12 0 0

Três pontos: 15-39; O’Neale: 4-4

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 30 7 7 1 0 Kyrie Irving 29 7 6 3 0 Naji Marshall 18 5 0 0 0 Daniel Gafford 15 7 0 0 0 Klay Thompson 12 4 2 0 0

Três pontos: 11-33; Doncic: 5-12

Leia mais!

Além da vitória do Suns de Kevin Durant sobre o Mavericks de Luka Doncic, a rodada ainda contou com outras 12 partidas. Mais um dia cheio nessa semana, que por fim, conta com quatro jogos nesse sábado (9) e mais onze partidas no domingo (10).

Então, confira os dados das vitórias de Cavaliers, Thunder, Nuggets, Knicks, Lakers, Clippers, Celtics, Timberwolves, Pistons, Hornets, Grizzlies e Magic.

(4-5) Indiana Pacers 83 x 103 Charlotte Hornets (4-5)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 27 4 3 3 0 Bennedict Mathurin 22 6 2 2 0 Myles Turner 12 10 1 1 2 Tyrese Haliburton 6 7 9 1 1 Quenton Jackson 7 2 2 0 0

Três pontos: 9-29; Siakam: 5-7

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK LaMelo Ball 31 7 6 1 1 Brandon Miller 29 6 6 1 1 Cody Martin 15 5 4 1 0 Tre Mann 14 2 4 1 0 Moussa Diabate 0 15 0 1 3

Três pontos: 17-50; Miller: 7-11

(4-6) Atlanta Hawks 121 x 122 Detroit Pistons (4-6)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 35 2 13 2 0 Jalen Johnson 20 9 1 0 1 Dyson Daniels 18 3 2 7 2 Larry Nance Jr. 13 1 2 1 0 Clint Capela 7 12 2 0 0

Três pontos: 15-36; Young: 6-12

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 22 11 13 1 1 Tobias Harris 22 6 2 0 3 Malik Beasley 22 2 1 0 0 Jaden Ivey 18 3 3 1 3 Isaiah Stewart 10 11 3 0 1

Três pontos: 13-33; Harris: 5-8

(3-7) New Orleans Pelicans 88 x 115 Orlando Magic (4-6)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Boston Jr. 26 6 3 2 0 Jose Alvarado 21 5 5 3 0 Jeremiah Robinson-Earl 12 4 0 3 0 Brandon Ingram 11 5 5 0 0 Jaylen Nowell 10 0 1 0 0

Três pontos: 10-31; Alvarado: 4-11

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 27 5 6 2 0 Mo Wagner 17 4 2 0 0 Goga Bitadze 11 9 3 1 2 Anthony Black 11 3 4 0 1 Jonathan Isaac 10 2 0 0 0

Três pontos: 8-32; Wagner: 2-5

(7-2) Golden State Warriors 117 x 136 Cleveland Cavaliers (10-0)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Jonathan Kuminga 21 5 5 2 1 Brandin Podziemski 14 7 4 4 0 Stephen Curry 12 1 2 2 0 Andrew Wiggins 11 1 2 1 0 Moses Moody 11 2 1 0 0

Três pontos: 13-42; Wiggins: 3-7

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Darius Garland 27 3 6 3 0 Evan Mobley 23 4 4 1 2 Ty Jerome 20 1 3 0 0 Isaac Okoro 16 1 4 0 1 Jarrett Allen 13 12 3 0 1

Três pontos: 20-42; Garland: 6-11

(4-5) Brooklyn Nets 104 x 108 Boston Celtics (8-2)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Thomas 31 3 1 1 0 Dennis Schroder 20 3 3 4 0 Cam Johnson 18 8 4 0 0 Ziaire Williams 9 12 1 0 0 Nic Claxton 2 10 3 0 2

Três pontos: 10-38; Thomas: 4-9

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 33 9 6 2 1 Payton Pritchard 20 1 0 1 0 Jrue Holiday 17 2 5 0 0 Derrick White 14 3 6 0 3 Al Horford 13 10 0 1 1

Três pontos: 14-53; Tatum: 5-13

(2-7) Milwaukee Bucks 94 x 116 New York Knicks (4-4)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 24 12 2 0 2 Damian Lillard 19 6 6 0 0 Tyler Smith 10 2 0 0 2 AJ Green 9 0 0 0 0 Brook Lopez 7 3 1 0 0

Três pontos: 7-30; Green: 3-6

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 32 11 5 0 0 Mikal Bridges 17 3 3 1 1 Jalen Brunson 15 2 9 1 0 OG Anunoby 14 6 5 3 2 Miles McBride 14 5 2 0 0

Três pontos: 14-46; Towns: 4-8

(2-5) Washington Wizards 104 x 128 Memphis Grizzlies (6-4)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyshawn George 17 6 3 1 2 Jonas Valanciunas 16 5 0 2 3 Corey Kispert 14 2 1 1 0 Bub Carrington 10 10 8 4 0 Bilal Coulibaly 10 3 3 2 2

Três pontos: 9-35; George: 3-8

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr. 39 6 1 1 1 Zach Edey 14 8 2 1 2 Santi Aldama 12 5 4 1 0 Jay Huff 12 4 0 1 4 Scotty Pippen Jr. 11 10 11 1 0

Três pontos: 14-43; Jackson Jr: 5-12

(5-4) Houston Rockets 107 x 126 Oklahoma City Thunder (8-1)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Dillon Brooks 17 4 1 0 0 Amen Thompson 14 7 1 0 1 Jalen Green 14 4 2 0 0 Tari Eason 12 6 0 3 1 Alperen Sengun 11 9 6 1 0

Três pontos: 11-30; Brooks: 3-4

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 29 5 4 1 1 Chet Holmgren 29 5 1 0 3 Isaiah Joe 14 6 1 0 0 Jalen Williams 14 5 3 0 1 Ajay Mitchell 12 2 7 3 0

Três pontos: 14-37; Holmgren: 4-6

(3-7) Portland Trail Blazers 102 x 127 Minnesota Timberwolves (6-3)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Scoot Henderson 16 4 3 1 0 Anfernee Simons 14 2 2 0 0 Robert Williams III 13 3 2 2 1 Dalano Banton 12 2 2 2 1 Jerami Grant 12 1 0 0 3

Três pontos: 6-25; Grant: 2-4

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 37 6 5 1 1 Julius Randle 22 6 4 0 1 Rudy Gobert 8 15 2 0 3 Naz Reid 15 4 1 1 0 Donte DiVincenzo 14 2 7 1 0

Três pontos: 22-50; Edwards: 9-15

(3-5) Miami Heat 122 x 135 Denver Nuggets (6-3)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 24 7 11 0 0 Bam Adebayo 20 9 4 2 0 Duncan Robinson 20 3 3 1 0 Terry Rozier 15 3 4 1 0 Haywood Highsmith 15 0 2 0 0

Três pontos: 20-43; Robinson: 6-10

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 30 11 14 2 0 Jamal Murray 28 4 6 0 0 Christian Braun 21 6 2 0 1 Michael Porter Jr. 21 5 4 2 1 Peyton Watson 16 5 1 1 1

Três pontos: 18-35; Porter: 5-10

(1-7) Philadelphia 76ers 106 x 116 Los Angeles Lakers (5-4)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Jared McCain 18 1 2 1 0 Andre Drummond 14 12 0 3 0 Guerschon Yabusele 14 5 0 1 1 Caleb Martin 13 3 5 0 0 Kenyon Martin Jr. 11 2 0 0 1

Três pontos: 13-39; McCain: 4-9

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 31 9 1 0 4 LeBron James 21 12 13 0 3 Austin Reaves 20 6 7 0 1 D’Angelo Russell 18 2 3 0 0 Rui Hachimura 9 4 1 0 0

Três pontos: 16-35; Reaves: 6-10

(5-4) Los Angeles Clippers 107 x 98 Sacramento Kings (5-4)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Norman Powell 31 12 2 1 0 James Harden 22 4 8 2 0 Ivica Zubac 13 15 5 0 2 Derrick Jones Jr. 14 4 0 2 0 Amir Coffey 14 1 1 1 0

Três pontos: 14-30; Powell: 5-9

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 31 3 0 1 0 Domantas Sabonis 23 12 6 1 0 Malik Monk 17 1 3 2 2 DeMar DeRozan 13 1 6 2 0 Keegan Murray 7 10 2 0 1

Três pontos: 3-26; Fox: 2-5

