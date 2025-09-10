Kawhi Leonard recusou jogar ao lado de LeBron James

Jornalista revela bastidores da saída de Kawhi do Toronto Raptors

Kawhi Leonard LeBron James

Kawhi Leonard teve a chance de jogar ao lado de LeBron James, mas recusou a ideia de assinar com o Los Angeles Lakers. De acordo com o repórter Bruce Arthur, do Toronto Star, isso ocorreu na offseason de 2019. Ou seja, logo depois do título do Toronto Raptors, em que o camisa 2 foi MVP das finais.

Alguns dias após a conquista, Leonard se tornou agente livre irrestrito. Portanto, poderia assinar com qualquer time da NBA. Em alta, o astro era disputado por várias equipes. No entanto, sua preferência era a de renovar com o Toronto Raptors. Atuar em Los Angeles, então, vinha na sequência.

Mas uma série de exigências fez o time de Toronto desistir de Kawhi. Assim, o caminho ficou livre para o ala jogar no seu estado natal (Califórnia). O Clippers, então, se tornou o destino preferido, já que Leonard não queria ser companheiro de LeBron no Lakers.

“O Raptors acreditou que havia uma chance real de Kawhi renovar e se surpreendeu com a ida dele para o Clippers. Jogar em Los Angeles era uma ideia tentadora por causa do estado natal dele. Mas Kawhi Leonard não queria jogar com LeBron James. Então, o Lakers era a terceira opção na disputa”.

“Além disso, Jimmy Butler, que era um parceiro preferencial, estava indo para o Miami Heat. Assim, Leonard reconheceu que o Raptors era a melhor opção, no geral. Mas o staff de Kawhi queria uma troca por Paul George. Além disso, ele pediu participações em outras empresas da MLSE (grupo que comanda o Raptors), ações do Toronto Maple Leafs (time da NHL e que também pertence à MLSE) e pelo menos US$10 milhões por ano em patrocínios. Então, Kawhi foi comunicado que esses pedidos eram impossíveis de serem aceitos”, revelou o jornalista.

Leia mais!

Na época, o Clippers atendeu ao pedido de Leonard e fechou uma troca por George. Na negociação, o Oklahoma City Thunder recebeu o jovem Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari, cinco escolhas de primeira rodada e outras duas trocas de seleções (swaps). Assim, Kawhi deixou o Raptors após uma temporada e decidiu assinar com o time de Los Angeles. Enquanto isso, o Lakers adquiriu Anthony Davis, em uma troca com o New Orleans Pelicans, e foi campeão da NBA ao final de 2019/20.

Mas Leonard e George não levaram o Clippers ao topo da NBA. Em cinco campanhas, o máximo que os astros conseguiram foi uma final do Oeste, em 2021. Na ocasião, a equipe de Los Angeles perdeu a decisão de conferência para o Phoenix Suns. Aliás, o fracasso da dupla se deveu às frequentes lesões de ambos nos últimos anos.

Na última temporada, a parceria se desfez. Afinal, George deixou o Clippers e assinou com o Philadelphia 76ers. Kawhi, por sua vez, renovou o seu vínculo com o time de Los Angeles até 2027.

Mas nos últimos dias, um escândalo envolvendo Kawhi Leonard veio à tona. O astro de 34 anos é acusado de receber dinheiro por fora de seu contrato com o Clippers, o que é ilegal na NBA. De acordo com o jornalista Pablo Torre, o veterano ganhou cerca de US$48 milhões de uma empresa na qual Steve Ballmer, dono da franquia, investiu valor similar. Agora, a liga investiga o caso.

