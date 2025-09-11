Astro do Lakers, Luka Doncic culpa árbitros por queda no EuroBasket

Antes de retornar ao Los Angeles Lakers, o astro Luka Doncic sofreu uma dura eliminação no EuroBasket. Pela Eslovênia, o craque não foi capaz de evitar a derrota para a Alemanha por 99 a 91, pelas quartas de final do torneio, na quarta-feira (10). Desse modo, ele se despediu como cestinha, com média de 34.7 pontos.

Continua após a publicidade

Luka Doncic, aliás, teve uma grande atuação no duelo contra a Alemanha. Ele marcou 39 pontos, a maior marca entre todos os jogadores nas quartas de final do torneio. No entanto, o astro viu a reação do time alemão no último quarto para vencer o jogo.

Após o jogo, Doncic apontou o culpado para a queda da Eslovênia no EuroBasket. Segundo o astro, os árbitros tiveram parte no placar final. Isso porque ele fez faltas logo nos primeiros quartos e ainda levou uma falta técnica no início do jogo.

Continua após a publicidade

“Prefiro não falar muito sobre”, disse Luka Doncic, após o revés. “Eu levei minha primeira falta técnica com apenas dois minutos de jogo, quando gritei ‘vamos’. Isso não pde acontecer em uma quartas de final, não importa quem seja o jogador. Nem sequer recebi um aviso. Então, não sei o que os árbitros estavam pensando”.

Leia mais!

Antes de Luka Doncic começar a fazer faltas, a Eslovênia vinha melhor no jogo. A equipe, aliás, liderou o embate até o final do terceiro quarto. Porém, logo no início do último período, a Alemanha começou a atacar o astro esloveno e conseguiu tomar frente e garantir a vaga na semi.

Continua após a publicidade

“Eu entrei com quatro faltas logo no início do terceiro quarto. Mas é algo que nunca aconteceu na minha vida”, seguiu Luka Doncic. “Eu estou com raiva, 100% com raiva. Poderia ter feito mais no último quarto. Eu forcei arremessos, poderia ter sido melhor na reta final, não tomei as decisões certas. Parabéns a todos, pois nós mostramos que podemos vencer”.

Com a eliminação no EuroBasket, Luka Doncic se prepara para voltar ao Los Angeles Lakers. O astro chegou à equipe angelina na última trade deadline após deixar o Dallas Mavericks. Desse modo, já se tornou o principal nome da franquia na NBA. Porém, nos playoffs de 2025, ele não conseguiu liderar o time além da primeira rodada.

Continua após a publicidade

A expectativa para o próximo ano, ainda assim, é alta. Afinal, Luka Doncic mostrou um físico de alto nível durante a preparação para o torneio europeu. Portanto, é esperado que ele possa manter o nível para a fase regular de 2025/26 da NBA, deixando de lado uma preocupação que ele carregou ao longo da carreira.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA