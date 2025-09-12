Jornalista explica planos do Spurs sobre troca de De’Aaron Fox

Os torcedores do San Antonio Spurs mal viram De’Aaron Fox em ação, mas já teorizam sobre a troca do armador. Afinal, desde que fechou a chegada do astro, o time ganhou opções jovens e talentosas para a posição. Mas será que uma negociação pode ocorrer mesmo? Segundo Brian Windhorst, da ESPN, os texanos não têm planos de saída do atleta e os fãs deveriam se acostumar com o novo titular.

“Essa equipe precisa de experiência, se a intenção é vencer. E De’Aaron faz parte da ala dos veteranos do elenco. Não há nada de errado em querer colocar os armadores mais jovens em quadra e, com isso, se comprometer em desenvolvê-los. Mas, se você quer conquistar um título ou competir em alto nível, está comprovado que esse não é o caminho”, explicou o veterano jornalista.

Fox chegou ao Spurs antes do fechamento da janela de trocas da última temporada, em fevereiro. Era o armador com mais rodagem que os texanos tanto queriam atuando com Victor Wembanyama. Mas, desde então, muita coisa mudou. Stephon Castle ganhou o prêmio de novato do ano da liga. Em seguida, a franquia selecionou Dylan Harper com a (inesperada) segunda escolha do draft.

“Colocar dois armadores jovens no comando do time, a princípio, não é a receita para se competir na NBA. Então, para mim, a questão é entender o que San Antonio quer. Pois eles andam em uma linha tênue entre desenvolver os garotos do elenco e vencer jogos. Victor está esperando. E conquistar vitórias em uma competitiva conferência Oeste não é uma tarefa simples”, concluiu Windhorst.

A informação de Windhorst, a princípio, não surpreende. O Spurs acertou a troca por De’Aaron Fox porque apostava que ele é o tipo de armador ideal para fazer parceria com Wembanyama. A sua velocidade, em particular, coloca pressão constante sobre defesas. E o astro crê que ambos têm um potencial “destrutivo” se estiverem uma temporada regular inteira juntos.

“Victor e eu temos grandes planos. Nós queremos ser, antes de tudo, a melhor dupla de pick-and-roll dessa liga. E acho que, para isso, só precisamos estar à disposição e jogar juntos. Se nós pudermos criar esse tipo de entrosamento, sinto que vai ser muito difícil de nos parar para qualquer um”, afirmou o atleta de 27 anos. Ele chegou ao time depois de troca fechada com o Sacramento Kings.

E, aliás, não é só Fox e a direção de San Antonio que apostam no sucesso da dupla. O próprio Wembanyama também vê um caminho claro para ambos “fazerem barulho” na liga. “De’Aaron é uma ameaça constante para qualquer tipo de defesa. Ele pode deixar você para trás em um segundo. Então, isso pode potencializar demais o meu jogo”, projetou o fenômeno francês.

O jogo mudou

A torcida do Spurs encara a presença de Fox, antes de tudo, como um “obstáculo” para Castle e Harper. Mas será que é mesmo? A equipe texana descarta a troca do veterano porque não encara a situação da mesma forma. Para o GM Brian Wright, os três atletas de armação podem atuar juntos em diferentes combinações. E pensar que não podem, mais do que isso, é uma ideia atrasada.

“As posições já não importam tanto quanto antes. Os tempos mudaram e o jogo mudou. Por isso, hoje, você tem que pensar em como combinar recursos ofensivos. Ter vários jogadores que podem conduzir a bola, iniciar o ataque e criar situações para a equipe. Pois aí está a real vantagem. Eu acho que temos talentos para fazer isso todas as noites”, avaliou o dirigente de San Antonio.

