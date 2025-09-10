Victor Wembanyama promove “torcida organizada” no Spurs

Idealizada por Victor Wembanyama, o San Antonio Spurs está recrutando uma “torcida organizada” para a próxima temporada da NBA. De acordo com a ESPN, o objetivo é ter um setor destinado aos fãs mais engajados para que atuem de forma semelhante ao que acontece no futebol. Ou seja, segundo a franquia, uma ala que tenha “cânticos, tambores, bandeiras e paixão sem parar”.

“O San Antonio Spurs anunciou planos para uma nova “seção de torcedores”, com testes marcados para o próximo domingo. Wembanyama idealizou o plano, que se baseia no que ele viu em times de futebol e basquete da Europa e do mundo. O pivô, aliás, estará presente durante esse teste”, publicou a ESPN.

Ainda de acordo com a emissora, Victor Wembanyama e o Spurs querem ter uma parte da torcida que seja animada e que se comprometa a ir em pelo menos 75% dos jogos em casa do time em 2025/26. Além disso, têm que estar dispostos a “participar de cânticos e rituais”, tudo isso enquanto torcem “com paixão e respeito”. A adesão à “torcida organizada” custará US$999. Então, quem fizer parte, terá privilégios como descontos e a chance de conhecer convidados especiais surpresa. Enquanto isso, os próprios fãs poderão escolher o nome do grupo.

“Se este grupo de torcedores atingir seu potencial máximo, não tenho dúvidas de que nos ajudará a vencer jogos. Quer dizer, os 41 jogos da temporada regular em casa nesta temporada representam 41 chances para eles pressionarem no quarto período e nos darem aquela energia extra, aquele segundo fôlego que pode nos garantir a vitória”, disse Wembanyama.

O Spurs já teria separado um local do ginásio para esse público. Trata-se da seção 114 do Frost Bank Center e será chamada de Supporters Section. Em tradução livre, seria “seção dos torcedores”.

Vale lembrar que o Los Angeles Clippers promoveu alo parecido na última temporada. O movimento veio junto com a inauguração da nova arena da franquia, o Intuit Dome, e se chama The Wall (a parede). Neste caso, os fãs mais engajados ficam atrás de uma das cestas. Então, é uma torcida que apaixonada que se esforçara ao máximo para distrair os jogadores adversários na linha de lance livre.

Por fim, Victor Wembanyama perdeu o fim da última temporada da NBA por conta de um problema de saúde. No entanto, ele foi liberado para voltar a jogar em meados de julho. Portanto, deve iniciar 2025/26 com o Spurs.

O pivô descobriu a trombose logo após o último All-Star Game. Desde então, ficou afastado das quadras. A expectativa do Spurs era que ele voltasse antes do início dos treinos da próxima temporada. Mas, ele conseguiu liberação antes e pode voltar a jogar na NBA após cinco meses afastado.

