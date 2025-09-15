NBA: Duas trocas que aconteceram na agência livre “sem querer”

Muitas trocas acontecem na agência livre da NBA, até por conta do atual CBA (Acordo Coletivo de Trabalho). Afinal, alguns dos melhores jogadores da liga entram na offseason sob contrato após receberem extensões prévias. Mas em 2025, dois times partiram para “negociações de segurança”. Ou seja, ficaram com medo do que poderia acontecer e tomaram decisões ruins.

Isso porque duas trocas só aconteceram no período porque Sacramento Kings e Phoenix Suns se precipitaram na NBA. Uma delas foi ainda no Draft, quando o time do Arizona tentou garantir um pivô para o elenco em 2025/26. Mas passou do ponto.

Na última campanha da NBA , o Suns fez trocas e recebeu o pivô Nick Richards vindo do Charlotte Hornets. Ele foi titular em quase todos os jogos, mas o time de Phoenix queria reforços para a posição após a saída de Mason Plumlee na agência livre.

Então, no Draft 2025 da NBA, a direção ficou com medo de que o Toronto Raptors escolhesse Khaman Maluach. De acordo com rumores, o Raptors estava pronto para dar a Maluach a nona pick. O Suns, por outro lado, tinha a escolha dez após a troca de Kevin Durant com o Houston Rockets. Até então, ela era da equipe do Texas.

Com a “certeza” que Maluach sairia para o Raptors, o Suns foi atrás de trocas por pivôs que estavam disponíveis no mercado da agência livre da NBA. Como resultado, negociou mais uma vez com o Hornets e fechou por Mark Williams.

Não era o que Phoenix queria, mas seria uma alternativa por perder Maluach. Era dado como certo que ficaria sem ele, mas o Raptors optou por Collin Murray-Boyles, um ala. No entanto, a troca com o Hornets já estava feita e não daria uma de Los Angeles Lakers, que cancelou o negócio na trade deadline por ele. Mesmo assim, o Suns apostou no jovem pivô no Draft.

Só que isso fez com que o Suns tivesse de mudar os seus planos. Afinal, a ideia era ter o jovem Oso Ighodaro como segunda opção para o pivô. Apesar de ser muito mais um ala-pivô, o time queria ver o jogador com minutos na posição. Agora, Phoenix conta com Mark Williams, Nick Richards e Khaman Maluach como atletas especificamente do setor. A franquia até tentou trocar Richards na agência livre, mas sem sucesso.

Sacramento Kings

Se o Suns não queria ter três pivôs em seu elenco, os planos do Kings também foram frustrados. O time californiano sabia que algo estava acontecendo em seu elenco. Mais precisamente com o reserva de Domantas Sabonis, o lituano Jonas Valanciunas. Assim que a agência livre da NBA começou, surgiu um rumor de que Valanciunas procurava trocas.

Não era exatamente isso, entretanto. O fato é que o pivô recebeu proposta para voltar ao basquete europeu e ele tentaria se livrar do atual contrato com o Kings para isso. Mas Valanciunas não tinha acordo expirante. Se fosse, tudo seria muito mais fácil para as duas partes. Então, o time achou o Denver Nuggets, que tinha interesse nele.

Kings e Nuggets fecharam o negócio, mas foi uma das maiores novelas da agência livre. Enquanto Valanciunas forçava a liberação, o time ficou perto de ver o negócio melar. Mas Denver conseguiu convencer o pivô e a NBA liberou a troca.

O problema é que o Kings recebeu Dario Saric em uma das trocas que não estava nos planos no período da agência livre. A equipe não queria Saric, pois não está mais em grande nível e parece cada vez mais perto de parar de jogar, aos 31 anos. Mesmo sendo relativamente jovem, seu basquete passa longe do que já foi um dia.

Enquanto isso, o Kings tentou trocas com o Golden State Warriors por Jonathan Kuminga, agente livre restrito. Não deu certo, pois o Warriors não quis ter a volta de Saric.

Agora, Jonas Valanciunas vai ser reserva de Nikola Jokic no Nuggets. O time de Denver, que tinha problemas em seu banco na última temporada e usou a agência livre para fechar com ótimos reforços.

