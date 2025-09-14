“Joel Embiid não aguenta minha pressão”, detona Shaquille O’Neal

Shaquille O’Neal crê que provocar é a melhor forma de motivar, mas admite que desistiu de Joel Embiid. A lenda da NBA entrou em uma rixa há anos com o astro do Philadelphia 76ers por causa de uma diferença de pensamento. Até usou, em certo instante, os seus comentários públicos duro para tentar “inflamar” o camaronês. No entanto, hoje, ele entende que essa é uma causa perdida.
“Victor Wembanyama é alguém que poderia receber esse tipo de abordagem da minha parte um dia, mas ainda é um ‘bebê’. Está muito no começo da jornada. Eu já tentei ser duro com Joel. Parece, no entanto, que ele não aguenta a pressão. Por isso, acho que é provável que tenha que deletá-lo dos meus esforços”, disparou o membro do Hall da Fama, em entrevista ao site HoopsHype.
Um dos alvos das provocações de O’Neal, em particular, foi o astro Dwight Howard. Os dois tiveram uma briga pública por muitos anos pelas críticas e cobranças do ídolo. Mas, agora, o veterano explicou que tudo não passou de uma tática para que o ex-jogador do Orlando Magic atingisse o seu melhor. Shaq conta que não faz mais isso com nenhum pivô atual porque não sente que alguém precise disso.
“Eu não tenho essa postura com nenhum pivô atual porque todos que devem ser ótimos o são. Faria algo assim com Nikola Jokic, mas ele já é o melhor pivô da liga. Isso sem contar que já foi campeão da NBA. Então, o homem sabe o que é preciso para atingir o topo. Não tenho nada a dizer dele, pois não há por que cobrá-lo”, reconheceu o ídolo do Los Angeles Lakers.
Outro tempo
A rixa entre Shaquille O’Neal e Joel Embiid começou, em síntese, com uma diferença de pensamento. O tetracampeão da NBA contou que uma conversa entre ambos exibiu como tinham visões diferentes do jogo. É verdade que os tempos são outros e, por isso, o basquete mudou. Mas a abordagem do camaronês sobre o esporte frustrou um dos melhores pivôs de todos os tempos.
“Eu fui atrás dele um dia e cobrei que jogasse mais físico. A resposta dele é que não se joga mais assim hoje. Fiquei revoltado, pois ele estava falando merda. ‘Que merda que você está falando, cara?’. Você precisa atacar o aro e, com isso, punir os times dentro do garrafão. Então, eu percebi que não tinha o que conversar com ele”, resumiu o ex-atleta de 53 anos.
Para Shaq, a mentalidade de Embiid transparece um atleta que não quer aproveitar os seus recursos e habilidades ao máximo na NBA. Ou seja, falta firmeza. “Joel é como um garoto que aceitaria entregar o almoço para qualquer um na escola. Você precisa mostrar algum tipo de luta, sabe?”, cobrou.
Cara legal
É fato que, nos últimos anos, Embiid passou a ser alvo de antipatia crescente entre os torcedores e analistas. O seu estilo de jogo não agrada muita gente, enquanto a falta de resultados e ausência em jogos levantam dúvidas sobre o seu espírito competitivo. Mas será que essa é uma visão justa do pivô? Quem garante que não é Tyrese Haliburton, um dos seus melhores amigos entre os jogadores da liga.
“Joel é um cara legal, mas é um pouco desconfiado com as pessoas. Então, se ainda não conhece tão bem, tenta manter distância. Não deixa muita gente se aproximar dele. Mas nós treinamos com o mesmo preparador físico em Los Angeles. Foi assim que iniciamos a ter mais contato. Ele deixou me aproximar e, por isso, somos bem amigos agora”, contou o craque do Indiana Pacers.
