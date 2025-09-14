Dennis Schroder decide, Alemanha bate Turquia e é campeã do EuroBasket

Em um jogo eletrizante, Dennis Schroder foi decisivo, a Alemanha superou a Turquia e se sagrou campeã do EuroBasket 2025. No duelo que ocorreu em Riga, na Letônia, neste domingo (14), os alemães bateram os turcos por 88 a 83. Com isso, a seleção alemã conquistou o torneio pela segunda vez (a primeira foi em 1993). O título invicto consolida o protagonismo da Alemanha no basquete masculino nos últimos anos. Afinal, trata-se da atual campeã mundial (2023) e europeia.

O quarto inicial foi equilibrado, com os alemães vencendo a parcial por 24 a 22. Franz Wagner liderou a Alemanha com oito pontos. Já Sengun, além de bem marcado, fez duas faltas rapidamente. Assim, o pivô turco anotou apenas três pontos. No entanto, o camisa 23 deu três tocos no período.

Mas no segundo quarto, Alperen Sengun tomou conta do jogo. Dominante, o pivô fez 12 dos 24 pontos da Turquia no período. Além disso, a defesa da seleção turca melhorou, tanto que forçou cinco turnovers do adversário. Desse modo, a Turquia assumiu a liderança no placar e abriu seis pontos de vantagem: 46 a 40. Porém, Sengun cometeu a terceira falta antes do intervalo.

Wagner, por sua vez, era o único que produzia no ataque alemão. Aliás, ele anotou oito dos 16 pontos da Alemanha. Já o capitão Dennis Schroder teve uma atuação discreta na primeira etapa: dois pontos, cinco assistências e três turnovers.

No segundo tempo, a Alemanha reagiu sob a batuta de Schroder. Então, com um ataque mais fluido, retomou a liderança após acertar cinco bolas de três em oito tentativas.

Do lado turco, Sengun continuou carregando o time e anotou nove dos 21 pontos da Turquia no terceiro período. Mas o pivô teve a ajuda de Cedi Osman, que fez oito pontos. Assim, os turcos foram para o quarto final à frente no placar: 67 a 66.

A Turquia entrou forte no período final e, dessa forma, e fez uma sequência de cinco a zero nos dois primeiros minutos. Após um pedido de tempo, a Alemanha voltou a encostar no placar.

Tensas, as duas seleções começaram a errar bastante. Ambas, inclusive, ficaram quase três minutos sem pontuar. Mas os alemães conseguiram duas bolas de três seguidas, com Andreas Obst e Isaac Bonga, para virar o jogo. Além disso, Sengun cometeu a quarta falta.

A três minutos do fim, Kenan Sipahi fez os primeiros pontos no jogo (uma bola de três) e a Turquia voltou a liderar. Pela Alemanha, Bonga mantinha o time vivo no jogo. Nos dois minutos finais, as equipes se alternaram no comando do placar.

Mas o capitão alemão entrou em cena e mostrou o seu poder de decisão. Dennis Schroder fez os últimos seis pontos do jogo, a bola da Turquia parou de cair e a Alemanha saiu de quadra com o título do EuroBasket.

Premiações

O camisa 17 terminou o duelo com um duplo-duplo: 16 pontos e 12 assistências. Desse modo, Schroder foi eleito o MVP da competição.

Já Sengun foi o cestinha da final, com 28 pontos. O pivô de 23 anos jogou o torneio todo em alto nível e, assim, foi eleito para o time ideal. Além dele e de Schroder, outros três jogadores da NBA foram eleitos para o quinteto ideal do EuroBasket: Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic e Franz Wagner.

Turquia 83 x 88 Alemanha

Turquia

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 28 3 3 0 3 Cedi Osman 23 5 0 0 0 Shane Larkin 13 6 9 2 1 Adem Bona 12 1 0 0 2

Três pontos: 9-25 (36%); Cedi Osman: 6-9

Alemanha

Jogador PTS REB AST STL BLK Isaac Bonga 20 5 3 1 1 Franz Wagner 18 8 2 0 2 Dennis Schroder 16 3 12 1 0 Tristan da Silva 13 4 1 0 0

Três pontos: 14-26 (54%); Isaac Bonga: 4-4

