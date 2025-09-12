Rudy Gobert: “Fiquei frustrado com Stephen Curry”

Rudy Gobert revelou uma decepção com Stephen Curry. De acordo com o pivô do Minnesota Timberwolves, a atuação do camisa 30 na final das Olimpíadas de Paris causou uma frustação enorme na sua carreira. No duelo contra a França, o armador dos EUA marcou 24 pontos e liderou o país à medalha de ouro olímpica, com os franceses ficando com a prata.

“Eu não estava em quadra naquele momento. Gostaria de ter estado. Claro, o lado competir dentro de você fica frustrado. Porém, muito rapidamente, você se sente grato por poder testemunhar e viver uma grandeza dessas”, disse Rudy Gobert. “É algo que só pode tirar o chapéu. Não quer virar fã, mas ao mesmo tempo, pensa: ‘Este cara é um dos maiores de todos os tempos'”.

O melhor momento de Stephen Curry na final contra a França foi no último quarto. Até então, o jogo estava equilibrado. No entanto, nos dez minutos finais, astro do Golden State Warriors marcou 11 de seus 24 pontos, sendo três bolas de três decisivas. Desse modo, tirou qualquer chance dos franceses ganharem o ouro em casa.

Como comentou, Gobert não esteve em quadra no último quarto brilhante de Curry, uma vez que vinha de uma lesão sofrida nas semifinais contra o Canadá. Assim, não pôde fazer nada para impedir. No entanto, segundo ele, não foi o período que custou a vitória francesa.

“Esse é um daqueles momentos em que não acho que perdemos o jogo ali. Perdemos antes. No entanto, quando aquilo que Curry fez acontece, você só pode tirar o chapéu”, seguiu Gobert.

Um dos motivos para Stephen Curry brilhar contra a França de Rudy Gobert era o desejo pela medalha de ouro. Isso porque, mesmo em reta final de carreira, ele nunca havia defendido os EUA nas Olimpíadas. Então, a final contra os franceses poderia ser a primeira e única chance dele conseguir a conquista.

“Foi o fim de uma sequência de quatro bolas de três pontos que ainda é muito surreal para mim”, disse Stephen Curry, sobre a final contra a França. “Nesse estágio da minha carreira, o fato de eu nunca ter jogado nas Olimpíadas antes. Então, havia tanta empolgação e expectativa só por fazer parte da seleção dos EUA e do time olímpico americano. Portanto, ter um momento de clímax como aquele foi algo insano”.

