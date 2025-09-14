Como Kawhi: Patrick Beverley revela prática do Clippers na NBA

O Los Angeles Clippers até tenta se afastar dos questionamentos sobre Kawhi Leonard e seu contrato na NBA, mas Patrick Beverley trouxe mais uma informação bombástica. De acordo com o armador, o time fez com ele algo similar ao que aconteceu com Leonard.

Continua após a publicidade

Após o caso Kawhi surgir na última semana, Patrick Beverley revelou que Steve Ballmer, dono do Clippers, já vinha agindo assim antes. Detalhe: aconteceu com o próprio jogador.

“Então, eu tive uma proposta de US$50 milhões do Sacramento Kings. Mas o Clippers me ofereceu US$10 milhões a menos pelos mesmos três anos. Só que eu agradeci ao Kings e falei que queria seguir onde estava”, disse Patrick Beverley.

Continua após a publicidade

O problema é que para ficar no Clippers, Beverley aceitou um valor a menos em troca de uma promessa de Steve Ballmer.

“Nós nos encontramos no (hotel) Ritz em Marina del Rey e acertamos um contrato de três anos por US$40 milhões. Então, Steve Ballmer disse que ia me dar 94 quadras de basquete na região de Los Angeles”, afirmou Patrick Beverley.

De acordo com Beverley, o dono do Clippers jamais cumpriu seu acordo. E aí tem outro ponto. O jogador já tinha dado pistas de que algo errado aconteceu, em 2024.

Continua após a publicidade

A extensão de contrato entre Clippers e Patrick Beverley aconteceu em 2019, justamente quando Ballmer fechou com Kawhi Leonard na offseason da NBA. Mas o dono do time não construiu as tais quadras.

Leia mais

Kawhi Leonard está com o seu futuro em perigo com o Clippers para a próxima campanha da NBA. Após o jornalista Pablo Torre detalhar que o astro recebeu US$48 milhões fora de seu contrato, ele pode ser suspenso e perder o atual vínculo. Neste caso, ele viraria agente livre e ficaria sem os US$100.3 milhões que ainda teria a ganhar em 2025/26 e 2026/27.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, Steve Ballmer e o Clippers tentam de tudo para deixar o acordo da Aspiration com Leonard como se fosse apenas um patrocínio. No entanto, documentos provam que os donos mandaram dinheiro para a empresa, valores próximos daqueles que o jogador ganhou.

E um outro documento que o site The Athletic informou sobre Ballmer e a Aspiration mostra que ele enviou mais US$10 milhões após um aporte de US$50 milhões na contratação do ala. Isso, sem contar com US$1.99 milhão que seu sócio, Dennis Wong, mandou para a empresa. Uma semana depois, Leonard sacou US$1.75 milhão.

Continua após a publicidade

Agora, com a alegação de Patrick Beverley de que o Clippers faz negócios por fora dos contratos, deixa tudo ainda mais nebuloso na NBA. Vale lembrar que a liga investiga tudo e deve dar um parecer antes do início da próxima campanha, que começa no dia 21 de outubro.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA