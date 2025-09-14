Paul George: “Luka Doncic pode ser o melhor estrangeiro da NBA”

De acordo com o ala Paul George, do Philadelphia 76ers, o astro Luka Doncic pode se tornar o melhor estrangeiro da história da NBA. Para ele, o jogador do Los Angeles Lakers tem todos os artifícios para superar outros grandes nomes em todos os tempos na liga.

Continua após a publicidade

“Nós estamos falando do melhor estrangeiro da NBA no momento”, disse Paul George, em seu podcast. “Isso é superar caras como Dirk Nowitzki, por exemplo”.

Aos 26 anos, Luka Doncic teria a chance de ser um dos melhores jogadores da história da NBA, sendo estrangeiro ou não. Cestinha da temporada 2023/24, o esloveno foi para o Lakers em troca na última campanha da liga. Aliás, foi uma das negociações mais bombásticas dos últimos tempos.

Continua após a publicidade

Na ocasião, o Dallas Mavericks mandou Doncic por Anthony Davis, além de Max Christie e uma pick de 2029 na trade deadline da NBA. A troca abalou a liga ao ponto de Shams Charania, da ESPN, ser questionado se o negócio era real ou não.

“Luka Doncic tem a chance de passar Giannis Antetokounmpo, Hakeem Olajuwon e ser o melhor estrangeiro que já jogou na NBA”, disse George. “Seu jogo é muito mais velho do que ele é. Ele é difícil, ele é um problema. Sou um grande fã de Luka e ele fala bobagens em quadra, também”, concluiu.

Continua após a publicidade

O fato é que a NBA já teve grandes estrangeiros, mas assim como aqueles que George citou, Doncic faz coisas em quadra que poucos fazem ou fizeram ao longo do tempo.

Leia mais

Luka Doncic pode ser o melhor de todos os tempos entre os estrangeiros na NBA, de acordo com Paul George. Mas o cestinha do EuroBasket de 2025 com a seleção da Eslovênia quer muito mais. Afinal, ele ainda não foi campeão ou MVP da liga.

Continua após a publicidade

Segundo Paul George, Doncic sempre foi um exemplo de jogador maduro na NBA. Isso, desde quando ele entrou na liga, como terceira escolha do Draft de 2018. Para o ala do 76ers, seu estilo de jogo é um dos mais bonitos e eficientes ao mesmo tempo, com lances quase impossíveis de serem marcados.

Confrontos

Aliás, o próprio George já viu o efeito Luka de perto. Após o Los Angeles Clippers, seu antigo time, vencer o Mavericks duas vezes nos playoffs (2020 e 2021), o armador teve médias que beiraram o triplo-duplo e bateu o time de Los Angeles em 2023/24. Mas mesmo nas derrotas, o jogador teve séries “especiais”.

Continua após a publicidade

O Clippers, amplo favorito nas duas primeiras vezes que encarou nos playoffs da NBA, teve muitos problemas para bater o Mavs de Luka Doncic. E quando o time de Dallas venceu, George fez questão de dizer que ele poderia ser um dos melhores da história, mas não só entre os estrangeiros.

“Não é nenhum absurdo dizer que ele vai se tornar o melhor jogador internacional da história da NBA. Assim como, também não é uma heresia dizer que ele tem tudo para ser um dos melhores jogadores de todos os tempos”, disse Paul George, em agosto de 2023.

Continua após a publicidade

George ainda cita Tony Parker, Hall da Fama e quatro vezes da NBA para comparar com Doncic. Segundo o ala, o esloveno “tem todas as ferramentas” para passar qualquer um.

Em 450 jogos na NBA, Luka Doncic possui médias de 28.6 pontos, 8.6 rebotes, 8.2 assistências, além de 35% nos arremessos de três.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA