Franz Wagner pede volta de ex-jogador do Lakers à NBA

Isaac Bonga é um nome familiar para os fãs do basquete dos EUA, mas, talvez, não tão conhecido. Ele foi escolhido na segunda rodada do draft de 2018 e, em seguida, jogou quatro anos no país. E, com o sucesso da seleção da Alemanha no EuroBasket, por que não voltar? Franz Wagner quer que o ex-atleta do Los Angeles Lakers tenha uma nova chance na NBA.

“Eu acho que Isaac mostrou nos últimos dois anos que é um defensor de alto nível que arremessa de longa distância com qualidade. Além disso, pode fazer algumas jogadas saindo do drible e em movimento também. Por isso, sim, eu creio que pode e merece voltar à liga”, opinou o ala do Orlando Magic, depois da classificação dos alemães à decisão do torneio.

É fato que, depois da saída dos NBA, Bonga teve um retorno de sucesso ao basquete europeu. O ala foi campeão alemão no Bayern de Munique, no ano passado. Chamou, com isso, a atenção do Partizan Belgrado e partiu para a sérvia. Pelo clube, o jogador conquistou o título adriático enquanto foi eleito o melhor defensor da competição.

Para Wagner, a volta do atleta de 25 anos aos EUA é uma questão de tempo. E, talvez, mais cedo do que se imagina. “Algumas pessoas especularam que havia interesse e, a princípio, não estou surpreso. Isaac é alguém que, certamente, acredito que possa ter muitos times interessados depois dessa competição mesmo”, especulou.

Interesse

Mas, entre tantas sugestões, qual é a verdade sobre a chance de Isaac Bonga cruzar o Atlântico mais uma vez? Franz Wagner, talvez, não esteja tão longe da realidade com o rumor sobre a volta do ex-Lakers à NBA. Segundo Evdinas Jablonskis, do site Basket News, várias franquias sondaram a situação do ala nos últimos meses. Esse interesse, no entanto, não seria tão mútuo assim.

“Estar na NBA é uma experiência que já vivi e, para ser sincero, não penso muito agora. Não é algo que está em minha cabeça, por enquanto. Eu estou focado, acima de tudo, em disputar essa decisão em alto nível e garantir que vençamos a competição”, disse o especialista defensivo. Vale lembrar que o contrato do ala com o Partizan possui uma cláusula de liberação para ofertas da NBA.

As declarações de Wagner foram incentivadas pela atuação de Bonga na semifinal, contra a Finlândia. Ele marcou dez pontos no jogo, mas teve mais destaque pela boa defesa em cima do astro Lauri Markkanen. “Quando Lauri for para casa hoje, eu espero que ele tenha pesadelos comigo. E, se tiver sonhos, também sonhe comigo”, afirmou o ala, depois da vitória.

Estado mental

As grandes atuações pelo Bayern, Partizan e seleção da Alemanha nos levam a uma pergunta. Afinal, o que deu errado na passagem de Bonga pela NBA? Ele admite que a parte técnica faz parte da história, mas não foi o ponto principal. O jogador chegou aos EUA com 19 anos e não estava pronto para a mudança que o Lakers representou em sua vida.

“Sempre havia pessoas em torno de mim. Havia companheiros de time, estafe e outros profissionais da franquia, por exemplo. Mas, do aspecto mental, eu era muito solitário. Era algo que o mundo não conseguia ver. Tinham muitas expectativas em Los Angeles, enquanto era jovem demais. Acho que tudo isso me abalou”, desabafou Bonga, em uma entrevista recente.

