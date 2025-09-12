NBA: Lauri Markkanen deixa EuroBasket após fazer história

Ala do Utah Jazz, Lauri Markkanen teve grande participação com a Finlândia no EuroBasket antes do início da temporada 2025/26 da NBA. Ele conduziu seu time às semifinais do torneio, um marco histórico para o país. Até então, a seleção jamais havia passado de um sexto lugar, o que eleva ainda mais o valor de mercado do jogador.

Apesar de Lauri Markkanen ser eliminado com a Finlândia para a Alemanha, o atleta valorizou muito na disputa. Afinal, ele teve uma grande queda de produção na última campanha na NBA e aconteceu justamente no ano em que ganhou extensão. Mas o EuroBasket deu ao jogador um mercado similar ao que tinha há um ano.

Como resultado, os rumores de troca da NBA envolvendo Markkanen voltaram a repercutir. Como o Jazz não está montando um elenco para competir por playoffs no momento, a especulação é de que times voltem a conversar com a direção de Utah por ele.

Um deles é o de sempre: o Golden State Warriors. De acordo com o jornalista Jake Fischer, do site Bleacher Report, há indícios de que o Warriors seria o primeiro a ir atrás de uma troca por Lauri Markkanen.

A ideia seria tentar envolver o ala Jonathan Kuminga no negócio, pois ainda não estendeu seu contrato e o Warriors precisa de uma solução antes do início da nova temporada. Então, com a boa apresentação de Lauri Markkanen no EuroBasket, o time de Salt Lake City tenta reavaliar seu preço no mercado da NBA.

Mas fazer uma troca pelo ala não deve ser nada fácil, seja para o Warriors ou qualquer outro time. Afinal, quem controla o destino de Markkanen na NBA é o Jazz, que costuma endurecer em negociações.

“O grande nome no mercado da NBA no momento é Lauri Markkanen”, disse o jornalista Tim Bontemps, da ESPN. “Ele tem muito talento, mas se voltar a ser do nível All-Star mais uma vez na próxima campanha, nós vamos ver muitos rumores sobre ele até os próximos meses na liga”.

Vale lembrar que Markkanen já foi All-Star na NBA. Logo que chegou ao Jazz em troca por Donovan Mitchell com o Cleveland Cavaliers, o ala colocou o time em disputa para ir aos playoffs. Na época, com médias de fez 25.6 pontos e pegou 8.6 rebotes, o que lhe rendeu o prêmio de jogador que mais evoluiu no ano. No entanto, Utah perdeu forças ao longo da campanha em 2022/23 e ficou longe dos mata-matas.

O Miami Heat e o Los Angeles Lakers também teriam interesse em troca pelo ala do Jazz, de acordo com rumores da NBA.

No EuroBasket, Markkanen deixou o torneio como o quarto maior cestinha, com média de 23.6 pontos. Ele ainda pegou 7.9 rebotes. Ao longo da disputa, a Finlândia eliminou a Sérvia de Nikola Jokic, além da surpresa Geórgia. Entretanto, caiu contra os alemães nesta sexta-feira (12).

