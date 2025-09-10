Luka Doncic tenta, mas Alemanha bate Eslovênia no EuroBasket

Em um jogo eletrizante, a Alemanha superou a grande atuação de Luka Doncic e bateu a Eslovênia de virada para avançar à semifinal do EuroBasket. No duelo que ocorreu nesta quarta-feira (10), em Riga, na Letônia, os alemães venceram por 99 a 91. Desse modo, a Alemanha alcança o top 4 da competição pela quarta vez na história. Assim, o sonho de conquista do segundo título europeu se mantém vivo. O primeiro foi em 1993.

A Alemanha começou o jogo com uma marcação forte em Luka Doncic, com Isaac Bonga como defensor primário e sempre uma dobra na ajuda. No entanto, isso não deu resultado. Afinal, o craque esloveno envolveu os companheiros, que foram bem no primeiro quarto. Desse modo, a Eslovênia fez 32 a 21.

Já no segundo quarto, a Alemanha reagiu, com o trio Franz Wagner, Dennis Schroder e Daniel Theis carregando o ataque. Já Doncic passou a tentar mais jogadas individuais. Assim, ele anotou 12 dos 21 pontos da Eslovênia no período. Apesar da reação alemã, os eslovenos foram para o intervalo em vantagem: 51 a 45. Mas um detalhe chamou a atenção: Doncic cometeu a terceira falta ao final do primeiro tempo.

O que a Eslovênia temia ocorreu com dois minutos do terceiro período: a quarta falta de Luka Doncic. Mesmo pendurado, o craque do Los Angeles Lakers não foi para o banco. Afinal, ele é o maestro da equipe. E a decisão do técnico Aleksander Sekulic foi acertada. O camisa 77 manteve o ritmo do time, e contou com a ajuda de Klemen Prepelic na pontuação.

A Alemanha, por sua vez, seguia mal nos arremessos do perímetro e na defesa do garrafão. Ou seja, algo incomum para a atual campeã mundial. Mas no estouro do relógio, os alemães se animaram: com a cesta de Tristan Da Silva do meio da quadra. No entanto, a Eslovênia se manteve à frente no placar: 74 a 70.

A promessa, então, era de um quarto período dramático. Com Luka Doncic no banco, a Alemanha conseguiu a virada sobre a Eslovênia após uma sequência de 7 a 0, em pouco mais de um minuto. Após um pedido de tempo, o craque esloveno voltou à quadra.

No quarto final, o ataque alemão fluiu como de costume. E a defesa foi excelente. Além disso, os coadjuvantes entraram em cena, em especial o armador Maodo Lo.

Mas o pendurado Doncic não se deu por vencido e chamou a responsabilidade. Carregou o ataque esloveno (pontos no período) e o jogo foi de trocação. Ou seja, com os times pontuando e se alternando na liderança. Era o jogo coletivo alemão contra o exército de um homem só.

Arbitragem entra em cena

Nos minutos finais, a arbitragem marcou várias faltas (algumas delas questionáveis). E nisso, a seleção favorita ao título levou a melhor. Afinal, nove dos últimos 11 pontos dos alemães foram em lances livres. Além disso, os arremessos eslovenos pararam de cair. Desse modo, a Alemanha conseguiu a virada sobre a Eslovênia e avançou à semifinal do EuroBasket.

Wagner foi o cestinha alemão, com 23 pontos. Schroder, por sua vez, anotou 20 pontos. Já Theis ficou perto do duplo-duplo: 15 pontos e nove rebotes. Mas o destaque do duelo entre Alemanha e Eslovênia foi Luka Doncic, com 39 pontos, dez rebotes e sete assistências, em 32 minutos. O craque, aliás, entrou para a história ao quebrar o recorde de pontos em um jogo de quartas de final da competição.

Na semifinal, a Alemanha vai enfrentar a Finlândia, que eliminou a Geórgia. O jogo será nesta sexta-feira (12). Na fase de grupos, os alemães atropelaram os finlandeses por 91 a 61.

O outro confronto semifinal, entre Turquia e Grécia, também vai ocorrer no mesmo dia. Ambos os duelos terão a transmissão da ESPN 2. Vale lembrar que as seleções alemã e turca são as únicas invictas no EuroBasket.

Alemanha 99 x 91 Eslovênia

Alemanha

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 23 7 4 0 0 Dennis Schroder 20 3 7 0 0 Daniel Theis 15 9 2 1 1 Maodo Lo 11 3 0 0 0

Três pontos: 9-30 (30%); Andreas Obst: 3-6

Eslovênia

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 39 10 7 0 0 Klemen Prepelic 13 1 1 0 0 Gregor Hrovat 11 4 3 0 0

Três pontos: 9-39 (23%); Luka Doncic: 5-16

Semifinais do EuroBasket 2025

Sexta-feira (12/09)

Alemanha x Finlândia – 11h

Grécia x Turquia – 15h

