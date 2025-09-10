Finlândia despacha Geórgia e avança à semifinal do EuroBasket

Com uma grande atuação coletiva, a Finlândia bateu a Geórgia e avançou à semifinal do EuroBasket 2025. No duelo que ocorreu nesta quarta-feira (10), em Riga, na Letônia, os finlandeses venceram por 93 a 79. Desse modo, a Finlândia alcança o top 4 da competição pela primeira vez na história.

Os finlandeses começaram o jogo a mil por hora. Afinal, fez 28 a 15 no quarto inicial. O ataque da Finlândia seguiu produzindo bastante, enquanto a defesa da Geórgia estava uma peneira. Desse modo, a seleção finlandesa foi para o intervalo com uma vantagem confortável: 57 a 40.

O detalhe é que, na primeira etapa, a Finlândia acertou 21 dos 35 arremessos que tentou (60%). No perímetro, então, o aproveitamento foi de 67%, com dez cestas em 15 tentativas. O ala-pivô Mikael Jantunen, por exemplo, fez 15 pontos em 14 minutos.

No terceiro quarto, a Geórgia melhorou a defesa e diminuiu o prejuízo para oito pontos. Mas no período final, ambas as seleções trocaram cestas. Isso ajudou a Finlândia a se manter na frente e a eliminar a Geórgia para chegar à semifinal do EuroBasket.

Além disso, a Finlândia terminou o jogo com um aproveitamento de 55% nas bolas de três. Foram 17 cestas em 31 arremessos. A Geórgia, por outro lado, acertou dez das 31 tentativas de longa distância (32%). Então, no fim das contas, o poderio ofensivo no perímetro fez a diferença para os finlandeses.

Leia mais!

Jantunen foi o cestinha finlandês, com 19 pontos. Já o astro Lauri Markkanen fez 17 pontos. Pendurado em faltas, o jogador do Utah Jazz atuou por “apenas” 27 minutos. Mesmo assim, ele ainda contribuiu na defesa, com quatro tocos.

Pela Geórgia, destaque para Sandro Mamukelashvili, cestinha do jogo, com 22 pontos. Duda Sanadze marcou 19 pontos, incluindo cinco cestas do perímetro, enquanto Tornike Shengelia contribuiu com 18 pontos.

Agora, a Finlândia espera o vencedor de Alemanha x Eslovênia, que se enfrentam ainda hoje (15h). Já a semifinal vai ocorrer nesta sexta-feira (12). O duelo terá a transmissão da ESPN 2 para o Brasil.

Finlândia 93 x 79 Geórgia

Finlândia

Jogador PTS REB AST STL BLK Mikael Jantunen 19 5 2 1 0 Lauri Markkanen 17 6 2 0 4 Edon Maxhuni 15 0 4 1 0 Sasu Salin 14 7 1 0 0

Três pontos: 17-31 (55%); Sasu Salin: 4-6

Geórgia

Jogador PTS REB AST STL BLK Sandro Mamukelashvili 22 4 4 2 0 Duda Sanadze 19 5 0 0 0 Tornike Shengelia 18 4 5 0 1 Goga Bitadze 14 6 3 1 2

Três pontos: 10-31 (32%); Duda Sanadze: 5-10

Outro jogo de hoje

Alemanha x Eslovênia – 15h

Semifinais do EuroBasket 2025

Sexta-feira (12/09)

Turquia x Grécia

Finlândia x Alemanha/Eslovênia

