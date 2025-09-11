Jovem jogador da Finlândia chama atenção da NBA no EuroBasket

Lauri Markkanen é o destaque da Finlândia no EuroBasket, mas outro jogador da seleção chamou a atenção da NBA no torneio. Apesar de ser um reserva com poucos minutos na rotação, Miika Muurinen virou um assunto entre os olheiros da liga. O ala é o atleta mais jovem da competição e, ainda assim, deixa a sua marca no sucesso do time.

“Miika é o fator especial da nossa equipe. Ele só entra em quadra, joga o seu basquete e faz jogadas incríveis. É claro que comete erros de vez em quando, mas o que importa é que compete a cada posse. Apesar de ficar poucos minutos em quadra, estamos muito felizes com as suas contribuições”, elogiou o técnico da seleção, Lassi Tuovi.

Muurinen tem só 18 anos e, por enquanto, joga no basquete colegial do Arizona. Mas, do outro lado do Atlântico, foi crucial para a Finlândia no confronto mais importante de sua vida. O jovem saiu do banco acertou duas cestas de três pontos seguidas, marcado por Nikola Jokic, no último quarto da chocante vitória sobre a Sérvia.

“Você não pode defini-lo por uma função, pois esses ‘rótulos’ são pequenos demais para o seu talento. Ele sempre ajuda a aumentar a intensidade do time assim que pisa em quadra. Nós vemos um futuro astro do basquete, em síntese, sempre que Miika entra em ação”, cravou um confiante Tuovi.

Energia

Não é comum ver um jogador colegial ser importante para uma seleção em um torneio do nível do EuroBasket. Mas, no caso de Muurinen, dá para entender. Ele ainda precisa de refino, mas a sua combinação de altura e explosão o fazem uma ameaça no jogo de transição. O veterano Sasu Salin, capitão da Finlândia, só tem elogios ao garoto.

“Energia, certamente, é a marca de Miika quando entra em quadra. Ele nos traz uma grande injeção de energia para a equipe assim que sai do banco de reservas. As suas enterradas e tocos, por exemplo, mostram um jogador com condição atlética de elite no planeta”, afirmou o ala-armador de 34 anos.

Muurinen deixou a Europa para jogar no basquete colegial dos EUA em 2023. E Salin, a princípio, aposta que ele não volta mais. “Isso vai exigir tempo e dedicação aos treinos, mas não tenho dúvidas de que Miika é um jogador de NBA. Com certeza. E nós vamos torcer para que vire o melhor jogador do mundo, né?”, finalizou.

De olho

A atuação pela Finlândia no EuroBasket só ajudou a consolidar (ainda mais) Muurinen como um futuro jogador de NBA. Afinal, alguns dos principais programas universitários dos EUA já estavam de olho no ala de 18 anos. Especula-se que ele já recebeu ofertas de bolsas de estudo, por exemplo, de Duke, Kentucky e Arkansas.

“Alguns olheiros me avisaram que Miika vai jogar no basquete universitário em 2026. É provável que só esteja no draft em dois anos, mas todos estão de olho. Esse garoto vai ser um dos prospectos mais cobiçados pela NCAA. Por isso, já tem algumas faculdades que lhe ofereceram bolsas antes do EuroBasket”, contou Brian Windhorst, da ESPN.

