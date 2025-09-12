Dennis Schroder lidera, Alemanha bate Finlândia e chega à final do EuroBasket

Liderada por Dennis Schroder, a Alemanha bateu a Finlândia e avançou à final do EuroBasket. No duelo que ocorreu nesta sexta-feira (12), em Riga, na Letônia, os alemães venceram por 98 a 86. Desse modo, a Alemanha chega à decisão do torneio continental pela terceira vez na história. Na primeira, a seleção alemã conquistou o título (1993), mas na outra perdeu para a Grécia (2005).
O primeiro tempo da Alemanha foi uma aula de basquete. Tanto que foi para o intervalo com 14 pontos de vantagem: 61 a 47. Agressivo, Franz Wagner esteve imparável na etapa inicial. Desse modo, o ala anotou 20 pontos em 17 minutos.
Outro destaque foi Dennis Schroder. O capitão alemão foi um maestro em quadra, com excelência na criação de jogadas para os companheiros. Assim, deu oito assistências em 14 minutos. Já o astro da Finândia, Lauri Markkanen, foi bem marcado e fez apenas oito pontos no primeiro tempo.
No terceiro período, a seleção finlandesa teve um ótimo desempenho e conseguiu diminuir o prejuízo para apenas seis pontos. Mas sob a batuta de Dennis Schroder, a Alemanha retomou as rédeas do jogo e superou a Finlândia para chegar à decisão do EuroBasket. O armador, aliás, conseguiu um duplo-duplo: 26 pontos e 12 assistências. O detalhe é que essa é a melhor marca de passes decisivos em uma semifinal do torneio nos últimos 30 anos.
Além de Schroder, a seleção alemã contou com boas atuações de Wagner, Tristan da Silva e Daniel Theis. Os jogadores do Orlando Magic combinaram para 35 pontos, nove rebotes e dois tocos. Já o ex-pivô do Boston Celtics alcançou um duplo-duplo, com dez pontos e 11 rebotes.
Pela Finlândia, o cestinha não foi Markkanen, algo incomum. Assim, Olivier Nkamhoua anotou 21 pontos e foi o maior pontuador da equipe. O astro do Utah Jazz, por sua vez, anotou 16 pontos. O camisa 23, então, não repetiu as boas atuações e acertou apenas seis dos 17 arremessos que tentou. Ou seja, um aproveitamento de apenas 35%.
Alemanha 98 x 86 Finlândia
Alemanha
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Dennis Schroder
|26
|5
|12
|0
|0
|Franz Wagner
|22
|5
|2
|1
|1
|Tristan da Silva
|13
|4
|1
|1
|1
|Daniel Theis
|10
|11
|0
|2
|0
Três pontos: 14-35 (40%); Dennis Schroder: 4-9
Finlândia
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Olivier Nkamhoua
|21
|8
|3
|0
|0
|Lauri Markkanen
|16
|8
|1
|0
|0
|Mikael Jantunen
|12
|6
|0
|1
|0
|Miikka Muurinen
|12
|2
|0
|0
|1
Três pontos: 11-36 (31%); Miikka Muurinen: 3-4
Semifinais do EuroBasket 2025
Sexta-feira (12/09)
Alemanha 98 x 86 Finlândia
Grécia x Turquia – 15h
