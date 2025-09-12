Dennis Schroder lidera, Alemanha bate Finlândia e chega à final do EuroBasket

Liderada por Dennis Schroder, a Alemanha bateu a Finlândia e avançou à final do EuroBasket. No duelo que ocorreu nesta sexta-feira (12), em Riga, na Letônia, os alemães venceram por 98 a 86. Desse modo, a Alemanha chega à decisão do torneio continental pela terceira vez na história. Na primeira, a seleção alemã conquistou o título (1993), mas na outra perdeu para a Grécia (2005).

O primeiro tempo da Alemanha foi uma aula de basquete. Tanto que foi para o intervalo com 14 pontos de vantagem: 61 a 47. Agressivo, Franz Wagner esteve imparável na etapa inicial. Desse modo, o ala anotou 20 pontos em 17 minutos.

Outro destaque foi Dennis Schroder. O capitão alemão foi um maestro em quadra, com excelência na criação de jogadas para os companheiros. Assim, deu oito assistências em 14 minutos. Já o astro da Finândia, Lauri Markkanen, foi bem marcado e fez apenas oito pontos no primeiro tempo.

No terceiro período, a seleção finlandesa teve um ótimo desempenho e conseguiu diminuir o prejuízo para apenas seis pontos. Mas sob a batuta de Dennis Schroder, a Alemanha retomou as rédeas do jogo e superou a Finlândia para chegar à decisão do EuroBasket. O armador, aliás, conseguiu um duplo-duplo: 26 pontos e 12 assistências. O detalhe é que essa é a melhor marca de passes decisivos em uma semifinal do torneio nos últimos 30 anos.

Além de Schroder, a seleção alemã contou com boas atuações de Wagner, Tristan da Silva e Daniel Theis. Os jogadores do Orlando Magic combinaram para 35 pontos, nove rebotes e dois tocos. Já o ex-pivô do Boston Celtics alcançou um duplo-duplo, com dez pontos e 11 rebotes.

Pela Finlândia, o cestinha não foi Markkanen, algo incomum. Assim, Olivier Nkamhoua anotou 21 pontos e foi o maior pontuador da equipe. O astro do Utah Jazz, por sua vez, anotou 16 pontos. O camisa 23, então, não repetiu as boas atuações e acertou apenas seis dos 17 arremessos que tentou. Ou seja, um aproveitamento de apenas 35%.

Alemanha 98 x 86 Finlândia

Alemanha

Jogador PTS REB AST STL BLK Dennis Schroder 26 5 12 0 0 Franz Wagner 22 5 2 1 1 Tristan da Silva 13 4 1 1 1 Daniel Theis 10 11 0 2 0

Três pontos: 14-35 (40%); Dennis Schroder: 4-9

Finlândia

Jogador PTS REB AST STL BLK Olivier Nkamhoua 21 8 3 0 0 Lauri Markkanen 16 8 1 0 0 Mikael Jantunen 12 6 0 1 0 Miikka Muurinen 12 2 0 0 1

Três pontos: 11-36 (31%); Miikka Muurinen: 3-4

Semifinais do EuroBasket 2025

Sexta-feira (12/09)

Alemanha 98 x 86 Finlândia

Grécia x Turquia – 15h

