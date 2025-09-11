Saiba onde assistir às semifinais do EuroBasket 2025. Os jogos vão ocorrer em Riga, na Letônia, nesta sexta-feira (12). Assim, as quatro melhores seleções da competição seguem em busca do título. Já a final está marcada para domingo (14), às 15h (horário de Brasília).

Oito jogadores que atuam na NBA continuam na disputa. Aliás, as quartas de final do EuroBasket não tiveram surpresas. Ou seja, os favoritos passaram de fase.

Até o momento, apenas duas seleções – Alemanha e Turquia – seguem invictas. Ou seja, ganharam os cinco jogos da fase de grupos e os dois duelos do mata-mata. Hoje, elas são consideradas as favoritas à final.

Atual campeã mundial, a seleção alemã passou sufoco diante da Eslovênia. De virada, conseguiu eliminar a equipe do craque Luka Doncic, cestinha do torneio. Já a Turquia bateu a Polônia, com mais um grande jogo de Alperen Sengun.

No entanto, não dá para descartar Grécia e Finlândia. Afinal, são seleções que possuem dois astros em ótima fase no EuroBasket. Os gregos confiam na dominância de Giannis Antetokounmpo. Isso foi visto no duelo das quartas contra a Lituânia.

Os finlandeses, por sua vez, têm a versatilidade ofensiva de Lauri Markkanen como trunfo. Nas quartas, a Finlândia eliminou a Geórgia, no duelo das “zebras”. Afinal, ambas derrubaram Sérvia e França, nas oitavas.

Sengun, Antetokounmpo e Markkanen, então, seguem como candidatos a MVP do EuroBasket. Além deles, a dupla alemã Dennis Schroder e Franz Wagner está na briga pelo prêmio.

Por fim, dos quatro semifinalistas, apenas Grécia e Alemanha já foram campeãs do EuroBasket. A seleção grega conquistou os títulos de 1987 e 2005, enquanto os alemães levaram a medalha de ouro em 1993. Portanto, Finlândia e Turquia buscam uma conquista inédita.

Onde assistir às semifinais do EuroBasket 2025

Sexta (12/09)

11h: Alemanha x Finlândia – DAZN, ESPN 2 e Disney+

15h: Grécia x Turquia – DAZN, ESPN 2 e Disney+

