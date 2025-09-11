NBA: Novo documento complica Clippers e Kawhi Leonard

A NBA já está investigando o Los Angeles Clippers e o astro Kawhi Leonard, de acordo com o comissário Adam Silver. Desde a última semana, quando o jornalista Pablo Torre divulgou um vídeo sobre o time pagar o ala por fora de seu contrato, donos de franquias “entraram em parafuso”. Afinal, a prática ilegal prejudica não só as equipes, mas os fãs.

No entanto, nesta quinta-feira, Torre trouxe outro vídeo ainda mais esclarecedor. De acordo com o jornalista, Kawhi Leonard e seu tio receberam uma parcela dos valores no dia 15 de dezembro de 2022. Segundo os documentos, US$1.75 milhão após Dennis Robertson (o tio) reclamar da falta de pagamentos.

Mas naquele mesmo dia, segundo testemunha, a Aspiration, empresa que Steve Ballmer tinha participação e dono do Clippers, demitiu boa parte de seus funcionários (cerca de 20%). O fato, por si só, não chama muito a atenção.

No entanto, nove dias antes, a Aspiration recebeu US$1.99 milhão de uma outra empresa para pagar Kawhi Leonard e seu tio. O ponto está aqui: o valor veio da DEA 88 Investiments LP. O dono dela é Dennis J Wong, sócio minoritário de Steve Ballmer no Clippers.

Ballmer é dono de 99% do Clippers, enquanto Wong tem 1% do time da NBA.

Mas a Aspiration já não tinha mais dinheiro, o que fez com que Robertson cobrar os valores. O tio de Kawhi Leonard negociou tudo. E como não tinha mais como pagar sequer o aluguel e as contas básicas, a outra empresa, de Wong, não faria um investimento de tal valor em algo que já não funcionava mais. A não ser que não fosse, de fato, um investimento.

“Então, eu sabia que a empresa não tinha dinheiro para pagar funcionários, aluguel e tudo mais. Mas veio um valor de quase US$2 milhões em uma empresa que não está indo bem, não está funcionando. Ali não fez sentido algum. Dennis Wong, sócio de Steve Ballmer no time do Clippers na NBA, pagou uma semana antes o valor que iria para Kawhi Leonard”, disse a testemunha.

De acordo com outra testemunha, não era só o tio de Kawhi Leonard quem ligava para cobrar a empresa. Afinal, não havia dinheiro nas contas. Como o valor que deviam a Robertson era de US$1.75 milhão, o resto dos quase US$2 milhões serviu para outros tipos de pagamentos.

Adam Silver quer esperar o resto da investigação sobre as duas partes (Leonard e Clippers) antes de tomar uma ação.

“Nós temos de ter todas as evidências, bem claras, pois até que tudo seja investigado, nós temos de tratar Steve Ballmer, o Clippers e Kawhi Leonard como se nada tivesse acontecido. Estamos investigando, tentando entender tudo. Vamos aguardar para podermos tomar algum tipo de decisão”, disse Silver.

Entenda o caso

Dennis Robertson, tio de Kawhi Leonard, negociou a saída do ala do Toronto Raptors, após o título de 2019 da liga. O astro era agente livre, enquanto Robertson conversou com Los Angeles Lakers, Clippers e Raptors. Ele pediu participações em sociedades de times, além de valores por fora do contrato com a NBA.

Kawhi, no entanto, optou por deixar Toronto e fechou com o Clippers. Ele exigiu, ainda, a troca de Paul George e usou o Lakers como vantagem para acertar com o outro time de Los Angeles. Afinal, Leonard não queria jogar ao lado de LeBron James.

Inicialmente, Leonard recebeu cerca de US$28 milhões em dinheiro por quatro anos fora seu salário no Clippers. Ou seja, em torno de US$7 milhões anuais. Depois, de acordo com documentos, ele ainda ficou com US$20 milhões em ações da empresa. Ballmer investiu US$50 milhões no total. Ou seja, o ala recebeu US$48 milhões do valor que o dono deu.

Kawhi Leonard corre o risco de ter seu contrato com o Clippers vetado pela NBA. Ele tem mais dois anos de acordo com o time de Los Angeles, no valor de US$100.3 milhões. Leonard pode perder todo o dinheiro e virar agente livre antes mesmo do início da próxima campanha, além de riscos de suspensão.

A NBA contratou o mesmo grupo que investigou o antigo dono do Phoenix Suns e do próprio Clippers. Como resultado, a liga obrigou ambos a venderem suas franquias pouco tempo depois.

