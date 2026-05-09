Michael Porter aponta dificuldades de Cam Thomas na NBA

Durante participação no podcast Road Trippin’ Show, Michael Porter falou sobre as dificuldades de Cam Thomas na NBA. Os dois jogaram juntos no Brooklyn Nets, em 2025/26. Mas, em meados da temporada, a franquia dispensou o ala-armador. Pouco depois, ele assinou com o Milwaukee Bucks até o fim da campanha. No entanto, Thomas não se firmou no novo time, já que fez apenas 18 jogos e acabou liberado.

Segundo Michael Porter, Cam Thomas tem um talento inegável para pontuar. Chegou a dizer, inclusive, que o ala-armador está entre os melhores na NBA nesse aspecto. No entanto, o ala de 27 anos revelou que a personalidade fechada pode estar atrapalhando a carreira do ex-companheiro.

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“Eu sei que, quando se trata de colocar a bola na cesta, de acertar arremessos complicados, ele está entre os melhores. Depois, como vocês sabem, para durar na NBA, há muitos outros fatores que entram em jogo. E eu acho que, para o Cam, havia uma mistura de várias coisas: frustração, já de cara, e também a personalidade dele”.

“Até meu irmão me dizia que, na época do ensino médio, o Cam já era assim: muito discreto, no seu canto, sempre com o fone nos ouvidos. E tudo o que ele queria era jogar basquete. Às vezes, ele vai para a academia e não diz mais que duas palavras o dia todo. Tipo, ele não fala com ninguém. E eu não acho que ele faça isso porque quer ser um mau companheiro de equipe. É só a natureza dele”.

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Além disso, Michael Porter citou que Cam Thomas se frustrou por não se sentir valorizado pelo Nets. Afinal, na última offseason, o ala-armador não chegou a um acordo para renovar o contrato. Desse modo, ele aceitou a oferta qualificatória (US$6 milhões) para seguir no Brooklyn em 2025/26.

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“Mas quando se trata de uma equipe te dar um grande contrato, te oferecer um papel relevante, isso implica muito mais do que o talento puro. E eu não sei se ele estava pronto para mudar sua personalidade. Ou seja, ser mais vocal para tentar se tornar um líder, para unir os caras. Acho que foi um pouco isso que aconteceu em Brooklyn”.

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“Além disso, sei que Cam estava frustrado com o fato de Brooklyn não tê-lo pago como ele queria. Porque, do ponto de vista dele, ele é tão bom quanto Austin Reaves e Jalen Green, jogadores que assinaram contratos de US$100 milhões. Então, isso eu entendo. Mas quando ele foi para o Milwaukee Bucks, eu pensei: Cam precisa mudar duas ou três coisas. Senão vai ficar complicado para ele”, concluiu o ala do Nets.

Cam Thomas se frustrou com o Nets

De acordo com o jornal New York Post, Cam Thomas recusou uma oferta generosa do Nets na offseason passada: US$28 milhões por dois anos. A princípio, o jogador queria receber US$120 milhões por quatro campanhas. Ou seja, US$30 milhões anuais. A franquia, porém, não se mostrou disposta a chegar nesse valor.

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Além de recusar a proposta, Thomas aumentou a pedida. Segundo Lucas Kaplan, do portal Nets Daily, o atleta considera que está no mesmo patamar de Jalen Green (Phoenix Suns), Tyler Herro (Miami Heat) e Immanuel Quickley (Toronto Raptors). Os três, aliás, ganham acima de US$30 milhões anuais.

Escolha 27 do Draft de 2021, Thomas disputou 239 jogos, em cinco anos no Nets. Suas médias foram de 15,2 pontos, 2,5 rebotes e 2,2 assistências. Apesar do talento em pontuar nos três níveis, o jogador recebe críticas por ser um péssimo defensor e não passar a bola para os companheiros.

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Sem contrato na NBA, Cam Thomas é agente livre irrestrito. Ou seja, poderá assinar com qualquer time da liga a partir de julho. Em baixa, ele dificilmente receberá a oferta que deseja.