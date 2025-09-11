Peso de Nikola Jokic vira debate após queda no EuroBasket

A eliminação da Sérvia no EuroBasket voltou a atenção ao peso do astro Nikola Jokic. Mesmo após marcar 33 pontos no jogo que culminou na queda para a Finlândia, o pivô foi criticado pelo físico que mostrou ao longo da competição. A falta de cuidado com o corpo teria sido um dos motivos pela atuação abaixo do esperado no torneio.

Continua após a publicidade

De acordo com Brian Windhorst, da ESPN, a preocupação com o peso de Nikola Jokic virou pauta até na NBA. Para um dirigente da liga, o astro não conseguiu se impor no EuroBasket por conta do físico. Desse modo, ele deixou um alerta para o retorno do sérvio ao Denver Nuggets para 2025/26.

“Estava conversando com um cara que conheço, um dirigente sérvio da NBA. E eu disse: ‘A Sérvia é conhecida por segurar um pouco, jogar um joguinho de não mostrar tudo… Até quando realmente importa’. E ele disse: ‘Não, Jokic não está exatamente no seu melhor no EuroBasket. Não está em plena forma’. Ele me alertou”, contou Windhorst.

Continua após a publicidade

De fato, Nikola Jokic nunca teve um físico ‘padrão NBA’. Porém, isso jamais o impediu de acumular conquistas na liga, sendo eleito três vezes MVP.

No entanto, no EuroBasket, alguns analistas acreditam que o peso enfim atrapalhou Nikola Jokic. Isso porque, diferente da NBA, o sérvio apresentou médias mais modestas. Em seis jogos, por exemplo, registrou 22.3 pontos e nove rebotes, enquanto não teve o mesmo destaque como “pivô-armador”, com 4.2 assistências por jogo.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Porém, no jogo que custou a queda da Sérvia no EuroBasket, Jokic teve uma grande atuação. Em 34 minutos, ele registrou 33 pontos e oito rebotes, além de três assistências e três roubos de bola.

Desse modo, para Darko Milicic, ídolo da Sérvia, a atuação mostrou uma preocupação ainda maior que o peso de Nikola Jokic: a falta de um líder no elenco sérvio. Segundo o ex-jogador, o astro do Nuggets não cumpre o papel que todo mundo esperava dele.

Continua após a publicidade

“Tenho muito respeito e admiração e todo o mérito para tudo o que Nikola Jokic faz”, disse Milicic “Em geral, porém, eu acho que não podemos ficar sem Bogdan Bogdanovic e que podemos ficar sem Jokic. E foi isso que aconteceu agora. Nós ficamos com a medalha de prata no Mundial. Claro, [o basquete] é um esporte coletivo, e todos fizeram isso junto com Bogdan Bogdanovic”.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA