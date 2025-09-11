Peso de Nikola Jokic vira debate após queda no EuroBasket

A eliminação da Sérvia no EuroBasket voltou a atenção ao peso do astro Nikola Jokic. Mesmo após marcar 33 pontos no jogo que culminou na queda para a Finlândia, o pivô foi criticado pelo físico que mostrou ao longo da competição. A falta de cuidado com o corpo teria sido um dos motivos pela atuação abaixo do esperado no torneio.
De acordo com Brian Windhorst, da ESPN, a preocupação com o peso de Nikola Jokic virou pauta até na NBA. Para um dirigente da liga, o astro não conseguiu se impor no EuroBasket por conta do físico. Desse modo, ele deixou um alerta para o retorno do sérvio ao Denver Nuggets para 2025/26.
“Estava conversando com um cara que conheço, um dirigente sérvio da NBA. E eu disse: ‘A Sérvia é conhecida por segurar um pouco, jogar um joguinho de não mostrar tudo… Até quando realmente importa’. E ele disse: ‘Não, Jokic não está exatamente no seu melhor no EuroBasket. Não está em plena forma’. Ele me alertou”, contou Windhorst.
De fato, Nikola Jokic nunca teve um físico ‘padrão NBA’. Porém, isso jamais o impediu de acumular conquistas na liga, sendo eleito três vezes MVP.
No entanto, no EuroBasket, alguns analistas acreditam que o peso enfim atrapalhou Nikola Jokic. Isso porque, diferente da NBA, o sérvio apresentou médias mais modestas. Em seis jogos, por exemplo, registrou 22.3 pontos e nove rebotes, enquanto não teve o mesmo destaque como “pivô-armador”, com 4.2 assistências por jogo.
Porém, no jogo que custou a queda da Sérvia no EuroBasket, Jokic teve uma grande atuação. Em 34 minutos, ele registrou 33 pontos e oito rebotes, além de três assistências e três roubos de bola.
Desse modo, para Darko Milicic, ídolo da Sérvia, a atuação mostrou uma preocupação ainda maior que o peso de Nikola Jokic: a falta de um líder no elenco sérvio. Segundo o ex-jogador, o astro do Nuggets não cumpre o papel que todo mundo esperava dele.
“Tenho muito respeito e admiração e todo o mérito para tudo o que Nikola Jokic faz”, disse Milicic “Em geral, porém, eu acho que não podemos ficar sem Bogdan Bogdanovic e que podemos ficar sem Jokic. E foi isso que aconteceu agora. Nós ficamos com a medalha de prata no Mundial. Claro, [o basquete] é um esporte coletivo, e todos fizeram isso junto com Bogdan Bogdanovic”.
