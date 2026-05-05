Playoffs da NBA: Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder
Série semifinal do Oeste começa nesta terça-feira (5), em Oklahoma City
A partir desta terça-feira (5), Oklahoma City Thunder e Los Angeles Lakers começam a série semifinal de conferência nos playoffs da NBA. Enquanto o Lakers bateu o Houston Rockets em seis jogos na primeira rodada, o Thunder “varreu” o Phoenix Suns.
No entanto, os dois times começam com desfalques importantes. Isso porque o Thunder não vai contar com Jalen Williams, por conta de lesão na coxa. O mesmo acontece com Luka Doncic, principal nome do time de Los Angeles.
Datas da série Lakers x Thunder
05/05: Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder – 21h30 (Amazon Prime Video)
07/05: Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder – 22h30 (Amazon Prime Video)
09/05: Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers – 21h30 (ESPN 2 / Disney +)
11/05: Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers – 23h30 (Amazon Prime Video)
13/05: Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder (ESPN 2 / Disney+)*
16/05: Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers – (ESPN 2 / Disney+)*
18/05: Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder – (ESPN 2 / Disney+)*
* Se necessário
Atual campeão da NBA, o Thunder é amplo favorito contra o Lakers nos playoffs. Afinal, liderou o Oeste com alguma facilidade, mesmo que o time considerado titular tenha feito só dez dos 82 jogos. Com Shai Gilgeous-Alexander, a equipe de Oklahoma City domina seus adversários nos dois lados da quadra, enquanto Los Angeles não terá o seu melhor jogador.
Claro que LeBron James ainda faz a diferença, mas estamos falando de uma franquia que busca dominar a liga. De longe, é o time a ser batido, ainda mais que alguns favoritos que poderiam dar trabalho já caíram, como o Denver Nuggets.
A série não deve ir muito longe, pois existe um grande desequilíbrio entre Lakers e Thunder, ainda mais sem Doncic. Mas o torcedor mais otimista de Los Angeles lembra que a equipe não era favorita contra o Rockets e usa como alento.
Lakers e Thunder fazem uma série de desequilíbro nos playoffs da NBA
Ao longo da temporada, os times se enfrentaram quatro vezes e o Thunder bateu o Lakers em todas elas. Mas mais do que isso, o que chama a atenção é a diferença de pontos: 32.3 de média para a equipe de Oklahoma City.
Tal domínio é muito difícil de ver na NBA atualmente, então o Lakers terá de fazer a melhor série nos últimos anos para tentar levar a um hipotético sétimo jogo. Claro, se tudo acontecer conforme o histórico recente.
Mas vale lembrar que os playoffs de 2026 da NBA já pregaram algumas peças, né? O Boston Celtics era muito favorito contra o Philadelphia 76ers e perdeu. Já o Detroit Pistons, apesar de ser o melhor time do Leste, ficou atrás do Orlando Magic por 3 a 1 e virou. Por fim, o próprio Lakers superou as ausências de Luka Doncic e Austin Reaves e abriu 3 a 0 contra o Rockets. Reaves voltou e a franquia de Los Angeles passou.
No entanto, é importante cravar que o Thunder teve a melhor eficiência defensiva e a sétima ofensiva de toda a NBA na fase regular. E defesa faz toda a diferença quando o assunto é playoffs.
Lakers (53-29: quarto no Oeste da NBA)
É certo que o Lakers surpreendeu de alguma forma nos playoffs contra o Rockets. Sem seus dois principais cestinhas, o time superou Houston mesmo perdendo em alguns aspectos muito importantes do jogo: rebote e erros de ataque. No entanto, a defesa funcionou muito bem e o arremesso de três, até então um grande problema ao longo do ano, foi impecável nos três primeiros embates.
Mas se você pensar em confrontos diretos, quem vai sobrar para marcar Reaves e James? E mais: Deandre Ayton, que serviu em alguns jogos como uma terceira opção, vai cair o tempo todo para Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein.
O que o técnico JJ Redick pode fazer é deixar o jogo mais “feio”. Ou seja, o Lakers com posses mais longas, tentando segurar o ímpeto ofensivo do Thunder. O ritmo da equipe californiana, por exemplo, foi o 22° ao longo de todo o ano. Então, existe a chance de desacelerar.
Thunder (64-18: primeiro no Oeste da NBA)
Vamos pensar aqui. O Thunder ficou em primeiro no Oeste nos últimos três anos na NBA. Em todos eles, varreu o adversário na primeira rodada. É o atual campeão, tem o atual MVP e possível/provável vencedor de 2025/26 em Shai Gilgeous-Alexander.
Além disso, a defesa é muito “chata”, pois marca de acordo com o oponente. O técnico Mark Daigneault pode, por exemplo, usar uma formação mais baixa, com a entrada de Alex Caruso no quinteto titular no lugar de Hartenstein.
Cason Wallace, Lu Dort e Caruso são três dos melhores defensores de perímetro da NBA, isso sem contar com Gilgeous-Alexander. Então, diferente de outros times, o Thunder não “escolhe” um jogador adversário para pontuar e marca muito mais todos os outros. Oklahoma City não deixa é ninguém jogar, seja no perímetro ou no garrafão.
Em tese, o Thunder vai controlar a série de playoffs da NBA contra o Lakers desde o tapinha inicial. Claro que é uma teoria que vem sendo cada vez mais provada e confirmada, mas não existe um time hoje para vencer uma série de sete jogos contra Oklahoma City que não tenha um Victor Wembanyama do outro lado. Afinal, o San Antonio Spurs venceu o adversário em quatro dos cinco embates em 2025/26.
Mas, para o duelo voltar a acontecer, o Thunder precisa passar o mais rápido possível pelo Lakers (e o Spurs combinar com o Minnesota Timberwolves). E é claro que o time de Los Angeles vai fazer de tudo para alongar a série.
O que pode definir
É difícil pensar em um placar que não favoreça ao Thunder, apesar de todas as superações que o Lakers teve nos playoffs de 2026 da NBA. Caso LeBron James ainda estivesse em seu auge, Luka Doncic saudável e Austin Reaves no ritmo que começou a campanha, poderia dar jogo.
Não é o caso, entretanto.
Aliás, existe um rumor de que Doncic sequer vai voltar antes da série acabar. Isso porque ele ainda não está treinando com contato. Então, o protocolo normal “manda” que ele passe por etapas de um contra um, três contra três e cinco contra cinco.
Em geral, a lesão que ele teve leva de quatro a seis semanas para voltar às quadras. As quatro primeiras já passaram, então existe um certo nível de preocupação se ele consegue retornar até um eventual jogo 7, no dia 18.
Por outro lado, se ele estiver com alguma chance de jogar e o Lakers estiver perdendo por larga vantagem na série contra o Thunder, é possível que a comissão técnica vete. Ainda que tenha a mínima possibilidade, o time de Los Angeles não deve forçar.
Palpite: Thunder em cinco
