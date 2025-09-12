Alperen Sengun brilha, Turquia amassa Grécia e avança à final do EuroBasket

Com uma atuação dominante, a Turquia, liderada por Alperen Sengun, atropelou a Grécia e assegurou vaga na final do EuroBasket. No duelo que ocorreu nesta sexta-feira (12), em Riga, na Letônia, os turcos venceram por 94 a 68. Desse modo, a Turquia chega à final do torneio pela segunda vez na história. Na primeira foi vice (2001), já que perdeu para a antiga Iugoslávia, diante de sua torcida. Ou seja, a seleção turca busca o título inédito.

Continua após a publicidade

No primeiro tempo, a Turquia teve uma atuação dominante nos dois lados da quadra. Tanto que foi para o intervalo com uma vantagem de 18 pontos: 49 a 31. Apesar de ter feito apenas cinco pontos (2-11 nos arremessos), o astro Alperen Sengun ajudou o time com bons passes (seis assistências), rebotes (nove) e uma defesa sólida (dois roubos de bola e um toco). Enquanto isso, o ala-pivô Ercan Osimani estava com a mão calibrada: 18 pontos (14 deles no primeiro quarto), com sete cestas em oito tentativas, incluindo quatro bolas de três.

Já pela Grécia, Giannis Antetokounmpo teve dificuldades no garrafão turco, sempre recebendo dobras de marcação. Assim, o craque do Milwaukee Bucks fez apenas quatro pontos, com duas cestas em sete arremessos. Além disso, a equipe grega cometeu 12 turnovers. Em suma, a defesa da Turquia sufocou a Grécia.

Continua após a publicidade

No segundo tempo, os turcos voltaram com a mesma intensidade. Assim, chegaram a abrir 26 pontos de vantagem no terceiro quarto. Dessa forma, o jogo se definiu muito cedo, ou seja, o último período foi protocolar. Protagonista da Turquia, Alperen Sengun fez 15 pontos, 12 rebotes e seis assistências, e ajudou a amassar a Grécia. Já o cestinha do jogo foi Osmani, com 28 pontos.

Leia mais!

Sengun, aliás, entrou para a história do EuroBasket. Afinal, o pivô se tornou o jogador com mais partidas (cinco) a fazer pelo menos dez pontos, dez rebotes e cinco assistências. Ainda vivo na disputa pelo título, o camisa 23 é um dos favoritos ao prêmio de MVP do torneio. Caso seja campeão, Sengun levará o prêmio para casa.

Continua após a publicidade

Enquanto o astro turco teve a ajuda dos companheiros, Antetokounmpo sozinho não conseguiu fazer muita coisa. Apesar da marcação forte, o craque grego alcançou um duplo-duplo: 12 pontos e 12 rebotes. Mas o cestinha da Grécia foi o armador Kostas Sloukas, com 15 pontos.

Na outra semifinal, a Alemanha superou a Finlândia por 98 a 86. O capitão Dennis Schroder foi o protagonista do duelo. Em 31 minutos, o armador alcançou o duplo-duplo, com 26 pontos e 12 assistências. Desse modo, a seleção alemã chega à final do EuroBasket pela terceira vez na história. Na primeira, a Alemanha conquistou o título (1993), mas na outra perdeu para a Grécia (2005).

Continua após a publicidade

Por fim, vale dizer que Alemanha e Turquia são as únicas invictas no EuroBasket. Ou seja, as seleções com as melhores campanhas do torneio vão disputar a medalha de ouro. O jogo será neste neste domingo (14), a partir das 15h (horário de Brasília).

Grécia 68 x 94 Turquia

Grécia

Jogador PTS REB AST STL BLK Kostas Sloukas 15 3 4 1 0 Giannis Antetokounmpo 12 12 5 0 2 Panagiotis Kalaitzakis 11 2 1 0 0

Três pontos: 8-24 (33%); Kostas Sloukas: 3-3

Continua após a publicidade

Turquia

Jogador PTS REB AST STL BLK Ercan Osmani 28 6 2 2 1 Cedi Osman 17 3 4 2 0 Alperen Sengun 15 12 6 2 1 Shane Larkin 14 2 5 0 0

Três pontos: 10-22 (45%); Ercan Osmani: 6-8

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA