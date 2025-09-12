Mark Cuban revela tensão com Nico Harrison antes de troca na NBA

O GM do Dallas Mavericks, Nico Harrison, recebeu muitas críticas pela troca de Luka Doncic na última trade deadline da NBA. Por outro lado, o dono minoritário da franquia, Mark Cuban, sempre deixou claro ser contra a negociação que enviou o astro ao Los Angeles Lakers. No entanto, ele não tem mais poder de decisão dentro do Mavs e lamentou a mudança durante o podcast All-In.

“Houve algumas coisas que aconteceram internamente em que a pessoa que negociou o Luka não me queria lá. Então, eles ganharam e eu perdi”, lamentou Cuban.

Portanto, a fala do empresário se refere a Nico Harrison, que foi o grande responsável pela troca que chocou a NBA na última temporada. Como GM do Mavericks, ele articulou o acordo e só precisou se reportar ao novo presidente da franquia, Patrick Dumont, e ao CEO Rick Welts.

Mark Cuban disse que, ao vender o Dallas Mavericks, tentou se manter no controle das decisões do basquete. Mas, ele alega que a NBA o obrigou a remover essa “cláusula”. Antes do prazo final de trocas de 2024, a equipe contratou PJ Washington e Daniel Gafford, jogadores ajudaram o time a chegar até às finais da NBA.

“Eu estraguei tudo. Quando fechei o acordo, achei que ainda comandaria o basquete. Tentei incluir isso no contrato. Mas a NBA negou. Eu estava envolvido e até fomos para a final. Mas, em vez de tentar me intrometer o tempo todo, eu pensei: ‘Não quero atrapalhar, estamos indo bem’. Isso foi um erro”, contou Cuban.

Vale lembrar que Nico Harrison assumiu o papel de GM do Mavs graças a Mark Cuban. Isso porque ele foi contratado pelo dono da equipe em julho de 2021. A escolha se deu pelo seu trabalho anterior na Nike, onde tinha um bom relacionamento com jogadores da NBA. Mas, a troca de Luka Doncic serviu como um divisor de águas na relação dos dois. Na ocasião, o mandatário deixou claro que não era a favor do acordo.

“Eu estava na Flórida em uma conferência. Então, recebi uma mensagem de texto, e achei que o nosso gerente geral estava me perguntando o que eu achava sobre uma possível troca de Luka Doncic. Então percebi que ele estava me contando o que tinha acontecido. Eu disse a ele que não concordava com isso por várias razões, mas não era minha decisão”, disse Cuban à época.

Agora, o Mavericks se prepara para seu primeiro início de temporada sem Luka Doncic desde 2018. Para 2025/26, o que traz esperança à torcida é a chegada de Cooper Flagg, selecionado na primeira escolha do último Draft. Além do jovem, Anthony Davis, que chegou no acordo do esloveno, e Kyrie Irving, são os pilares de Dallas para os próximos anos.

