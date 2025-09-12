Mark Cuban revela tensão com Nico Harrison antes de troca na NBA

GM do Mavericks foi responsável por um dos acordos mais polêmicos da história da liga

Nico Harrison troca NBA Fonte: Reprodução / X

O GM do Dallas Mavericks, Nico Harrison, recebeu muitas críticas pela troca de Luka Doncic na última trade deadline da NBA. Por outro lado, o dono minoritário da franquia, Mark Cuban, sempre deixou claro ser contra a negociação que enviou o astro ao Los Angeles Lakers. No entanto, ele não tem mais poder de decisão dentro do Mavs e lamentou a mudança durante o podcast All-In.

Continua após a publicidade

“Houve algumas coisas que aconteceram internamente em que a pessoa que negociou o Luka não me queria lá. Então, eles ganharam e eu perdi”, lamentou Cuban.

Portanto, a fala do empresário se refere a Nico Harrison, que foi o grande responsável pela troca que chocou a NBA na última temporada. Como GM do Mavericks, ele articulou o acordo e só precisou se reportar ao novo presidente da franquia, Patrick Dumont, e ao CEO Rick Welts.

Continua após a publicidade

Mark Cuban disse que, ao vender o Dallas Mavericks, tentou se manter no controle das decisões do basquete. Mas, ele alega que a NBA o obrigou a remover essa “cláusula”. Antes do prazo final de trocas de 2024, a equipe contratou PJ Washington e Daniel Gafford, jogadores ajudaram o time a chegar até às finais da NBA.

Leia mais!

“Eu estraguei tudo. Quando fechei o acordo, achei que ainda comandaria o basquete. Tentei incluir isso no contrato. Mas a NBA negou. Eu estava envolvido e até fomos para a final. Mas, em vez de tentar me intrometer o tempo todo, eu pensei: ‘Não quero atrapalhar, estamos indo bem’. Isso foi um erro”, contou Cuban.

Continua após a publicidade

Vale lembrar que Nico Harrison assumiu o papel de GM do Mavs graças a Mark Cuban. Isso porque ele foi contratado pelo dono da equipe em julho de 2021. A escolha se deu pelo seu trabalho anterior na Nike, onde tinha um bom relacionamento com jogadores da NBA. Mas, a troca de Luka Doncic serviu como um divisor de águas na relação dos dois. Na ocasião, o mandatário deixou claro que não era a favor do acordo.

“Eu estava na Flórida em uma conferência. Então, recebi uma mensagem de texto, e achei que o nosso gerente geral estava me perguntando o que eu achava sobre uma possível troca de Luka Doncic. Então percebi que ele estava me contando o que tinha acontecido. Eu disse a ele que não concordava com isso por várias razões, mas não era minha decisão”, disse Cuban à época.

Continua após a publicidade

Agora, o Mavericks se prepara para seu primeiro início de temporada sem Luka Doncic desde 2018. Para 2025/26, o que traz esperança à torcida é a chegada de Cooper Flagg, selecionado na primeira escolha do último Draft. Além do jovem, Anthony Davis, que chegou no acordo do esloveno, e Kyrie Irving, são os pilares de Dallas para os próximos anos.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Últimas Notícias

Últimas Notícias Thumbnail
Mark Cuban revela tensão com Nico Harrison antes de troca na NBA
Últimas Notícias Thumbnail
“Sou um líder diferente de Jayson Tatum”, afirma Jaylen Brown
Últimas Notícias Thumbnail
Dennis Schroder lidera, Alemanha bate Finlândia e chega à final do EuroBasket
Comentários
© Copyright 2007 - 2024 - jumperbrasil.com.br - Todos os direitos reservados.