PJ Washington acerta extensão com Mavericks

Ala, que chegou em Dallas na trade deadline de 2023/24, segue no time

PJ Washington extensão Mavericks Fonte: Reprodução / X

O Dallas Mavericks acertou a extensão contratual do ala PJ Washington. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o jogador vai receber US$90 milhões por quatro anos. Ele estava entrando em seu último ano de vínculo com o time texano e, assim como seus colegas Daniel Gafford e Kyrie Irving, estende de forma rápida.

PJ Washington chegou ao Mavericks na trade deadline de 2023/24, em troca com o Charlotte Hornets. Desde então, o ala ganhou mais espaço, além da reputação de ótimo defensor. Em 86 jogos pelo Mavs, ele foi titular em 84 deles e obteve médias de 13.7 pontos, 7.2 rebotes, 1.1 roubo de bola e 1.0 bloqueio em cerca de 32 minutos por noite. Além disso, o jogador acertou 35.3% dos arremessos de três.

O Mavericks entra na temporada 2025/26 da NBA como um dos times a serem batidos. Afinal, tem um ótimo elenco e selecionou o jovem Cooper Flagg com a primeira escolha no Draft 2025. O único problema, no entanto, é o fato de o astro Kyrie Irving estar fora de boa parte da próxima campanha.

Mas o técnico Jason Kidd acredita que Flagg pode vir a ser o armador até Irving voltar às quadras, enquanto Washington deve seguir no quinteto titular. Na teoria, o ala será um dos principais reservas quando o campeão de 2016 com o Cleveland Cavaliers estiver disponível. Existe outra possibilidade, que seria Naji Marshall fazer parte do time inicial.

Tudo a ser visto assim que os treinos começarem, no entanto.

Leia mais

Com a extensão de PJ Washington, o Mavericks fecha as renovações no mercado da NBA. O time apenas aguardava a resolução do caso Dante Exum para o acerto com Washington. Como o Mavs teve de dispensar o ala Olivier-Maxence Prosper, abriu espaço para Exum fechar seu novo acordo.

O Mavericks foi ao play-in de 2024/25, mas não conseguiu classificação aos playoffs. A equipe caiu diante do Memphis Grizzlies, após bater o Sacramento Kings no primeiro jogo da represcagem. Mesmo com os 40 pontos e nove rebotes de Anthony Davis diante do Grizzlies, o time não tinha força o bastante.

PJ Washington, de 26 anos, ainda vai receber US$14.1 milhões em 2025/26. Ou seja, seu novo contrato começa a contar apenas a partir de 2026/27. Décima segunda escolha do Draft de 2019, o ala bateu o seu recorde de rebotes na última campanha, em vitória sobre os atuais campeões, o Oklahoma City Thunder. Naquele jogo, ele pegou 19 e ainda anotou 22 pontos.

