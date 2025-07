Mark Cuban: “Odeio jogadores da NBA nas Olimpíadas”

Um dos proprietários do Dallas Mavericks, Mark Cuban, criticou a participação dos jogadores da NBA nas Olimpíadas. Durante participação em programa na Rádio SiriusXM, ele alertou sobre os riscos que o principal torneio do planeta pode gerar aos atros da liga. Além disso, sugeriu que a seleção dos Estados Unidos leve apenas atletas abaixo de 21 anos.

“Odeio as Olimpíadas. Eu reclamava disso toda vez que os jogadores da NBA vão para os Jogos Olímpicos Enquanto isso, a NBC está ganhando bilhões, certo? O COI está ganhando bilhões. Até a FIBA está ganhando muito. Além disso, esses caras vão jogar de graça e assumindo todo o risco de lesões. Até agora, não houve lesões sérias, mas se há um agente livre que se machuca, ele não vai conseguir jogar”, disparou Cuban.

A fala de Mark Cuban vem após lesões em jogadores importantes da NBA com a seleção americana nas Olimpíadas de Paris em 2024. Embora os EUA tenham conquistado a medalha de ouro sem perder atletas, vários nomes sofreram contusões durante a temporada. Por exemplo, Jayson Tatum rompeu o tendão de Aquiles nos playoffs. Da mesma forma, Tyrese Haliburton teve a mesma lesão durante o Jogo 7 das Finais. Joel Embiid, por sua vez, teve problemas no joelho ao longo do ano e disputou apenas 19 partidas em 2024/25.

Então, o dirigente aconselhou a FIBA a adotar o mesmo sistema usado pelo futebol nas Olimpíadas. Ou seja, permitir apenas jogadores mais jovens. Afinal, no esporte disputado na grama, são permitidos apenas atletas com menos de 23 anos.

“Vocês sabem que no futebol, para as Olimpíadas, são 21 anos ou menos, 22 anos ou menos, seja lá o que for. E aí eles dominam a Copa do Mundo, que é um evento maior. Então, peço que façam a mesma coisa e deixem os atletas 21 anos ou menos jogarem as Olimpíadas. Depois, criem nossa própria Copa do Mundo, em vez do Jogo das Estrelas”, completou.

No entanto, ele pontua que essa medida não será tomada agora por conta de contrato com a FIBA. Por fim, indicou que o acordo está perto de fim, mas ainda não há conversas para mudanças.

“Há esse contrato com a FIBA. Mas, esse contrato vai expirar e a NBA não disse nada até agora. Os times apenas assinaram uma extensão com a federação. Então, quanto dinheiro está envolvido nisso, né? Poderíamos ser quase tão grandes quanto a Copa do Mundo de futebol, que é considerada maior que as Olimpíadas. Os jogadores ganhariam muito mais dinheiro com isso, mas Adam Silver (comissário da liga) não topou. Por isso, inclusive, vendi parte do Mavericks”, completou Cuban.

