Adam Silver quebra silêncio sobre polêmica de Mark Cuban

Adam Silver esclareceu uma polêmica em relação a Mark Cuban. No Facebook, o empresário afirmou que a NBA o impediu de seguir como presidente de operações do Dallas Mavericks quando vendeu a franquia. Ele abriu mão de sua participação majoritária ao vender o time à família Adelson, em dezembro de 2023.

Ao Front Office Sports, Silver desmentiu Cuban. De acordo com o comissário da NBA, a liga não teve qualquer interferência em relação aos acordos entre o ex-dono e a família Adelson. Assim, foi apenas informada de que o basquete seria controlado por Patrick Dumont.

“O controle final foi claro de forma absoluta, conforme apresentando ao nosso controle, de que a palavra final de qualquer atividade de basquete caberia a Patrick Dumont. E eu acho que Cuban reconheceu isso”, disse Silver.

Publicidade

Além disso, Silver afirmou que Cuban compreendeu mal o acordo com a família Adelson. Isso porque, apesar da ausência de qualquer cláusula de que ele controlaria as operações de basquete, o empresário achou que seguiria na função.

“Se a expectativa de Cuban era de que teria um papel maior nas operações de basquete, não acho ele teria sugerido que houvesse uma questão contratual envolvida. Isso foi apenas a compreensão dele sobre como seria o arranjo entre ele e Dumont”, completou Adam Silver.

Publicidade

Leia mais!

A versão de Adam Silver, desse modo, desmente a afirmação de Mark Cuban. Em meio à polêmica troca de Luka Doncic, o empresário foi questionado se ele não tinha mais controle do Mavericks, uma vez que Nico Harrison teve total liberdade para o negócio. O ex-dono, assim, explicou que perdeu o poder na equipe por culpa da NBA.

“Na verdade, eu esperava comandar o basquete após a venda. Porém, a NBA não me deixou colocar isso no contrato. Eles retiraram. Achei que a família Adelson cumpriria sua palavra porque não sabiam a primeira coisa sobre cuidar de um time. No entanto, alguém com certeza mudou de ideia”, disse Mark Cuban, no Facebook.

Publicidade

Em meio à polêmica entre Cuban e Silver, o Mavericks luta para avançar aos playoffs. Hoje, a franquia ocupa a décima posição do Oeste, com 36 vitórias e 38 derrotas. Ou seja, está na zona de classificação para o play-in.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA