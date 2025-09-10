Dirk Nowitzki explica cargo que ocupa no Dallas Mavericks

Vários jogadores icônicos da NBA trabalham nas franquias em que foram ídolos depois do fim da carreira. Dirk Nowitzki segue essa tradição, pois tem o cargo de consultor especial no Dallas Mavericks? Mas o que isso significa? Menos do que você imagina, provavelmente. O ex-atleta contou que já teve um posto mais ativo no dia a dia da equipe, mas decidiu “se rebaixar” para a atual posição.

“Eu ainda estou envolvido com o time, mas não como já estive antes. Não estou lá todos os dias, por exemplo. Eu até tentei ser alguém mais ativo lá dentro há alguns anos. Era era um pouco estranho, no entanto, ficar transitando pelos espaços sem saber a minha função, sabe? Desde então, resolvi me afastar um pouco e deixar tudo mais simples”, contou o ídolo, em entrevista ao jornal Dallas Morning News.

A ausência de Nowitzki nos bastidores do Mavericks não surpreende. Afinal, o ícone se mostrou contra vários movimentos recentes da franquia. O ex-jogador não gostou da polêmica troca do astro Luka Doncic, pois era um fã e amigo do esloveno. Ele teria sido contrário ao negócio, mas não foi consultado sobre o assunto. Mais do que isso, ficou sabendo da transação como qualquer outro torcedor.

“Nos últimos dois anos, eu não tive relação com nenhuma decisão da direção da equipe. Então, quando vocês falam da troca de Luka, juro que não soube de nada antes. Nada mesmo. Acho que deu para notar, aliás, como fiquei tão surpreso e em choque com a notícia quanto qualquer torcedor. Não tinha ideia alguma de que algo assim iria acontecer”, garantiu o lendário ala-pivô.

O cargo de consultor especial de Dirk Nowitzki no Dallas Mavericks, a princípio, não quer dizer muita coisa. Significa que ele está lá para ajudar quando for solicitado, se o time quiser. O que, por enquanto, não aconteceu muitas vezes. Mas o ídolo crava que ele está pronto para ajudar. Se Cooper Flagg precisar de dicas, por exemplo, o craque vai ter prazer em ajudar.

“Eu diria para Cooper, antes de tudo, manter os olhos e ouvidos bem abertos. Aprender com os veteranos. Ele tem alguns jogadores incríveis no elenco que já possuem muita experiência nessa liga, como Kyrie Irving e Klay Thompson. Então, há conhecimento demais ali. O meu principal conselho seria: faça perguntas, pois isso foi crucial no início da minha carreira”, revelou o ex-ala-pivô.

Além disso, Nowitzki crê que seria bom conversar com Flagg sobre noções de liderança. Noções, no plural, pois não há uma forma certa de fazê-lo. “Ele deve achar o seu jeito de ser um líder. Não existe só um jeito. Isso foi difícil para mim porque nunca tive um modo de ser expansivo. Nunca gostei de dar grandes discursos, para começar. Precisei crescer nisso enquanto aprendia com os meus erros”, explicou.

A relação entre Dirk Nowitzki e o Dallas Mavericks é amistosa, mas com uma influência e cargo bem menores do que os fãs gostariam. E o que esperar para o futuro? O lendário ala-pivô vai ser comentarista do Amazon Prime nos EUA, então não espere algo mais próximo agora. Mas, apesar de não querer fazer parte da direção do time, ele reforça que sempre vai estar à disposição para ajudar.

“Todos em Dallas sabem que estou a um telefonema de distância se precisarem de mim. Podem contar comigo quando for necessário, pois eu sou um Mavericks para o resto da vida. Se Cooper tiver que fazer uma pergunta para mim ou qualquer coisa do tipo, eles só precisam ligar. Mas, por enquanto, não me vejo em um cargo gerencial ou no dia a dia da franquia”, concluiu a lenda do Mavericks.

