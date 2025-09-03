Analistas da NBA especulam papel de Cooper Flagg no Mavericks

Dois analistas da ESPN discutiram o papel de Cooper Flagg, no Dallas Mavericks, no início da próxima temporada da NBA. Com o astro Kyrie Irving ainda se recuperando de uma grave lesão, a equipe terá um “novo armador” nos primeiros meses da campanha. Assim, uma das opções seria utilizar o novato de 18 anos na posição 1.

“Então, temos a certeza de que o Mavericks não vai escalar Dereck Lively, assim que ele estiver recuperado? Lively junto com Anthony Davis, PJ Washington, Klay Thompson e… Cooper Flagg como armador? Temos a certeza de que o time não vai fazer isso? Ou Dallas vai escalar D’Angelo Russell no quinteto titular, com Thompson saindo do banco?”, disse Tim Bontemps.

Brian Windhorst, por sua vez, afirmou que ficaria surpreso com Flagg atuando como armador. No entanto, ele não descartou essa hipótese. O próprio técnico do Mavs, Jason Kidd, já sinalizou essa opção, durante a Summer League da NBA.

“Ainda não conversei com ninguém da NBA sobre isso, mas eu ficaria surpreso se o Mavericks escalasse Cooper Flagg como armador. Tipo, não estou dizendo que ele não vai jogar nessa posição, mas eu ficaria surpreso”, contou Windhorst.

Outro jornalista, Marc Stein, mas do portal Substack, também falou sobre a possível formação inicial do Mavericks com Flagg na armação. De acordo com ele, o quinteto de Dallas teria o novato ao lado de Russell, Washington, Davis e Lively. Nesse caso, então, Thompson seria reserva.

“Eu realmente acredito que, em algum momento, a escalação titular será testada com Cooper Flagg de armador e PJ Washington de ala. E com Klay Thompson vindo do banco. Tenho uma opinião muito forte sobre isso”, revelou Stein.

Pela Universidade de Duke, Flagg atuou como point forward. Ou seja, um ala que conduz a bola e arma o time. Portanto, ele é capaz de iniciar as ações ofensivas do Mavs. Desse modo, o calouro falou sobre a sua versatilidade.

“Acho que sou versátil, um cara que faz muitas coisas em quadra. Olhando para o elenco, penso que podemos jogar um basquete sem posições muito bom, com muitos jogadores que podem fazer várias coisas. Enfim, acho que isso será um ponto forte do nosso time”, afirmou Flagg.

Vale lembrar que Kyrie Irving rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, em março deste ano. A equipe, aliás, projeta que ele possa retornar às atividades somente em janeiro de 2026. Ou seja, a partir do quarto mês da temporada. Dessa forma, Flagg poderá iniciar seu caminho na NBA como armador.

